De Timbiriche a Jeans: la historia detrás de la fábrica de pop infantil en los años 80 y 90

Timbiriche, OV7 (surgido de La Onda Vaselina) y Flans encabezaron el fenómeno del pop para menores de edad en las décadas de 1980 y 1990. (Especial )

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El estreno de la bioserie sobre Timbiriche en la plataforma ViX reabre el debate sobre la maquinaria industrial que durante las décadas de 1980 y 1990 convirtió a menores de edad en el motor del pop en México.

El modelo comercial ideado por Televisa en 1982 para competir contra la banda española Parchís generó un efecto dominó que derivó en la creación de múltiples agrupaciones infantiles y juveniles en la televisión y las disqueras mexicanas.

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Las producciones enfocadas en audiencias infantiles y adolescentes registraron ventas de más de 5,000,000 de copias de discos y llenos en recintos masivos de América Latina durante dos décadas de expansión.

La multiplicación de agrupaciones tras el éxito de Timbiriche

El debut de Timbiriche el 30 de abril de 1982 en el programa ‘Siempre en Domingo’ marcó el punto de partida para una plantilla de entretenimiento que ejecutivos y productores replicaron en la televisión.

Productores del Centro de Educación Artística estructuraron un formato de entrenamiento intensivo en vocalización, expresión corporal y baile para niños de entre 10 y 12 años.

El éxito del concepto llevó al surgimiento de Fresas con Crema en 1983, agrupación producida con egresados de la misma escuela de actuación para capturar al público adolescente.

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En 1985, el lanzamiento del trío Flans consolidó el mercado juvenil femenino en la televisión, impulsando un estilo visual y musical que alimentó la barra de programas de variedades.

La agrupación Microchips irrumpió en 1987 desde Torreón, Coahuila, adaptando el formato hacia el rock infantil interpretado por niños instrumentistas.

La productora Julissa fundó La Onda Vaselina en 1989 con un elenco infantil surgido del montaje teatral ‘Vaselina’, proyecto que diez años después evolucionó hacia la banda OV7.

En 1995, el productor Alejandro Sirvent lanzó al grupo Jeans, alineación femenina que cerró la década de 1990 consolidando el mercado del pop para adolescentes en estaciones de radio.

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El debut de Timbiriche marcó el punto de partida para una plantilla de entretenimiento que ejecutivos y productores replicaron. (Foto: Instagram @nuncamequitelosjeans)

Las jornadas de grabación y la ausencia de protección laboral

El funcionamiento de estos conjuntos implicó jornadas de ensayo diarias, producciones discográficas anuales y giras de conciertos que modificaron la escolaridad de los integrantes.

Las agendas de trabajo combinaban grabaciones en foros de televisión, giras internacionales y horarios de promoción de más de 12 horas al día.

Diego Schoening recordó las condiciones de trabajo durante las filmaciones especiales de la banda en el parque Reino Aventura.

“El segundo especial en el segundo disco lo grabamos en veinticuatro horas. No dormimos en veinticuatro horas, nos prendían los carros chocones para despertarnos tenías diez, veinte minutos y a seguir grabando. Había un sindicato, pero no había protección de nada. Estábamos acostumbrados a que ‘de esto se trata’”, afirmó Diego Schoening.

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La legislación laboral de la época carecía de regulaciones específicas para acotar la carga de trabajo y el manejo del dinero generado por artistas menores de edad en el espectáculo.

Las agendas de trabajo combinaban grabaciones en foros de televisión, giras internacionales y horarios de promoción de más de 12 horas al día. (Instagram: diegoschoening)

Las secuelas judiciales y la controversia alrededor de la bioserie

La asimetría de poder entre los productores ejecutivos y los niños cantantes derivó en situaciones denunciadas públicamente años después por los propios integrantes.

En 2022, la cantante Sasha Sokol reveló que el productor Luis de Llano inició un vínculo sentimental con ella cuando contaba con 14 años y él tenía 39 años.

El proceso judicial culminó en una sentencia que confirmó el daño moral y sentó un precedente en los tribunales sobre la responsabilidad de los adultos en la industria del entretenimiento.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró imprescriptibles las acciones por abuso sexual contra menores en el entorno laboral y de espectáculos.

Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

El lanzamiento de la producción dramatizada en ViX en octubre de 2026 provocó que seis integrantes originales publicaran un comunicado deslindándose de la historia.

Los exintegrantes señalaron que no autorizaron el uso de su imagen ni participaron en la elaboración del guión que reconstruye el inicio del grupo en los años 80.

El productor Luis de Llano entabló acciones legales contra la plataforma de streaming para oponerse al uso no consentido de su nombre en la serie de televisión.

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La producción disponible en ViX contempla ocho episodios con estrenos semanales programados hasta diciembre de 2026, mientras las instancias judiciales analizan los recursos legales interpuestos por el uso de marca y derechos de imagen.