México

Filtran nombre del actor que podría interpretar a Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera

La serie autobiográfica de Angélica Rivera alista a su reparto para recrear su paso por Los Pinos y los episodios clave de su matrimonio con Enrique Peña Nieto

La serie autobiográfica de Angélica Rivera alista a su reparto para recrear su paso por Los Pinos. (Foto: X)
La serie autobiográfica de Angélica Rivera alista a su reparto para recrear su paso por Los Pinos. (Foto: X)
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El actor Chris Pazcal se perfila para realizar la interpretación de Enrique Peña Nieto en la bioserie sobre la vida de Angélica Rivera, producción que inició grabaciones el 12 de octubre de 2026 con miras a su estreno en 2027.

La historia autobiográfica lleva el título provisional de Tulipán y cuenta con la actuación protagónica de Sofía Castro, quien interpreta a su propia madre en las distintas etapas de su carrera artística y su gestión pública.

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El reparto preliminar contempla también las participaciones de Irina Baeva como Tania Ruiz, además de Isabella Tena, Brigitte Couchnnal, Emiliano González y Paula Espinosa en los papeles de los hijos de la familia.

La trama reconstruye el periodo en que la actriz mexicana estuvo casada con el exmandatario entre 2010 y 2019, además del sexenio en el que ejerció la representación oficial del país como primera dama.

El actor Chris Pazcal se perfila para realizar la interpretación de Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera.
El actor Chris Pazcal se perfila para realizar la interpretación de Enrique Peña Nieto en la bioserie sobre la vida de Angélica Rivera. (IG: chrispazcal)

Chris Pazcal se perfila para representar al expresidente en pantalla

La interpretación proyectada para Chris Pazcal aborda los momentos del noviazgo, el matrimonio celebrado en 2010 y los seis años de la administración federal en la residencia oficial de Los Pinos.

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El proyecto marca la primera ocasión en que la ex primera dama comparte detalles directos sobre su vida conyugal, luego de mantener silencio mediático desde la confirmación de su divorcio en 2019.

La producción mostrará la trayectoria artística de la actriz desde sus primeros papeles en televisión hasta su papel estelar en Destilando amor, melodrama que consolidó el apodo con el que se le conoce públicamente.

Las grabaciones contemplan los años de exposición mediática derivados de las actividades políticas del expresidente, quien gobernó el país del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

La interpretación proyectada para Chris Pazcal aborda los momentos del noviazgo, el matrimonio celebrado en 2010 y los seis años de la administración federal en la residencia oficial de Los Pinos.
La interpretación proyectada para Chris Pazcal aborda los momentos del noviazgo, el matrimonio y los seis años de la administración federal en la residencia oficial de Los Pinos. (IG: chrispazcal)

El marco legal que delimita el uso de la imagen de exfuncionarios

La recreación en pantalla de un exmandatario involucra aspectos jurídicos vinculados con la protección de la propia imagen y los derechos patrimoniales de las figuras públicas.

El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que la imagen de una persona requiere consentimiento explícito para su comercialización, salvo excepciones periodísticas en espacios públicos.

La SCJN determinó en jurisprudencia que el derecho a la propia imagen posee una dimensión patrimonial cuando se utiliza dentro de producciones audiovisuales con fines de lucro directo o indirecto.

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respaldan la libertad de expresión para abordar temas de interés público vinculados con exservidores del Estado.

La figura pública mantiene la protección legal sobre su honor, reputación y vida privada frente a imputaciones que carezcan de respaldo documental o sentencias judiciales.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto
El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que la imagen de una persona requiere consentimiento explícito para su comercialización. (Foto: Cuartoscuro)

La producción se apegará a registros y documentos oficiales

El artículo 1916 del Código Civil Federal sanciona el daño moral cuando se afectan sentimientos, decoro, reputación o la consideración que una persona tiene ante la sociedad.

Para evitar litigios, la casa productora sujetará las escenas a registros comprobables como discursos oficiales, entrevistas publicadas, notas periodísticas y documentos de organismos públicos.

Episodios controvertidos como el expediente de la Casa Blanca pueden figurar en la trama si la narrativa se limita a los hechos investigados y difundidos durante el sexenio.

La inclusión de avisos que aclaran que la obra está basada en hechos reales con escenas dramatizadas permite diferenciar los datos verificables de las conversaciones de ficción.

La norma comercial vigila que la representación dramática no adjudique delitos o conductas privadas sin sostén probatorio ante autoridades competentes.

La casa productora sujetará las escenas a registros comprobables para evitar temas legales. (Foto: Instagram @epn)
La casa productora sujetará las escenas a registros comprobables para evitar temas legales. (Foto: Instagram @epn)

Sofía Castro encabeza el elenco de la serie autobiográfica

La elección de Sofía Castro para dar vida a su madre coloca a una persona cercana a los hechos como protagonista de la serie desarrollada para plataformas de transmisión.

Rivera evaluó redactar un libro sobre sus vivencias personales antes de dar luz verde al proyecto de serie televisiva autorizado por ella misma.

Sofía Castro encabeza el elenco de la serie autobiográfica dando vida a su madre Angélica Rivera. (Instagram/@netflixlat)
Sofía Castro encabeza el elenco de la serie autobiográfica dando vida a su madre Angélica Rivera. (Instagram/@netflixlat)

La actriz reiteró en encuentros recientes con la prensa su decisión de no opinar sobre la vida privada ni el presente de su exesposo.

Las declaraciones públicas en las que el expresidente calificó de error la exposición de su exesposa durante el caso Casa Blanca antecedieron al arranque de las filmaciones.

El equipo de producción proyecta concluir los trabajos de filmación durante los próximos meses para completar la posproducción con miras a la pantalla digital en 2027.

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