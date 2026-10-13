México

De Timbiriche a Jeans: la historia detrás de la fábrica de pop infantil en los años 80 y 90

La bioserie de Timbiriche revivió la historia de la maquinaria de la industria que masificó el pop juvenil y expuso la falta de regulación del trabajo infantil en el espectáculo

Timbiriche, OV7 (surgido de La Onda Vaselina) y Flans encabezaron el fenómeno musical para menores de edad en las décadas de 1980 y 1990.
Timbiriche, OV7 (surgido de La Onda Vaselina) y Flans encabezaron el fenómeno del pop para menores de edad en las décadas de 1980 y 1990. (Especial )
Guardar

El estreno de la bioserie sobre Timbiriche en la plataforma ViX reabre el debate sobre la maquinaria industrial que durante las décadas de 1980 y 1990 convirtió a menores de edad en el motor del pop en México.

El modelo comercial ideado por Televisa en 1982 para competir contra la banda española Parchís generó un efecto dominó que derivó en la creación de múltiples agrupaciones infantiles y juveniles en la televisión y las disqueras mexicanas.

PUBLICIDAD

Las producciones enfocadas en audiencias infantiles y adolescentes registraron ventas de más de 5,000,000 de copias de discos y llenos en recintos masivos de América Latina durante dos décadas de expansión.

La multiplicación de agrupaciones tras el éxito de Timbiriche

El debut de Timbiriche el 30 de abril de 1982 en el programa ‘Siempre en Domingo’ marcó el punto de partida para una plantilla de entretenimiento que ejecutivos y productores replicaron en la televisión.

Productores del Centro de Educación Artística estructuraron un formato de entrenamiento intensivo en vocalización, expresión corporal y baile para niños de entre 10 y 12 años.

El éxito del concepto llevó al surgimiento de Fresas con Crema en 1983, agrupación producida con egresados de la misma escuela de actuación para capturar al público adolescente.

PUBLICIDAD

En 1985, el lanzamiento del trío Flans consolidó el mercado juvenil femenino en la televisión, impulsando un estilo visual y musical que alimentó la barra de programas de variedades.

La agrupación Microchips irrumpió en 1987 desde Torreón, Coahuila, adaptando el formato hacia el rock infantil interpretado por niños instrumentistas.

La productora Julissa fundó La Onda Vaselina en 1989 con un elenco infantil surgido del montaje teatral ‘Vaselina’, proyecto que diez años después evolucionó hacia la banda OV7.

En 1995, el productor Alejandro Sirvent lanzó al grupo Jeans, alineación femenina que cerró la década de 1990 consolidando el mercado del pop para adolescentes en estaciones de radio.

(Foto: Instagram @nuncamequitelosjeans)
El debut de Timbiriche marcó el punto de partida para una plantilla de entretenimiento que ejecutivos y productores replicaron. (Foto: Instagram @nuncamequitelosjeans)

Las jornadas de grabación y la ausencia de protección laboral

El funcionamiento de estos conjuntos implicó jornadas de ensayo diarias, producciones discográficas anuales y giras de conciertos que modificaron la escolaridad de los integrantes.

Las agendas de trabajo combinaban grabaciones en foros de televisión, giras internacionales y horarios de promoción de más de 12 horas al día.

Diego Schoening recordó las condiciones de trabajo durante las filmaciones especiales de la banda en el parque Reino Aventura.

“El segundo especial en el segundo disco lo grabamos en veinticuatro horas. No dormimos en veinticuatro horas, nos prendían los carros chocones para despertarnos tenías diez, veinte minutos y a seguir grabando. Había un sindicato, pero no había protección de nada. Estábamos acostumbrados a que ‘de esto se trata’”, afirmó Diego Schoening.

La legislación laboral de la época carecía de regulaciones específicas para acotar la carga de trabajo y el manejo del dinero generado por artistas menores de edad en el espectáculo.

Las agendas de trabajo combinaban grabaciones en foros de televisión, giras internacionales y horarios de promoción de más de 12 horas al día. (Instagram: diegoschoening)
Las agendas de trabajo combinaban grabaciones en foros de televisión, giras internacionales y horarios de promoción de más de 12 horas al día. (Instagram: diegoschoening)

Las secuelas judiciales y la controversia alrededor de la bioserie

La asimetría de poder entre los productores ejecutivos y los niños cantantes derivó en situaciones denunciadas públicamente años después por los propios integrantes.

En 2022, la cantante Sasha Sokol reveló que el productor Luis de Llano inició un vínculo sentimental con ella cuando contaba con 14 años y él tenía 39 años.

El proceso judicial culminó en una sentencia que confirmó el daño moral y sentó un precedente en los tribunales sobre la responsabilidad de los adultos en la industria del entretenimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró imprescriptibles las acciones por abuso sexual contra menores en el entorno laboral y de espectáculos.

Documento de texto con el logotipo de Timbiriche en la parte superior y un mensaje firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha
Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

El lanzamiento de la producción dramatizada en ViX en octubre de 2026 provocó que seis integrantes originales publicaran un comunicado deslindándose de la historia.

Los exintegrantes señalaron que no autorizaron el uso de su imagen ni participaron en la elaboración del guión que reconstruye el inicio del grupo en los años 80.

El productor Luis de Llano entabló acciones legales contra la plataforma de streaming para oponerse al uso no consentido de su nombre en la serie de televisión.

La producción disponible en ViX contempla ocho episodios con estrenos semanales programados hasta diciembre de 2026, mientras las instancias judiciales analizan los recursos legales interpuestos por el uso de marca y derechos de imagen.

Temas Relacionados

TimbiricheJeansFlansOV7mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metrobús CDMX presenta ruta Quetzalcóatl que es conducida solo por mujeres: cuál es su recorrido y estaciones

El nuevo servicio enlaza el centro de la Ciudad de México con las Terminales 1 y 2 del AICM y pasa por puntos importantes de la capital

Metrobús CDMX presenta ruta Quetzalcóatl que es conducida solo por mujeres: cuál es su recorrido y estaciones

Pablo Lemus asegura que todas las personas detenidas por la marcha de agua ya fueron detenidos: iniciará una investigación interna por arbitrariedades

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, así como activistas ejercieron presión a nivel nacional para liberar a las personas que aún se encontraban privadas de su libertad

Pablo Lemus asegura que todas las personas detenidas por la marcha de agua ya fueron detenidos: iniciará una investigación interna por arbitrariedades

Harfuch descarta ataques de EEUU contra narcolanchas en México y explica cómo colaboran ambos países

El funcionario negó que se haya propuesto realizar ataques militares estadounidenses en mares nacionales y destacó los decomisos de cocaína efectuados por la Secretaría de Marina

Harfuch descarta ataques de EEUU contra narcolanchas en México y explica cómo colaboran ambos países 

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Manifestaciones provocan cortes en las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Manifestaciones provocan cortes en las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús

Receta de chayote relleno de jamón y queso: opción fácil y rápida además de saludable

Esta receta es habitual en la cocina mexicana y centroamericana, donde el chayote se vacía y se gratina con distintos rellenos creando haciendo de este ingrediente una base versátil

Receta de chayote relleno de jamón y queso: opción fácil y rápida además de saludable
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

Omar García Harfuch sostiene que saben la ubicación de Amílcar Olán tras huida de Suiza

Drones con fibra óptica y piezas para ensamblar aeronaves: los aseguramientos que revelan la adaptación tecnológica del narco en Sinaloa

Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

Así es el hipódromo mexicano que supuestamente financia al Cártel del Noreste con entradas y apuestas cruzadas, según EEUU

ENTRETENIMIENTO

Miguel Rodarte dedica desgarradora despedida tras la muerte de su amigo RJ Mitte, emblemático actor de Breaking Bad

Miguel Rodarte dedica desgarradora despedida tras la muerte de su amigo RJ Mitte, emblemático actor de Breaking Bad

Ese Pérez y Eduin Caz habrían fingido el regalo de un millón de pesos: aseguran que el cheque era falso

Filtran nombre del actor que podría interpretar a Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera

Mariana Echeverría fue agredida durante un partido de su esposo Óscar Jiménez

Precios de boletos para La Oreja de Van Gogh en CDMX, Guadalajara y Monterrey: ventajas y desventajas de cada zona

DEPORTES

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray al medio tiempo: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Pitbull Cruz defiende su decisión de dejar de entrenar con su padre en medio de controversias económicas: “No pretendo desconocer a mi familia”

Olympia junto a Skadi definirán a la campeona universal 2026 del CMLL y Britt Baker debutará en la Arena México: conoce la cartelera completa

Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México: “Sin lugar a dudas”