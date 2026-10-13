Salen de prisión 32 de los 39 aprehendidos en Jalisco durante marcha del agua: Fiscalía sigue investigando (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

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La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó que este lunes 12 de octubre ya fueron liberadas 32 personas en total que permanecían bajo el resguardo de las autoridades tras la manifestación y disturbios ocurridos en Guadalajara durante la marcha para exigir agua limpia.

Una manifestación pacífica terminó en enfrentamientos violentos entre elementos de la policía estatal y civiles, en consecuencia los uniformados realizaron diversas detenciones en las inmediaciones de Casa Jalisco. De acuerdo con las autoridades, la tarde de este lunes nueve personas más fueron liberadas.

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A través de un comunicado en redes sociales, la FGE de Jalisco precisó que 32 de las 39 detenidas recuperaron su libertad. Las personas puestas en libertad son: Martín Itzcóatl “N”, Luis Fernando “N”, Alejandro Daniel “N”, Miguel Ángel “N”, Miguel Maximiliano “N” y Martha “N”, quien también dio el nombre de Mariana “N”, Iker Ricardo “N”, Jorge Ignacio “N” y Daniel “N”.

Decenas de miles marcharon en la zona metropolitana de Guadalajara para exigir agua potable de calidad; la jornada terminó con gases lacrimógenos, detenidos y un saldo que el gobierno de Jalisco aún no ha precisado oficialmente

“Minutos después de las 18 horas de este lunes 12 de Octubre, fueron puestas en libertad nueve personas más, de las 39 que fueron detenidas luego de los actos violentos registrados al exterior de Casa Jalisco, con lo que suman 32 manifestantes en libertad”.

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Según con las autoridades, se determinó poner en libertad a las nueve personas que seguían bajo el resguardo de las autoridades. “El agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado dictaminó su libertad con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite continuar con la integración de las carpetas de investigación sin la necesidad de que estén en prisión”, precisó la fiscalía.