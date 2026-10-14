Roberto Velasco comparece ante el Senado por el Segundo Informe de Gobierno: aborda seguridad, migración y relación con EEUU

Roberto Velasco, líder de la SRE entrega Segundo Informe de Gobierno frente al Senado (Foto: @r_velascoa)

Guardar

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco compareció frente al pleno del Senado con motivo de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la dependencia.

La mañana de este 14 de octubre, el líder de la SRE entregó a las y los senadores las acciones desplegadas y los resultados alcanzados por la Cancillería durante el último año, en cumplimiento del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Roberto Velasco destaca cooperación con Estados Unidos

La relación bilateral con Estados Unidos y la defensa de los derechos de los connacionales en el extranjero fueron algunos de los ejes principales en el discurso del funcionario, destacando los resultados de la diplomacia mexicana en materia de seguridad, atención consular, promoción económica y cooperación internacional, bajo los principios de respeto a la soberanía y colaboración sin subordinación.

Asimismo, sostuvo que todas estas acciones responden a los principios constitucionales y a la visión de la jefa de Estado, mencionando la atención de más de 152 mil casos de protección consular, la facilitación de inversiones superiores a mil 500 millones de dólares y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos con distintas regiones del mundo.

PUBLICIDAD

También abordó los desafíos en materia migratoria y las gestiones emprendidas ante las autoridades estadounidenses por los casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). En ese contexto, defendió la cooperación bilateral como una herramienta para atender problemas compartidos sin comprometer la autonomía nacional.

México refuerza la protección consular y exige esclarecer casos de connacionales

Velasco informó que la red consular mexicana amplió y modernizó sus servicios para mejorar la atención a las comunidades que viven fuera del país. Como parte de estas medidas, reportó 152 mil 466 casos de protección consular y un promedio de 36 visitas diarias a centros de detención migratoria durante 2026.

PUBLICIDAD

Ante los casos de mexicanos afectados en operativos migratorios en EEUU, se reforzaron las gestiones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Entre las acciones emprendidas destacó:

El envío de 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado estadounidense.

La presentación de 20 denuncias ante fiscalías encargadas de las investigaciones.

La promoción de indagatorias ante autoridades de Estados Unidos.

La comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Tres gráficos informativos exponen las cifras de atención consular y gestiones diplomáticas entre México y Estados Unidos presentadas por Roberto Velasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación con Estados Unidos: seguridad, fentanilo y armas

En materia de seguridad, señaló que México mantiene el diálogo y la colaboración con Estados Unidos bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Como parte de los resultados presentados, mencionó que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur estadounidense disminuyeron 67 % entre octubre de 2024 y agosto de 2026, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. Asimismo, los encuentros irregulares en la frontera norte de México cayeron 97 % respecto de su máximo registrado en 2023.

PUBLICIDAD

También destacó la captura de cinco integrantes de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI y el retiro de circulación de más de 35 mil armas de fuego.

En el ámbito comercial, indicó que la Cancillería acompaña la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos mediante el diálogo permanente con el Departamento de Estado y la Embajada de México en Washington.

Diplomacia mexicana amplía vínculos e impulsa inversiones

El titular de la política exterior resaltó el acercamiento con diferentes regiones y países, así como los resultados de la promoción económica. De acuerdo con su comparecencia, las embajadas mexicanas facilitaron inversiones por más de mil 500 millones de dólares.

PUBLICIDAD

En el terreno diplomático, destacó el restablecimiento de relaciones con Perú tras el diálogo con su nuevo gobierno y el fortalecimiento de los vínculos con España, reflejado en los encuentros de Claudia Sheinbaum con Pedro Sánchez, en Barcelona, y con el rey Felipe VI, en Palacio Nacional.

Velasco afirmó que la política exterior debe traducirse en beneficios concretos para la población, como la protección de las familias mexicanas, la generación de empleos y el impulso a las exportaciones.