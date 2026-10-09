Mexicanos gastan más en comida para mascotas que en pañales, revela estudio

El estudio indica que las mascotas tienen prioridad sobre los bebés. Crédito: @my_life_with_zephyr.solo

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Los mexicanos gastan más en comida para mascotas que en pañales, de acuerdo con un análisis basado en datos del INEGI.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en sus ediciones 2018 y 2024, muestra que el alimento para perros y gatos es el único producto con un crecimiento sostenido de 61% en su participación dentro del gasto familiar, a diferencia de otros rubros que registran alzas puntuales sin la misma consistencia.

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El hallazgo ocurre en paralelo a una transformación demográfica documentada por el INEGI: la Estadística de Nacimientos Registrados 2024 ubica el total de inscripciones en su nivel más bajo desde 2020, con un millón 672,227 casos frente a los 2,353,596 contabilizados en 2015.

La Encuesta Intercensal 2025 estima además que el promedio de hijas e hijos por mujer bajó de 1.9 a 1.2 en cinco años.

El gasto en mascotas crece mientras la natalidad cae a su nivel más bajo

El cruce de ambos registros del INEGI describe un cambio en la composición de los hogares mexicanos.

Mientras el alimento para mascotas aumenta su peso en el presupuesto familiar de forma constante, la tasa de nacimientos registrados por cada 1,000 mujeres de 15 a 49 años se ubicó en 47.7 durante 2024, una disminución de 4.5 puntos frente al año previo.

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REUTERS/Armando Vega

La Ciudad de México concentra el nivel más bajo del país en la Tasa Global de Fecundidad, con 0.8 hijas e hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional fijado en 2.1.

El dato coincide con la caída observada en la participación de los pañales dentro del gasto de los hogares mexicanos entre 2018 y 2024.

La Estadística de Matrimonios 2025 del INEGI aporta otro componente a este cambio: la edad promedio al casarse aumentó 4.1 años en una década, de 28.4 a 32.5 años en las mujeres y de 31.3 a 35.4 años en los hombres.

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En 2025 se registraron 491,640 matrimonios en el país, un incremento de apenas 1.0% respecto a 2024.

Hogares más pequeños y con menos niños modifican los patrones de consumo

La tasa nacional de matrimonios se mantuvo en 5.4 por cada mil habitantes de 18 años y más durante 2024 y 2025, por debajo del 6.6 registrado en 2016. La Ciudad de México reporta la tasa más baja del país, con 3.0 matrimonios por cada mil habitantes, un indicador que coincide con su posición como la entidad de menor fecundidad.

El retraso en la edad al matrimonio y la caída sostenida en el número de nacimientos modifican la estructura de los hogares mexicanos.

Factores como el costo de la vivienda, la ampliación de la escolaridad y el acceso a métodos anticonceptivos figuran entre los elementos que el INEGI asocia con la postergación o la decisión de no tener hijas e hijos.

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Menos niños en casa, menos demanda de productos infantiles

Esa reducción de hogares con menores se refleja en el gasto. Los pañales registran una de las caídas más marcadas en su participación dentro del presupuesto familiar entre 2018 y 2024, una tendencia que comparten el jabón de lavandería en barra y el suavizante de telas, productos asociados al cuidado de ropa infantil en los hogares mexicanos.

El alimento para mascotas ocupa el espacio que antes correspondía a estos artículos.

Hay más espacios para parejas que adoptan perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio refleja la composición descrita por el INEGI: hogares con menos nacimientos y matrimonios más tardíos destinan una proporción creciente de su gasto a 80 millones de mascotas que viven en viviendas mexicanas, mientras los productos ligados a la crianza infantil pierden terreno en el mismo periodo.

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