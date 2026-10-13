México

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí

Un juez federal dictó prisión preventiva a los señalados por asaltar camiones de carga en carreteras potosinas, luego de asegurar inmuebles con mercancía robada, vehículos y decenas de bloqueadores de señal

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR
Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR
Guardar

Un juez federal vinculó a proceso a nueve personas ligadas al grupo criminal conocido como “Los Alemanes” señaladas por su presunta participación en una red dedicada al robo de autotransporte de carga en carreteras de San Luis Potosí. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la resolución tras una serie de cateos que derivaron en el aseguramiento de armas, inhibidores de señal y vehículos.

A los nueve procesados se les imputan delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, posesión de inhibidores de señal y robo equiparado de vehículos.

PUBLICIDAD

Los imputados y los delitos que enfrentan

Los procesados son Juan José Méndez Narváez, alias “El Canas”, señalado como uno de los probables líderes de la organización, junto con Aarón Mauricio Ramírez Narváez, Jonathan Emmanuel Segura Cortés, Braulio Israel Ibarra Gallegos, Félix Saldaña Narváez, Enrique Ponce Narváez, Ernesto Rosalio Rodríguez Luna, Adrián de Jesús Estrada Turrubiartes y Martín Antonio Chávez Narváez.

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR
Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

Los nueve enfrentan proceso por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de arma de fuego sin licencia, posesión ilícita de inhibidores de señal, asociación delictuosa, robo equiparado de vehículos y posesión de vehículos y mercancía robados.

La autoridad judicial impuso a los nueve la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria. La FGR precisó que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.

PUBLICIDAD

Origen de la investigación y modus operandi

La indagatoria se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la posible participación de una persona en el robo de autotransporte de carga. Los hechos se concentraban principalmente en las carreteras libres San Luis Potosí–Matehuala y en la Federal 57, a la altura de una gasolinera.

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR
Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

El caso quedó a cargo del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí. A partir de las diligencias ministeriales y los actos de investigación e inteligencia, esa unidad solicitó las órdenes judiciales que permitieron intervenir los inmuebles vinculados a la organización.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que los trabajos de inteligencia llevaron a los cateos contra la presunta banda dedicada al robo de unidades de carga en la carretera 57. Según el mandatario estatal, la organización utilizaba inmuebles de grandes dimensiones para almacenar las cargas presuntamente robadas a transportistas que circulaban hacia el norte del país.

Cateos y despliegue de autoridades

El MPF solicitó y obtuvo de la autoridad judicial tres órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles ubicados en la Zona Industrial y uno en el fraccionamiento El Pedregal, en la capital potosina. Las órdenes se ejecutaron de manera conjunta entre distintas corporaciones.

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR
Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

Participaron la FGR en San Luis Potosí, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos especializados de la institución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Civil Estatal.

Más de 400 elementos de la SSPC federal se encontraban desplegados en las cuatro regiones de San Luis Potosí para investigar delitos y ubicar estructuras criminales en el estado. Las autoridades indicaron que deberán determinar la procedencia de la mercancía asegurada y la responsabilidad de cada detenido.

Aseguramientos reportados por la FGR

Durante las diligencias se aseguraron tres inmuebles, así como un vehículo que transportaba alimentos perecederos. Esa mercancía fue valuada en aproximadamente tres millones 700 mil pesos y, según la FGR, probablemente está relacionada con los hechos investigados.

Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR
Nueve integrantes de “Los Alemanes” son vinculados a proceso por robo a transportistas en San Luis Potosí. FGR

También se localizaron armas de fuego largas tipo fusil y cortas, cargadores y cartuchos de diversos calibres. En el mismo operativo se aseguraron 97 inhibidores de señal y mil 456 antenas para estos dispositivos.

El inventario de bienes asegurados incluye además cuatro vehículos de alta gama, 11 vehículos de diferentes marcas, 11 montacargas, ocho tractores eléctricos, cuatro tractocamiones y siete semirremolques. Entre los objetos decomisados también figuran una pieza de taxidermia correspondiente a un oso, tres computadoras portátiles, una bolsa con marihuana y documentación diversa.

Temas Relacionados

San Luis PotosíTransporte de cargaCrimen organizadoRoboTransportistasseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flor Rubio compara al Dr. Simi con la Virgen de Guadalupe: “Es el personaje más querido por todos los mexicanos”

Flor Rubio comparó a la Virgen de Guadalupe con el Doctor Simi y desató indignación en redes sociales por equiparar un símbolo religioso con la imagen comercial de una cadena farmacéutica

Flor Rubio compara al Dr. Simi con la Virgen de Guadalupe: “Es el personaje más querido por todos los mexicanos”

Ronald Johnson celebra golpe de 1.2 toneladas de cocaína contra el narcotráfico en aguas mexicanas

Autoridades mexicanas y la Guardia Costera estadounidense aseguraron 1.2 toneladas de droga y arrestaron a seis sospechosos en una embarcación

Ronald Johnson celebra golpe de 1.2 toneladas de cocaína contra el narcotráfico en aguas mexicanas

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 12 de octubre: Avenidas cerradas por trabajadores del IMSS

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 12 de octubre: Avenidas cerradas por trabajadores del IMSS

Visas y permisos sanitarios subirán de precio en 2027: ¿qué propone la Ley Federal de Derechos?

La iniciativa aprobada en lo general contempla nuevos cobros para trámites migratorios, uso del espacio aéreo y concesiones ferroviarias, además de incentivos para empresas de telecomunicaciones

Visas y permisos sanitarios subirán de precio en 2027: ¿qué propone la Ley Federal de Derechos?

Temblor hoy 12 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 12 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Ronald Johnson celebra golpe de 1.2 toneladas de cocaína contra el narcotráfico en aguas mexicanas

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona

Hidalgo, Sonora y CDMX encabezan lista de cárceles estatales con autogobierno: riñas y suicidios son los que más afectan a los reclusos

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

ENTRETENIMIENTO

Miau Fest tendrá edición Michictlán en CDMX por Día de Muertos: habrá pasarela de gatos, talleres y colecta de alimento

Miau Fest tendrá edición Michictlán en CDMX por Día de Muertos: habrá pasarela de gatos, talleres y colecta de alimento

Belinda consiente a su padre en su cumpleaños: le da de comer en la boca y se vuelve viral

Flor Rubio compara al Dr. Simi con la Virgen de Guadalupe: “Es el personaje más querido por todos los mexicanos”

Karina Torres preocupa por su salud tras enfrentar nuevos problemas por biopolímeros

De Joan Sebastian a “La Gaviota”: la tradición de los hijos que interpretan a sus padres en las bioseries

DEPORTES

André Jardine mantiene su cariño por América: el emotivo mensaje que dedicó en su 110 aniversario

André Jardine mantiene su cariño por América: el emotivo mensaje que dedicó en su 110 aniversario

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 5 de la NFL desde México

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”

Joel Huiqui y su dura autocrítica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”