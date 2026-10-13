Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

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Un juez federal vinculó a proceso a nueve personas ligadas al grupo criminal conocido como “Los Alemanes” señaladas por su presunta participación en una red dedicada al robo de autotransporte de carga en carreteras de San Luis Potosí. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la resolución tras una serie de cateos que derivaron en el aseguramiento de armas, inhibidores de señal y vehículos.

A los nueve procesados se les imputan delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, posesión de inhibidores de señal y robo equiparado de vehículos.

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Los imputados y los delitos que enfrentan

Los procesados son Juan José Méndez Narváez, alias “El Canas”, señalado como uno de los probables líderes de la organización, junto con Aarón Mauricio Ramírez Narváez, Jonathan Emmanuel Segura Cortés, Braulio Israel Ibarra Gallegos, Félix Saldaña Narváez, Enrique Ponce Narváez, Ernesto Rosalio Rodríguez Luna, Adrián de Jesús Estrada Turrubiartes y Martín Antonio Chávez Narváez.

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

Los nueve enfrentan proceso por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de arma de fuego sin licencia, posesión ilícita de inhibidores de señal, asociación delictuosa, robo equiparado de vehículos y posesión de vehículos y mercancía robados.

La autoridad judicial impuso a los nueve la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria. La FGR precisó que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.

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Origen de la investigación y modus operandi

La indagatoria se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la posible participación de una persona en el robo de autotransporte de carga. Los hechos se concentraban principalmente en las carreteras libres San Luis Potosí–Matehuala y en la Federal 57, a la altura de una gasolinera.

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

El caso quedó a cargo del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí. A partir de las diligencias ministeriales y los actos de investigación e inteligencia, esa unidad solicitó las órdenes judiciales que permitieron intervenir los inmuebles vinculados a la organización.

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El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que los trabajos de inteligencia llevaron a los cateos contra la presunta banda dedicada al robo de unidades de carga en la carretera 57. Según el mandatario estatal, la organización utilizaba inmuebles de grandes dimensiones para almacenar las cargas presuntamente robadas a transportistas que circulaban hacia el norte del país.

Cateos y despliegue de autoridades

El MPF solicitó y obtuvo de la autoridad judicial tres órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles ubicados en la Zona Industrial y uno en el fraccionamiento El Pedregal, en la capital potosina. Las órdenes se ejecutaron de manera conjunta entre distintas corporaciones.

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Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

Participaron la FGR en San Luis Potosí, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos especializados de la institución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Civil Estatal.

Más de 400 elementos de la SSPC federal se encontraban desplegados en las cuatro regiones de San Luis Potosí para investigar delitos y ubicar estructuras criminales en el estado. Las autoridades indicaron que deberán determinar la procedencia de la mercancía asegurada y la responsabilidad de cada detenido.

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Aseguramientos reportados por la FGR

Durante las diligencias se aseguraron tres inmuebles, así como un vehículo que transportaba alimentos perecederos. Esa mercancía fue valuada en aproximadamente tres millones 700 mil pesos y, según la FGR, probablemente está relacionada con los hechos investigados.

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

También se localizaron armas de fuego largas tipo fusil y cortas, cargadores y cartuchos de diversos calibres. En el mismo operativo se aseguraron 97 inhibidores de señal y mil 456 antenas para estos dispositivos.

El inventario de bienes asegurados incluye además cuatro vehículos de alta gama, 11 vehículos de diferentes marcas, 11 montacargas, ocho tractores eléctricos, cuatro tractocamiones y siete semirremolques. Entre los objetos decomisados también figuran una pieza de taxidermia correspondiente a un oso, tres computadoras portátiles, una bolsa con marihuana y documentación diversa.

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