Gobierno intervendrá en denuncias por represión en Jalisco si la FGR se involucra, advierte Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señala que el caso podría remitirse a la FGR si se acusa a algún agente que participó en la movilización por agua limpia del domingo, realizada en la capital jalisciense

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes 13 de octubre, en su conferencia matutina, que el Gobierno federal intervendrá si se presenta una denuncia formal por la actuación de policías de Jalisco durante la marcha por agua limpia del domingo en Guadalajara. También mencionó la vía de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser cuestionada sobre si su gobierno se ha comunicado con el gobernador Pablo Lemus y si le satisface el video que este difundió el lunes, respondió que le corresponde a él explicar el comportamiento de las fuerzas del orden estatales.

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Lo que dijo Sheinbaum sobre la actuación policial

Claudia Sheinbaum señala que el caso podría remitirse a la FGR si se acusa a algún agente que participó en la movilización por agua limpia del domingo, realizada en la capital jalisciense

Sobre la explicación de Lemus, dijo que “ayer dio una explicación” y que la ciudadanía de Jalisco deberá formarse su propia opinión.

Si se presenta una denuncia formal, señaló, “ya estaríamos interviniendo”.

Añadió que el asunto podría llegar a la FGR si se presenta una denuncia contra algún elemento que haya participado. No detalló en qué consistiría esa intervención.

Calificó los hechos de “lamentable represión” y sostuvo que “hay que llamar las cosas por su nombre”.

El lunes, de acuerdo con Mexican Times, la presidenta ya había pedido a Lemus explicar el uso de agua y gases lacrimógenos y dar a conocer los nombres de todos los detenidos.

Gobernación y CNDH revisan quejas

La titular de la Secretaría de Gobernación confirmó que su dependencia analiza junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las denuncias presentadas por detenidos y sus familias, sin confirmar ni descartar señalamientos de tortura

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que algunos participantes y familiares de detenidos ya presentaron quejas. Dijo que la dependencia revisa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el procedimiento para cada una.

Ante el planteamiento de una periodista de que varios detenidos han denunciado tortura, la funcionaria no confirmó ni descartó casos. Indicó que es necesario documentar y realizar diligencias para verificar los hechos, y que la revisión se hará por persona y no por evento. Agregó que, según le comentaron un día antes, una gran mayoría de los detenidos ya había salido.

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La versión de Lemus

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

En su video del lunes, el gobernador sostuvo que la marcha fue pacífica hasta que llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de unas 400 personas, la mayoría encapuchadas. Dijo que el enfrentamiento duró tres horas y que dejó manifestantes lesionados, 39 detenidos y 28 policías heridos, dos de gravedad.

Lemus informó que ordenó revisar los videos para investigar y sancionar posibles excesos, y pidió a la Fiscalía revisar caso por caso las detenciones; hasta ese momento, 12 personas habían sido liberadas. Añadió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio.

Medios como ABC Noticias recordaron que un día antes el gobernador había afirmado que giró la instrucción de no usar la fuerza. Según activistas citados por ViveUSA, los policías hicieron un uso excesivo de la fuerza. Las cifras de personas liberadas varían según la fuente y la fecha.

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Agua: propuesta federal y desacuerdo por el esquema

Sheinbaum explicó que parte del equipo del gobernador se reunió con Efraín Morales, director de la Conagua. Lo verá el miércoles para conocer la propuesta técnica y financiera que se presentaría a Jalisco, y después podría haber una reunión con el gobernador o su equipo y Gobernación. Pidió a la Conagua un análisis técnico más profundo que el primero.

Lemus propuso al Congreso local un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. De acuerdo con El Camaleón, sería un contrato con una empresa privada por 11 mil 922 millones de pesos a 20 o 25 años; la oposición sostiene que abre la puerta a la privatización y el gobierno lo niega. El gobernador afirmó que el proyecto ya cuenta con validación técnica de la Conagua.

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¿Qué sigue?

Reunión de Sheinbaum con Efraín Morales el miércoles.

Decisión del Congreso de Jalisco sobre el acueducto.

Listado y situación jurídica de los detenidos.

Resultados de la revisión de videos y de la investigación de la CEDHJ.

Si se presenta o no una denuncia ante la FGR.