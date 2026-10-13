Julián Gil aclara todo sobre su matrimonio con Valeria Marín tras rumores de divorcio (Facebook Julian Gil)

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Julián Gil desmiente una crisis matrimonial con Valeria Marín tras los rumores de divorcio que surgieron luego de la salida de la conductora de TUDN.

El actor argentino señaló que su relación no puede estar en mejor momento, y para demostrarlo, la pareja recientemente renovó votos de manera simbólica en Las Vegas, luego de dos años de la boda formal.

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Cabe recordar que la pareja va a cumplir 7 años de relación, luego de conocerse durante una cobertura de NFL para TUDN en febrero del 2020.

Julián Gil aclara cómo está su relación con Valeria Marín

Después de que Valeria Marín anunciara su salida de TUDN, comenzó a circular en redes sociales una supuesta crisis en el matrimonio con el actor, además de una supuesta infidelidad de la conductora con su compañero Marc Crosas, sin embargo, todo esto sólo fueron rumores de redes sin fundamentos.

Valeria Marín confirmó que dejará la televisora después de siete años, pero rechazó que su decisión estuviera relacionada con problemas en su matrimonio. (Instagram)

El actor aclaró recientemente que su relación está en gran momento y sin crisis, debido a que la presentadora es “la única que lo aguanta”.

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“Mejor no puede ir, la única que me aguanta. Muy bien, ni una sola crisis, vamos a cumplir 7 años de relación”, declaró el actor a la salida de las instalaciones de Univisión.

La salida de Valeria Marín de TUDN disparó las versiones de separación

Las especulaciones comenzaron cuando Valeria Marín confirmó su renuncia a TUDN tras siete años como una de las figuras de la cadena en el periodismo deportivo. Cuentas en redes sociales, entre ellas la de “La tía Sandra” en X, vincularon la decisión con un supuesto pleito conyugal entre la conductora y Julián Gil.

La periodista deportiva generó polémica luego de su salida de TUDN. (IG Valeria Marín)

Un mensaje publicado por un excompañero de trabajo de Marín alimentó además versiones de un triángulo amoroso, que tanto el actor como la conductora desmintieron de manera categórica.

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Julián Gil recuerda cuando se conocieron por TUDN

El actor respondió a los rumores con un mensaje en el que recordó cómo inició la relación: “Hace 2,383 días, un 2 de febrero de 2020, TUDN y el deporte hicieron que nuestros caminos se cruzaran en un enlace de NFL… Después de tantos años, Val decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN”, escribió.

La pareja se conoció en la cobertura de un Súper Bowl y mantuvo un noviazgo que formalizaron con un compromiso durante el Mundial de Qatar en 2022. El 29 de diciembre de 2024 celebraron su boda formal en una ceremonia en Puerto Rico.

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(Foto: Instagram de Valeria Marín)

Valeria Marín explica que su salida de TUDN fue decisión personal

La propia conductora enfrentó la desinformación a través de sus canales oficiales. Marín explicó que su salida de la televisora respondió únicamente al deseo de cerrar un ciclo laboral y buscar nuevos horizontes profesionales, sin relación con su vida conyugal.

Para reforzar el buen momento de la relación, la pareja viajó recientemente a Las Vegas, donde renovó sus votos en una boda simbólica. Las fotografías del viaje circularon como respuesta directa a los rumores de separación.

¿Julián Gil y Valeria Marín serán padres? El actor deja la duda en el aire

Durante el encuentro con la prensa, una reportera cuestionó al actor argentino sobre la posibilidad de que “se hayan ido 2 y regresen 3”, en referencia a un posible embarazo de Marín. Gil respondió con una sola palabra: “Ojalá”, sin confirmar ni descartar la noticia.

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El actor Julián Gil y la conductora Valeria Marin posan vestidos de blanco en un automóvil descapotable durante su boda.

Hasta el momento, ni Julián Gil ni Valeria Marín han emitido un comunicado oficial sobre un embarazo. La pareja se limita a celebrar que, siete años después de conocerse en una transmisión deportiva, su matrimonio atraviesa, según sus propias palabras, el mejor momento.