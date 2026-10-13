México

Iglesia en México convoca jornada de oración por la salud del Papa León XIV ante su próxima cirugía

Este martes el líder católico será sometido a un proceso quirúrgico para extraer un nódulo pulmonar

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
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La Iglesia de México, a través de sus redes sociales, invita a todos los fieles católicos a unirse en oración. El motivo principal de este urgente llamado es la salud del Papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica.

Ante este panorama médico, la Iglesia busca mostrar su solidaridad y acompañamiento espiritual hacia el pontífice.

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Detalles de la Jornada de Oración por el Papa León XIV

Los obispos de México han establecido formalmente que esta “Jornada de Oración por la salud del Santo Padre el Papa León XIV” se lleve a cabo a lo largo de esta semana, abarcando del 12 al 18 de octubre. La invitación está dirigida a todo el pueblo de Dios para unir los corazones en una misma intención.

CEM
CEM

Para lograr una participación nacional, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) invita a sumar sus súplicas al Señor a todas las diócesis, parroquias, comunidades religiosas y seminarios. Asimismo, se hace un llamado directo a los movimientos apostólicos y a las familias a unirse a esta jornada litúrgica.

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Las prácticas de fe sugeridas por las autoridades eclesiásticas incluyen elevar oraciones, especialmente durante la celebración de la Eucaristía, los momentos de adoración al Santísimo Sacramento y mediante el rezo del Santo Rosario.

El mensaje de los obispos mexicanos ante la intervención quirúrgica

En el documento compartido por la Conferencia, se expresa que la convocatoria se realiza con “profundo cariño y espíritu de comunión” hacia el líder de la Iglesia.

El Episcopado Mexicano subraya su firme deseo de acompañar al Papa León XIV con la misma cercanía con la que él acompaña diariamente a la Iglesia. Se pide a los fieles confiar en que el Señor, como fuente de vida y esperanza, lo sostenga, les conceda fortaleza y los llene de su paz durante su convalecencia.

El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa
El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa| Foto: Arzobispado de Lima

Como parte medular del comunicado católico, la CEM pone la vida y la salud del Papa León XIV en las manos amorosas de Santa María de Guadalupe, Madre de la Iglesia y Reina de México. Los obispos piden de manera específica que la Virgen lo cubra con su manto, interceda eficazmente por su recuperación e ilumine a los profesionales que estarán al cuidado de su salud.

¿De qué será operado el Papa?

El papa León XIV será operado este martes de un nódulo pulmonar de tres milímetros detectado en controles recientes, una lesión circunscrita y en fase inicial cuya extirpación tendría un propósito preventivo, de acuerdo con la información disponible. El pontífice de 71 años anunció la intervención al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano: “Me operarán un nódulo pequeño en el pulmón”.

Un médico señala con un bolígrafo una pantalla con una tomografía de pulmones y un recuadro circular con la figura del papa León XIV.
Un neumonólogo analiza una tomografía pulmonar en 3D que presenta un nódulo resaltado junto a una imagen inserta del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matteo Bruni, portavoz Vaticano, confirmó que el procedimiento ya tiene fecha y que la hospitalización posterior rondará los siete días. Fuentes del Hospital Gemelli de Roma indicaron que la lesión mide tres milímetros.

La Santa Sede no ha comunicado cambios en la gira que León XIV tiene prevista del 6 al 17 de noviembre de 2026 por Uruguay, Argentina y Perú. El itinerario será posterior a la operación y, hasta ahora, permanece sin modificaciones.

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