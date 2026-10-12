Por qué se creó Timbiriche: el experimento del CEA que buscaba destronar a Parchís en los años 80

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

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Televisa lanzó la agrupación Timbiriche el 30 de abril de 1982 para frenar la hegemonía del grupo español Parchís en América Latina.

El proyecto comenzó a gestarse dentro del Centro de Educación Artística de la televisora bajo la dirección ejecutiva de Víctor Hugo O’Farrill y la producción de Luis de Llano Macedo, quienes reunieron a niños que tomaban clases de actuación y canto.

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El mercado musical mexicano registraba ventas masivas de discos y llenos totales en recintos impulsados por Parchís, lo que motivó a los directivos de la empresa a diseñar una estrategia comercial propia para capturar a la audiencia infantil.

El nombre del grupo buscó emular la fórmula de la banda española

La mánager María Elena Galindo sugeriría bautizar al ensamble como Timbiriche con la intención explícita de replicar la fórmula de la banda española, cuya denominación provenía del famoso juego de mesa.

Timbiriche es el término con el que se conoce en México al juego de lápiz y papel donde dos jugadores trazan líneas entre puntos para cerrar cuadrados.

La directiva buscó una palabra corta que apelara al entretenimiento infantil y mantuviera la misma referencia lúdica que había posicionado a sus competidores europeos en el mercado hispanohablante.

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El grupo español Parchís dominaba las listas de ventas en América Latina cuando Televisa diseñó su propuesta infantil. (Archivo)n

Los niños del CEA ensayaron en el teatro antes de llegar a los discos

Los productores reclutaron a Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio y Diego Schoening del taller infantil del CEA, al que más tarde incorporaron a Benny Ibarra y Sasha Sokol para completar la alineación original de seis integrantes.

Los seleccionados prepararon el montaje teatral ‘La maravilla de crecer’, espectáculo que sirvió como ensayo general antes de ingresar a los estudios de grabación.

La preparación incluyó clases intensivas de vocalización, expresión corporal y coreografías coordinadas por maestros de la misma institución educativa de Televisa.

Los integrantes fundadores de la agrupación realizaban sus primeros ensayos dentro del Centro de Educación Artística de Televisa. (Instagram: diegoschoening)

Miguel Bosé apadrinó el debut oficial en Siempre en Domingo

El debut formal ocurrió el viernes 30 de abril de 1982 durante la celebración del Día del Niño en la pantalla del programa ‘Siempre en Domingo’, emisión conducida por Raúl Velasco.

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El cantante español Miguel Bosé se presentó en el foro televisivo como padrino oficial de la banda y ofreció palabras de apoyo a los niños antes de su primera interpretación musical ante las cámaras.

El primer álbum de la agrupación incluyó 10 canciones y colocó en las estaciones de radio temas como ‘Hoy tengo que decirte, papá’ y ‘Timbiriche’.

La transmisión televisiva detonó las ventas de la producción discográfica y derivó en presentaciones inmediatas en festivales juveniles de todo el país.

El cantante español Miguel Bosé se presenta como padrino de Timbiriche durante su lanzamiento formal el 30 de abril de 1982 en Siempre en Domingo. (Captura de pantalla )

La llegada de Erik Rubín y el impulso del musical Vaselina

Un año después del lanzamiento televisivo, en 1983, el productor Luis de Llano integró a Erik Rubín como el séptimo miembro de la formación, lo que consolidó la estructura del grupo para los siguientes años.

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El éxito del concepto derivó en 1984 en el montaje de la obra Vaselina, espectáculo producido por Julissa que extendió la presencia de la marca en teatros de toda la República Mexicana.

Esa etapa funcionó además como plataforma de reclutamiento para figuras que más tarde se sumaron al proyecto o despegaron en la televisión, como Thalía, Eduardo Capetillo y Edith Márquez.

La marca Timbiriche y las regalías comerciales del nombre permanecen bajo propiedad de Televisa, según confirmó el cantante Erik Rubín al detallar que los exintegrantes deben negociar contratos especiales con la empresa para usar la denominación en giras.

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La versión teatral de Vaselina en 1984 consolida la transición del grupo infantil hacia el mercado juvenil. (Archivo)

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano dentro de la estructura de la banda

La dinámica interna del grupo estuvo marcada por la asimetría de poder entre los ejecutivos de la televisora y los integrantes menores de edad, un aspecto que la cantante Sasha Sokol denunció públicamente en 2022.

Sasha Sokol reveló que el productor Luis de Llano inició una relación sentimental con ella cuando ella tenía 14 años y él contaba con 39 años, dentro del entorno de trabajo de la agrupación.

Los demás compañeros de la alineación conocían la existencia del vínculo durante los años de ensayos y giras, pero la diferencia de edad y la posición jerárquica del productor provocaron que la situación fuera normalizada por el entorno laboral.

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Sasha Sokol denunció en 2022 la relación que el productor Luis de Llano mantuvo con ella cuando la cantante tenía 14 años. (Archivo)

El caso llegó a los tribunales mexicanos y derivó en una sentencia que acreditó el daño moral sufrido por la intérprete, estableciendo un precedente judicial sobre la responsabilidad de los adultos frente a menores en la industria del entretenimiento.

El estreno de la serie de televisión en la plataforma ViX durante este 2026 reabrió la conversación sobre las condiciones de trabajo de los niños cantantes en la década de 1980.

Seis de los miembros fundadores publicaron un comunicado conjunto donde aclararon que no participaron en la escritura ni autorizaron el uso de sus nombres para la producción dramatizada.