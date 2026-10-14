Brugada descarta cifra negra en delitos de feminicidios en CDMX y desestima datos del INEGI: “No son correctos”

Clara Brugada niega cifra negra en feminicidios en CDMX

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Clara Brugada descartó una cifra negra en los delitos de feminicidio y homicidio en la Ciudad de México, y desestimó los datos sobre muertes por otras causas atribuidos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al afirmar que “no son correctos”, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino, realizado este miércoles 14 de octubre.

La jefa de Gobierno sostuvo que los registros publicados por el Inegi “no son correctos” y afirmó que las cifras podían cotejarse y verificarse entre instituciones. “No porque no estén de acuerdo con los avances que tengamos, entonces hagamos de una verdad, queramos traducirla o hacerla una mentira”, aseveró la mandataria capitalina.

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Brugada llegó al Congreso de la Ciudad de México acompañada por integrantes de su gabinete y por el dirigente capitalino de Morena, Paulo García. La mandataria ingresó al recinto con la canción “Querida”, de Juan Gabriel, interpretada en mixteco.

Durante su mensaje, aseguró que su administración cumplió 82% de los 13 compromisos planteados durante la campaña. Dijo que el 18% restante permanecía en proceso y sería atendido rumbo a 2027.

Brugada descarta cifra negra en feminicidios y desestima al Inegi

La mandataria capitalina sostuvo que los feminicidios y homicidios eran delitos que prácticamente no tenían cifra negra. Con ello, rechazó los señalamientos sobre un posible subregistro de casos en la Ciudad de México.

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Clara Brugada (Gobierno de México)

“El homicidio y el feminicidio son prácticamente delitos que no tienen cifra negra”, afirmó Brugada durante su intervención. La jefa de Gobierno pidió diferenciar esos casos de otros delitos que pueden no llegar a una denuncia o una carpeta de investigación.

Brugada sostuvo que no se podía plantear la existencia de una cifra negra en feminicidios y homicidios para explicar las diferencias entre los registros de seguridad y las estimaciones sobre otras causas de muerte.

“No podemos estar comparando o diciendo que hay cifra negra en feminicidios y en homicidios y que se trata de que están en otros delitos”, declaró. La mandataria afirmó que esa interpretación no correspondía con las cifras institucionales.

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La jefa de Gobierno cuestionó los datos sobre muertes por otras causas que fueron relacionados con los registros del INEGI. “Las muertes por otras causas que se han planteado con los datos del INEGI no son correctos”, sostuvo.

Brugada afirmó que las cifras de seguridad eran transparentes y verificables. Dijo que los registros de la Fiscalía capitalina, el Sistema Nacional de Seguridad y el INEGI coincidían en la información que reportaban.

“Se observa una consistencia absoluta entre los datos que tiene la Fiscalía de la ciudad con los datos del Sistema Nacional de Seguridad y los datos del INEGI”, señaló durante el apartado de seguridad de su informe.

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La mandataria pidió no difundir interpretaciones que, desde su postura, generaran dudas sobre los avances de su gobierno. “Así que no digamos mentiras, no desinformemos a la población”, afirmó.