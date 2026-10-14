México

Los Bybys convierten su concierto en una escena de amor: fan le pide matrimonio a su novia frente al público

La música romántica del grupo originario del Estado de México acompañó una de las escenas más emotivas de su presentación en Buenos Aires, donde la novia aceptó la propuesta

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La música romántica de Los Bybys fue el marco de una propuesta de matrimonio que sorprendió a los asistentes de uno de sus conciertos en Argentina. Durante su presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, un fanático decidió aprovechar la velada para pedirle a su pareja que se casara con él, convirtiendo el espectáculo en una escena que combinó canciones, emoción y aplausos.

El momento ocurrió durante el Tour 35° Aniversario de la agrupación mexicana, que ha construido una carrera de más de tres décadas dentro de la música tropical romántica. La respuesta afirmativa de la joven provocó una reacción colectiva entre los espectadores, quienes celebraron junto a la pareja uno de los instantes más importantes de su relación.

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Una propuesta de matrimonio en pleno concierto

(Captura de pantalla)
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Mientras transcurría la presentación en el emblemático recinto porteño, uno de los asistentes decidió dar un paso decisivo en su vida sentimental. Frente a su novia y con cientos de personas alrededor, el enamorado se arrodilló para formular la pregunta que cambiaría el rumbo de su relación.

La escena captó la atención de quienes se encontraban en el teatro. En medio del ambiente musical, la pareja quedó en el centro de las miradas, mientras los presentes aguardaban la respuesta de la joven.

El esperado momento llegó cuando ella aceptó la propuesta con un contundente “sí”. La reacción dio paso a los aplausos y las muestras de alegría del público, que acompañó a los futuros esposos en la celebración.

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La iniciativa convirtió una noche dedicada a los éxitos de la agrupación en una experiencia todavía más especial para quienes presenciaron el acontecimiento. Para la pareja, el concierto dejó de ser únicamente una salida romántica y pasó a formar parte de la historia de su compromiso.

Los Bybys y su conexión con el público argentino

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Originarios de Tequixquiac, en el Estado de México, Los Bybys han mantenido una relación cercana con sus seguidores a lo largo de su trayectoria. Su propuesta musical, marcada por las melodías tropicales y las letras de amor y desamor, les ha permitido llegar a distintos países de Latinoamérica.

Paraguay, Bolivia y Argentina figuran entre los territorios donde la agrupación ha encontrado una audiencia entusiasta. En este último país, su presentación en el Teatro Gran Rex formó parte de las celebraciones por sus 35 años de carrera.

El recinto, reconocido por recibir espectáculos musicales y presentaciones de artistas nacionales e internacionales, fue el escenario de una noche en la que el repertorio del grupo acompañó una declaración sentimental inesperada.

La propuesta matrimonial también reflejó cómo los conciertos pueden convertirse en espacios para vivir experiencias personales que van más allá de la música. Para algunos asistentes, la velada estuvo relacionada con recordar canciones; para la pareja protagonista, representó el inicio de una nueva etapa.

La llamada “Bybyterapia” vuelve a dar de qué hablar

(Captura de pantalla)
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A lo largo de su carrera, Los Bybys han asociado su identidad artística con el romanticismo que caracteriza sus canciones. Ese vínculo con las emociones de sus seguidores suele reflejarse en conciertos donde el público canta, recuerda historias personales y comparte momentos especiales.

En esta ocasión, la propuesta de matrimonio se convirtió en el episodio más llamativo de la presentación en Buenos Aires. La respuesta positiva de la novia y la ovación de los asistentes reforzaron el ambiente emotivo que acompañó la escena.

Aunque el espectáculo estaba dedicado a celebrar la trayectoria de la agrupación, el compromiso terminó por añadir una historia personal a la noche. La música sirvió como telón de fondo para una decisión que la pareja recordará durante años.

Así, el Tour 35° Aniversario de Los Bybys sumó un capítulo romántico en Argentina: un fanático eligió el concierto para pedir matrimonio y encontró frente a cientos de espectadores la respuesta que esperaba. El episodio volvió a mostrar que, en ocasiones, una presentación musical puede convertirse en el escenario de uno de los momentos más importantes de una vida.

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