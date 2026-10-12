Sofía Castro interpreta a su mamá, Angélica Rivera, en bioserie de Netflix: así son las primeras imágenes

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La historia de Angélica Rivera llegará a Netflix con una serie biográfica protagonizada por su hija, Sofía Castro. La producción ya arrancó y las primeras imágenes oficiales fueron compartidas a través de las redes sociales de la plataforma y de la actriz, quien dará vida a su propia mamá en esta apuesta televisiva prevista para estrenarse en 2027.

El anuncio marca el inicio de un proyecto que pondrá bajo los reflectores la trayectoria de la intérprete mexicana, conocida por sus papeles en telenovelas como La dueña y Destilando amor, producción en la que dio vida al personaje de La Gaviota. Precisamente, ese sobrenombre quedó asociado a una de las etapas más recordadas de su carrera artística.

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La expectativa también gira en torno a Sofía Castro, quien asumirá el reto de representar a su madre en la pantalla. La serie contará con productores vinculados a Luis Miguel, la serie, un antecedente que despierta interés por la manera en que se reconstruirá la vida de Rivera y qué episodios de su historia personal y profesional llegarán finalmente a la ficción.

¿Quién es Angélica Rivera, la actriz detrás de La Gaviota?

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Angélica Rivera alcanzó popularidad gracias a su participación en producciones televisivas como La dueña y Destilando amor. En esta última interpretó a Teresa Hernández, conocida como La Gaviota, un personaje que quedó asociado a su imagen y a uno de los momentos más recordados de su trayectoria artística.

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Su carrera cambió de rumbo cuando contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto en 2010. Dos años después, él asumió la Presidencia de México y Rivera pasó a ocupar el papel público de primera dama, una etapa que amplió su exposición mediática más allá de los foros de televisión.

Sin embargo, su presencia en la esfera pública también estuvo marcada por cuestionamientos y controversias que podrían convertirse en parte del interés narrativo de la bioserie.

La Casa Blanca y su matrimonio con Peña Nieto: los episodios que generan expectativa

El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció error en el manejo de la crisis por la llamada Casa Blanca al exponer a su entonces esposa, Angélica Rivera (Diseño: Jovani Pérez/Infobae México)

Uno de los asuntos más controvertidos vinculados con Rivera fue el caso conocido como la Casa Blanca, relacionado con una propiedad asociada a la actriz y las preguntas públicas sobre posibles conflictos de interés durante el gobierno de Peña Nieto. Aunque este episodio podría resultar relevante para reconstruir su etapa como primera dama, no se ha confirmado que vaya a aparecer en la serie.

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Rivera y Peña Nieto se casaron en 2010 y su matrimonio terminó después de que él concluyera su mandato presidencial. Desde entonces, la actriz ha mantenido una postura reservada sobre ese periodo, mientras su vida personal continúa despertando interés entre el público y los medios de comunicación.

El 25 de septiembre, Rivera pidió a la prensa que no la cuestionara sobre asuntos ajenos a su carrera y su vida personal. Por el momento, no se conocen detalles oficiales sobre cómo se representarán su matrimonio, el divorcio o las controversias relacionadas con su paso por Los Pinos. Cualquier versión sobre estos temas dependerá de la información que comparta el equipo de producción.

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Sofía Castro dará vida a su madre en una historia que abarca varias etapas

(Instagram/@netflixlat)

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, asumirá el reto de interpretar a su madre. La actriz ha construido su propia trayectoria en el entretenimiento mexicano y ahora participará en un proyecto que abordará la vida de una figura conocida por su trabajo en televisión y su presencia en la esfera pública.

La participación de productores vinculados a Luis Miguel, la serie añade interés a la propuesta, aunque todavía no se han anunciado el título definitivo, el reparto completo ni los detalles del guion. Tampoco se ha confirmado qué etapas de la vida de Rivera tendrán mayor peso en la narración.

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La producción también vuelve a poner sobre la mesa el interés por el futuro profesional de la actriz, recordada por sus papeles protagónicos en melodramas mexicanos. El estreno previsto para 2027 permitirá conocer qué versión de su trayectoria personal y artística llegará finalmente a Netflix.