De ‘La Gaviota’ a Los Pinos: los momentos clave que marcarían la bioserie de Angélica Rivera en Netflix

El proyecto contempla reconstruir los episodios más expuestos de la vida de la actriz desde sus primeros protagónicos en televisión. Credito: Cuartoscuro

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Angélica Rivera alista el estreno de su bioserie producida para Netflix, proyecto enfocado en recrear su paso por la actuación, su matrimonio con el expresidente mexicano y su gestión pública durante el sexenio de 2012 a 2018.

La producción comenzó grabaciones este 12 de octubre de 2026 bajo el título provisional Tulipán, con miras a llegar a la pantalla en 2027.

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El proyecto contempla reconstruir los episodios más expuestos de la vida de la actriz desde sus primeros protagónicos en televisión.

La historia está protagonizada por Sofía Castro, quien interpreta a su propia madre en las distintas etapas de su carrera artística y su vida conyugal.

La trama contempla el ascenso mediático de la intérprete a partir de telenovelas como La dueña y Destilando amor.

El melodrama de 2007 en el que dio vida a Teresa Hernández consolidó el seudónimo de La Gaviota ante la audiencia nacional. Ese personaje antecedió a su vinculación con la política mexicana tras iniciar su relación sentimental con el entonces gobernador del Estado de México.

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La trama contempla el ascenso mediático de la intérprete a partir de telenovelas como La dueña y Destilando amor. (Foto: Twitter)

El matrimonio en 2010 marcó el ingreso de la actriz a la escena política nacional

El enlace matrimonial celebrado en noviembre de 2010 con Enrique Peña Nieto transformó la presencia pública de la actriz.

Dos años después de concretar su divorcio del productor José Alberto Castro, la intérprete asumió compromisos en campañas proselitistas con miras a las elecciones presidenciales.

Durante la administración federal que abarcó del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, la actriz asumió la representación oficial del país.

En ese periodo ocupó la titularidad del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF e impulsó la iniciativa Por un México Próspero.

La convivencia familiar en la residencia oficial de Los Pinos formará parte de la trama.

El reparto preliminar contempla a los actores Isabella Tena, Brigitte Couchnnal, Emiliano González y Paula Espinosa para representar a los hijos de la familia ensamblada.

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La producción incluye la incorporación del actor Chris Pazcal en el papel del expresidente.

La trama también considera apariciones vinculadas al entorno del exmandatario, con Irina Baeva proyectada para interpretar a Tania Ruiz.

La convivencia familiar en la residencia oficial de Los Pinos formará parte de la trama. (Archivo)

El expediente de la Casa Blanca representó el punto de mayor escrutinio público

El proyecto audiovisual contempla abordar la controversia de la propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec, caso difundido en 2014.

Este episodio representó una afectación a la imagen institucional del gobierno federal y derivó en un mensaje aclaratorio grabado por la propia actriz.

El expresidente reconoció en 2026 durante una entrevista documental que exponer a su entonces esposa para explicar la adquisición del inmueble constituyó un error de su gestión.

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La serie busca integrar este suceso mediante la reconstrucción de declaraciones públicas e investigaciones oficiales de la época.

Las grabaciones reconstruirán el periodo previo al divorcio anunciado en 2019, momento a partir del cual la actriz mantuvo un silencio mediático de siete años.

El proyecto marca la primera ocasión en que la intérprete comparte detalles directos sobre su vida personal en ese periodo.

El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció error en el manejo de la crisis por la llamada Casa Blanca al exponer a su entonces esposa, Angélica Rivera. (Diseño: Jovani Pérez/Infobae México)

El marco legal delimita la representación dramatizada de exservidores públicos

Representar a un expresidente en una serie involucra reglas legales claras sobre el uso de la imagen de las personas.

La ley de derechos de autor señala que la imagen de alguien solo puede usarse con su permiso si la producción busca ganar dinero, salvo en noticias tomadas en lugares públicos.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que usar la imagen de una persona para comercializar un proyecto genera ganancias que deben respetarse.

Las autoridades judiciales distinguen entre el reclamo por las ganancias económicas obtenidas y las demandas por afectar la reputación o el honor de alguien.

Representar a un expresidente en una serie involucra reglas legales claras sobre el uso de la imagen de las personas. FOTO: Youtube/ Presidencia Enrique Peña Nieto

La Constitución mexicana protege el derecho a la libertad de expresión para contar y analizar asuntos que interesan a toda la sociedad.

Estas leyes permiten mostrar la vida de exservidores públicos siempre que la historia se apoye en documentos, discursos oficiales y datos verificables.

Las normas también castigan los daños a la reputación si se afirman cosas falsas sin pruebas. Por eso, la producción basará las escenas en noticias e investigaciones de la época para evitar demandas.

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El proyecto a cargo de la productora El Estudio cuenta con la dirección de Ana Lorena Pérez Ríos Gómez y Teresa Simone.

La redacción de los guiones está respaldada por un equipo integrado por Adriana Pelusi, Carolina Rivera, Larissa Andrade, Ana Sofía Clerici y José Miguel Núñez.