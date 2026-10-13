Jitomate, cebolla y limón presionan el bolsillo: canasta alimentaria sube hasta 5.5% anual

Precio de la canasta básica en México aumenta durante septiembre

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El costo de los productos que integran la canasta alimentaria aumentó durante septiembre de 2026, con incrementos anuales de 4.9% en las zonas rurales y de 5.5% en las urbanas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ambas variaciones superaron la inflación general anual del país, que se ubicó en 3.5% durante el mismo periodo.

Asimismo, el encarecimiento de los alimentos se reflejó en las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), indicadores que permiten establecer el monto mínimo necesario para adquirir los artículos básicos de comida, entre los rubros que más contribuyeron la subida anual destacaron la cebolla, los víveres y bebidas consumidos fuera del hogar, así como el jitomate.

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Por su parte, las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que incluyen tanto los productos alimentarios como otros bienes y servicios, registraron un crecimiento anual de 4.4% en los ámbitos rural y urbano. Estos resultados forman parte de la actualización mensual que realiza el organismo estadístico para contribuir a la medición de la pobreza multidimensional en México.

Canasta alimentaria aumenta por encima de la inflación general

Según el INEGI, el valor monetario de la canasta alimentaria presentó un alza mensual de 1.6% en las localidades rurales y de 1.1% en las urbanas durante septiembre de 2026. En ambos casos, el jitomate, la cebolla y el limón fueron los productos con mayor incidencia en la variación, aunque su impacto conjunto fue más pronunciado en las ciudades.

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Al comparar el comportamiento anual con el noveno mes de 2025, el aumento pasó de 3.6 a 4.9% en el ámbito rural, mientras que en el urbano avanzó de 4.7 a 5.5%, representando incrementos de 1.3 y 0.8 puntos porcentuales respectivamente.

La cebolla tuvo una mayor incidencia en el encarecimiento de la canasta rural, mientras que los artículos y bebidas consumidos fuera del hogar influyeron más en el ámbito urbano, donde el jitomate ocupó el tercer lugar entre los rubros que más contribuyeron a la subida anual en ambas zonas.

Líneas de pobreza en México. (Jovani Perez - Infobae México)

Líneas de pobreza por ingresos también registran incrementos

Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que consideran alimentos y productos no alimentarios, aumentaron mensualmente 1.1% en el ámbito rural y 0.9% en el urbano.

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La canasta alimentaria y los gastos en educación, cultura y recreación fueron los principales componentes del incremento en ambas zonas. En las comunidades rurales, el tercer rubro con mayor incidencia correspondió a prendas de vestir, calzado y accesorios; en las urbanas, fueron las viviendas y los servicios de conservación.

En términos anuales, las LPI avanzaron 4.4% tanto en localidades rurales como urbanas, una variación 0.9 puntos porcentuales superior a la inflación general. Frente a septiembre de 2025, el crecimiento aumentó un punto porcentual en el ámbito rural y 0.6 puntos en el urbano.

Pobreza en México

Las Líneas de Pobreza establecen un referente monetario para determinar si los ingresos de una persona son suficientes para cubrir las necesidades contempladas en las canastas alimentaria y no alimentaria, su cálculo se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

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El organismo también identificó que los productos alimentarios fueron el principal factor del incremento anual de las LPI, con una incidencia de 64.5% en el ámbito urbano y de 60.1% en el rural.

En cuanto a los bienes y servicios no alimentarios, el transporte público y los gastos en educación, cultura y recreación destacaron entre los componentes que más contribuyeron a la variación anual en ambos ámbitos.