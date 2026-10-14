México

Ken Salazar reconoce que armas de EEUU matan a mexicanos y destaca el trabajo de García Harfuch contra los cárteles

El exembajador plantea que la violencia transnacional y el flujo de armas y fentanilo son problemas que ninguna nación puede resolver en solitario

Al presentar su libro, el exdiplomático reconoció que las armas de origen estadounidense causan miles de muertes en territorio mexicano y que frenarlas depende de decisiones que solo Washington puede tomar

Guardar

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló este miércoles que las armas que vienen de Estados Unidos “matan a tantos mexicanos” y que frenarlas exige la cooperación del gobierno estadounidense. Al presentar su libro Borderlands, también reconoció que, bajo la dirección de Omar García Harfuch, “México está haciendo bastante” en materia de seguridad.

Armas y fentanilo: “no los puede resolver un país”

Salazar sostuvo que hay problemas que afectan a ambas naciones y que ningún país puede resolver por sí solo. Mencionó dos:

PUBLICIDAD

  • Las armas provenientes de Estados Unidos que, dijo, causan la muerte de miles de mexicanos.
  • El fentanilo, que según el exembajador provoca más de 100 mil muertes en territorio estadounidense.

En ambos casos, afirmó, la solución tiene que ser conjunta.

García Harfuch y “los cárteles se tienen que desmantelar”

Ken Salazar Embajador de México en EEUU
El diplomático aseguró que el tráfico procedente del país vecino causa miles de muertes y planteó una respuesta conjunta ante el fentanilo, que atribuyó a más de 100 mil decesos en territorio estadounidense.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El diplomático afirmó que “se tienen que desmantelar estos cárteles” y que la violencia que existe en México es “una violencia internacional” que también golpea a Estados Unidos.

Reconoció que, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bajo la dirección del titular de Seguridad, Omar García Harfuch, México ha hecho “bastante”. Añadió que Estados Unidos debe trabajar “a la mano” y que la cooperación necesita un marco legal que respete la soberanía de ambos países.

Una alianza de seguridad como la del T-MEC

Ken Salazar Embajador de México en EEUU
Salazar sostuvo que la administración de Claudia Sheinbaum ha hecho bastante y afirmó que los cárteles deben desmantelarse mediante un esfuerzo binacional con respeto a la soberanía de ambas naciones.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La propuesta central de Salazar es construir alianzas de seguridad en “marcos durables y legales”, con el modelo del T-MEC. Si el comercio logró un marco para los 500 millones de habitantes de América del Norte, dijo, la seguridad también debe tenerlo.

PUBLICIDAD

Entre los componentes que planteó:

  • Fronteras modernas, con intercambio de tecnología, inteligencia e información.
  • Más inversión y planificación conjunta en cruces como Otay Mesa, Matamoros, Brownsville y Nuevo Laredo.
  • Confianza de ambos lados, además de un diálogo constante.

Afirmó que quienes aspiren a la presidencia de EU en 2028 deberán asumir esa agenda para los tres países.

Trump: “¿por amenazas o con comunicación?”

Ken Salazar Embajador de México en EEUU
El diplomático sostuvo que las empresas requieren certidumbre para invertir a cinco, diez o 16 años y afirmó que legisladores demócratas y republicanos respaldan la continuidad del acuerdo comercial en Estados Unidos.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al ser cuestionado sobre las amenazas del presidente Donald Trump, Salazar recurrió a una analogía: con un vecino, ¿la relación se lleva “por amenazas” o “con una comunicación”? Dijo que esa comunicación, “en este momento no existe”.

Sobre el panorama político en su país, afirmó que Estados Unidos “está en guerra” por decisión de “un hombre” y estimó que “80% o más” de la población se opone, aunque se trata de una apreciación suya y no de una encuesta. Señaló que el conflicto golpea el precio de la gasolina y el diésel.

T-MEC: “Están equivocados”

Sobre la decisión del gobierno de Trump de no ratificar el tratado por 16 años más y optar por revisiones anuales, Salazar fue tajante: “Están equivocados”, porque las empresas no invierten pensando en un solo año, sino a cinco, diez o dieciséis.

Criticó los vaivenes en la relación comercial (“un día sí, un día no”) y aseguró que demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense apoyan que el tratado continúe. Aun así, reconoció que necesita cambios y propuso incluir educación y medio ambiente. Comparó que había unos 4 mil estudiantes mexicanos en universidades de EU, frente a más de 350 mil chinos.

Elecciones del 3 de noviembre y el caso Mayo Zambada

Salazar dijo que las elecciones intermedias del 3 de noviembre pueden traer “un cambio” y prevé que un Congreso dividido tendría “muchísimo más poder” frente a la Casa Blanca.

Sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, evitó dar nuevos detalles: dijo que “ya está en el libro” y que lo importante es “mirar hacia adelante”. El tema fue motivo de polémica en julio, cuando Sheinbaum cuestionó si el exembajador había faltado a la verdad al negar la participación de agencias estadounidenses en la operación.

Contexto

Salazar fue embajador de Estados Unidos en México de 2021 a enero de 2025, durante el gobierno de Joe Biden. Borderlands llega a México de la mano de la editorial Porrúa y plantea la necesidad de una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá frente a retos económicos, de seguridad y climáticos.

Temas Relacionados

Ken SalazarArmasOmar Garcia HarfuchEstados UnidosEEUUembajadorPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Roberto Velasco comparece ante el Senado por el Segundo Informe de Gobierno: aborda seguridad, migración y relación con EEUU

Embajadas mexicanas facilitaron inversiones por más de mil 500 millones de dólares

Roberto Velasco comparece ante el Senado por el Segundo Informe de Gobierno: aborda seguridad, migración y relación con EEUU

Recuperan cinco cuerpos de una fosa clandestina en Hidalgo: inician peritajes para confirmar sus identidades

La Comisión de Búsqueda de Hidalgo localizó los restos en la comunidad de Texas, en Atotonilco de Tula; familiares de personas desaparecidas solicitaron las labores que permitieron encontrar la fosa

Recuperan cinco cuerpos de una fosa clandestina en Hidalgo: inician peritajes para confirmar sus identidades

Exoneración de Francisco Garduño confirma justicia selectiva e impunidad por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, acusan colectivos

Los colectivos afirmaron que el sistema judicial protege " a los poderosos" y no garantiza los derechos de las personas migrantes

Exoneración de Francisco Garduño confirma justicia selectiva e impunidad por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, acusan colectivos

Brugada descarta cifra negra en delitos de feminicidios en CDMX y desestima datos del INEGI: “No son correctos”

Destacó el trabajo en seguridad en la capital durante sus dos años de gobierno

Brugada descarta cifra negra en delitos de feminicidios en CDMX y desestima datos del INEGI: “No son correctos”

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 14 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 14 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Faltaban cuatro días para su asesinato: la confesión de un padre que cambió la vida de Anabel Hernández

Faltaban cuatro días para su asesinato: la confesión de un padre que cambió la vida de Anabel Hernández

Ataque en tianguis de Iztapalapa deja una mujer muerta y tres lesionados; autoridades buscan identificarla

Retener agentes para exigir liberaciones: dos casos que han puesto a prueba la respuesta del Estado mexicano en 2026

Gobierno de Tamaulipas negó contratos con empresas vinculadas al Cártel del Noreste: municipio de Nuevo Laredo reconoce que sí las contrató

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

ENTRETENIMIENTO

¿Te atreves? Habrá Cine-Picnic de terror en uno de los rincones más verdes del Ajusco en CDMX

¿Te atreves? Habrá Cine-Picnic de terror en uno de los rincones más verdes del Ajusco en CDMX

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

Profeco pone a prueba jeans para dama: estos son los que se decoloran, tuercen o vienen con una talla menor

Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026

“No puedes pedir algo que tú no das”: la frase que marcó el debate sobre las mujeres en el podcast de Aldo de Nigris

DEPORTES

Desde África envían insólita felicitación a Gilberto Mora por su cumpleaños número 18

Desde África envían insólita felicitación a Gilberto Mora por su cumpleaños número 18

Jornada 11 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO cada uno de los partidos

Aplazamiento de torneo de tenis en Riad prende alertas para pelea Canelo vs Mbilli

Olympique de Marsella vs Olympiacos: cuándo y dónde ver EN VIVO a la Hormiga González en la UEFA Europa League

México busca el título y su boleto al Mundial en el Panamericano de Béisbol 5 2026