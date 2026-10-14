Ken Salazar reconoce que armas de EEUU matan a mexicanos y destaca el trabajo de García Harfuch contra los cárteles

Al presentar su libro, el exdiplomático reconoció que las armas de origen estadounidense causan miles de muertes en territorio mexicano y que frenarlas depende de decisiones que solo Washington puede tomar

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El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló este miércoles que las armas que vienen de Estados Unidos “matan a tantos mexicanos” y que frenarlas exige la cooperación del gobierno estadounidense. Al presentar su libro Borderlands, también reconoció que, bajo la dirección de Omar García Harfuch, “México está haciendo bastante” en materia de seguridad.

Armas y fentanilo: “no los puede resolver un país”

Salazar sostuvo que hay problemas que afectan a ambas naciones y que ningún país puede resolver por sí solo. Mencionó dos:

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Las armas provenientes de Estados Unidos que, dijo, causan la muerte de miles de mexicanos.

El fentanilo, que según el exembajador provoca más de 100 mil muertes en territorio estadounidense.

En ambos casos, afirmó, la solución tiene que ser conjunta.

García Harfuch y “los cárteles se tienen que desmantelar”

El diplomático aseguró que el tráfico procedente del país vecino causa miles de muertes y planteó una respuesta conjunta ante el fentanilo, que atribuyó a más de 100 mil decesos en territorio estadounidense. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El diplomático afirmó que “se tienen que desmantelar estos cárteles” y que la violencia que existe en México es “una violencia internacional” que también golpea a Estados Unidos.

Reconoció que, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bajo la dirección del titular de Seguridad, Omar García Harfuch, México ha hecho “bastante”. Añadió que Estados Unidos debe trabajar “a la mano” y que la cooperación necesita un marco legal que respete la soberanía de ambos países.

Una alianza de seguridad como la del T-MEC

Salazar sostuvo que la administración de Claudia Sheinbaum ha hecho bastante y afirmó que los cárteles deben desmantelarse mediante un esfuerzo binacional con respeto a la soberanía de ambas naciones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La propuesta central de Salazar es construir alianzas de seguridad en “marcos durables y legales”, con el modelo del T-MEC. Si el comercio logró un marco para los 500 millones de habitantes de América del Norte, dijo, la seguridad también debe tenerlo.

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Entre los componentes que planteó:

Fronteras modernas , con intercambio de tecnología, inteligencia e información.

Más inversión y planificación conjunta en cruces como Otay Mesa, Matamoros, Brownsville y Nuevo Laredo.

Confianza de ambos lados, además de un diálogo constante.

Afirmó que quienes aspiren a la presidencia de EU en 2028 deberán asumir esa agenda para los tres países.

Trump: “¿por amenazas o con comunicación?”

El diplomático sostuvo que las empresas requieren certidumbre para invertir a cinco, diez o 16 años y afirmó que legisladores demócratas y republicanos respaldan la continuidad del acuerdo comercial en Estados Unidos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al ser cuestionado sobre las amenazas del presidente Donald Trump, Salazar recurrió a una analogía: con un vecino, ¿la relación se lleva “por amenazas” o “con una comunicación”? Dijo que esa comunicación, “en este momento no existe”.

Sobre el panorama político en su país, afirmó que Estados Unidos “está en guerra” por decisión de “un hombre” y estimó que “80% o más” de la población se opone, aunque se trata de una apreciación suya y no de una encuesta. Señaló que el conflicto golpea el precio de la gasolina y el diésel.

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T-MEC: “Están equivocados”

Sobre la decisión del gobierno de Trump de no ratificar el tratado por 16 años más y optar por revisiones anuales, Salazar fue tajante: “Están equivocados”, porque las empresas no invierten pensando en un solo año, sino a cinco, diez o dieciséis.

Criticó los vaivenes en la relación comercial (“un día sí, un día no”) y aseguró que demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense apoyan que el tratado continúe. Aun así, reconoció que necesita cambios y propuso incluir educación y medio ambiente. Comparó que había unos 4 mil estudiantes mexicanos en universidades de EU, frente a más de 350 mil chinos.

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Elecciones del 3 de noviembre y el caso Mayo Zambada

Salazar dijo que las elecciones intermedias del 3 de noviembre pueden traer “un cambio” y prevé que un Congreso dividido tendría “muchísimo más poder” frente a la Casa Blanca.

Sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, evitó dar nuevos detalles: dijo que “ya está en el libro” y que lo importante es “mirar hacia adelante”. El tema fue motivo de polémica en julio, cuando Sheinbaum cuestionó si el exembajador había faltado a la verdad al negar la participación de agencias estadounidenses en la operación.

Contexto

Salazar fue embajador de Estados Unidos en México de 2021 a enero de 2025, durante el gobierno de Joe Biden. Borderlands llega a México de la mano de la editorial Porrúa y plantea la necesidad de una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá frente a retos económicos, de seguridad y climáticos.

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