Segunda comparecencia ante legisladores: Omar García Harfuch acude a puerta cerrada ante la Jucopo del Senado

El titular de la SSPC se presenta ante los integrantes de la coordinación parlamentaria durante la revisión del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, correspondiente a 2026

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudió este martes 13 de octubre de 2026 al Senado de la República para comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario llegó a las 10:18 horas y fue recibido por el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, en el estacionamiento del sótano 2, desde donde fue trasladado al salón de la reunión.

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*Información en desarrollo