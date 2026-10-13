Plataformas digitales aprobaron decreto para prohibir que menores de edad vean contenido violento, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. (Presidencia )

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que las plataformas digitales aprobaron el decreto entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, impulsado su gobierno con el objetivo de prohibir contenido de violencia a menores de edad.

“Increíblemente, estuvieron totalmente de acuerdo. Agregaron algunos temas, pero las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el decreto sale con un acuerdo con las plataformas”, comentó durante la mañanera del pueblo de este 13 de octubre en Palacio Nacional.

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Asimismo, la mandataria mexicana agregó que esta iniciativa estará supervisada por la Agencia Digital y el Centro Nacional de Inteligencia, para casos relacionados con delitos de cualquier tipo.

Decreto contra la violencia digital en infancias y juventudes

Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo, presentó el decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, el cual podría entrar en vigor mañana 14 de octubre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre los puntos clave de esta iniciativa se encuentran:

Aplica para plataformas digitales, esto quiere decir que abarca a todos los servicios digitales en Internet que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias.

Queda prohibido permitir que las infancias y jóvenes tengan acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva discursos de odio, abuso, violencia escolar o sexual, ciberacoso, suicidio, trastornos alimenticios, ente otros.

Estos sitios tienen la obligación de garantizar la protección de cada uno al clasificar los videos, imágenes o textos por edad, con herramientas de supervisión para padres, privacidad y seguridad de manera predeterminada y mecanismos para reportar usuarios por contenidos violentos.

Colaboración con las instancias de seguridad al contar con un punto de contacto disponible 24/7 para requerimientos de información de la autoridad investigadora.

Acciones de prevención contra la violencia y apoyo, principalmente con la línea de la vida que tiene el objetivo de brindar orientación y apoyo psicológico a todas las personas que lo requieran, así como el ABC de las emociones para difundir datos sobre salud mental y el uso consiente de las redes sociales.

Decreto contra la violencia digital en infancias y juventudes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum advierte que habrá sanciones si las plataformas no protegen a menores

La jefa de Estado advirtió que el decreto para impedir que menores accedan a contenido violento en plataformas digitales podría convertirse en una ley con sanciones si las empresas incumplen las normativas.

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Esta iniciativa obliga a las redes sociales a activar por defecto las opciones de privacidad y seguridad más protectoras para niñas, niños y adolescentes, también deberán usar clasificación por edad, controles para madres, padres y tutores, y mecanismos para denunciar perfiles, publicaciones o materiales violentos.

Las empresas tendrán que retirar cuentas y contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso o explotación sexual, violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, conductas ilícitas y material sexual explícito. Además, deberán alertar de inmediato sobre contenido que atente contra la vida de una persona y conservar y entregar pruebas cuando las soliciten las autoridades.

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Sheinbaum señaló que el decreto es obligatorio, aunque por ahora no contempla sanciones directas.

“Es un decreto obligatorio. Por lo pronto, no estamos poniendo sanciones en caso de que no se cumpla. Si las plataformas no lo cumplen, entonces lo vamos a hacer ley con sus sanciones”, afirmó la presidenta.

Las compañías también deberán mantener un punto de contacto disponible los 365 días del año para atender solicitudes de autoridades investigadoras y colaborar con instancias de seguridad y procuración de justicia.