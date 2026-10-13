México

Perros con un listón rojo en el cuello: qué significa este distintivo y cómo actuar si te encuentras con uno

Las autoridades sugieren mantener distancia prudente y solicitar permiso a los propietarios antes de interactuar con una mascota en cualquier caso

Plano posterior de un golden retriever con una cinta roja atada al cuello, sentado junto a un banco de madera en un camino de gravilla.
Un listón rojo en el cuello de un perro advierte precaución por diversos motivos, no confirma agresividad comprobada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un listón rojo en el cuello, la correa o el arnés de un perro funciona como una señal de precaución: el animal podría mostrar comportamientos reactivos, necesidad de espacio o poca tolerancia al contacto con desconocidos.

El distintivo forma parte del Código Universal de Colores para Mascotas, un sistema que Nuevo León ya incorporó a su legislación y que la Ciudad de México promueve de forma voluntaria, sin que exista todavía un estándar obligatorio en todo el país.

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Ilustración de silueta humana gris, barrera roja vertical, símbolo de cerebro y corazón, y grupo de perros y gatos de colores cálidos, dentro de un círculo blanco sobre fondo azul.
Las autoridades de la Ciudad de México difunde el código de colores sin hacerlo obligatorio para los tutores de mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rojo no certifica agresividad, mide necesidad de precaución

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León definió en noviembre el significado oficial del color: el animal puede presentar comportamientos reactivos o escasa tolerancia al contacto con personas desconocidas o con otros animales.

No implica que el perro sea agresivo por naturaleza, sino que su dueño pide espacio para evitar un conflicto, ya sea por ansiedad, miedo, una lesión reciente o falta de socialización.

Perro pequeño negro y marrón con un abrigo rojo tejido sentado en una alfombra. Al fondo, una ventana con árboles otoñales y dos sillones beige.
Siete colores integran el código: rojo, naranja, amarillo, morado, verde, azul y blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma del 27 de junio de 2025 a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León incorporó este código al Artículo 16 Bis 1.

La disposición pide a los propietarios identificar a su mascota con el sistema de colores dentro de los espacios amigables con animales de compañía, como parques caninos y comercios que admiten mascotas, aunque la ley no fija todavía una sanción específica por omitirlo.

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El código no tiene un origen único ni validez universal

El sistema de colores no nació de un organismo internacional ni de una norma científica unificada.

Su origen se atribuye a la colaboración entre veterinarios, entrenadores caninos y organizaciones de bienestar animal que buscaban un método visual simple para comunicar el temperamento de una mascota sin depender del lenguaje verbal.

Un golden retriever con un lazo rojo sentado en la hierba y un pastor australiano con un pañuelo rojo sobre un camino de grava.
El sistema de colores busca reducir conflictos entre mascotas y personas en espacios públicos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta falta de un origen centralizado explica por qué el significado de cada color puede variar entre países, ciudades e incluso entre criadores o adiestradores particulares.

Un listón rojo en otro contexto podría usarse también para marcar a un perro en entrenamiento o a uno que no debe recibir contacto por motivos médicos, no necesariamente por reactividad.

Por esa razón, especialistas en comportamiento animal recomiendan no asumir de forma automática el significado de un listón sin confirmarlo primero con el dueño del animal, cuando sea posible hacerlo con seguridad y a distancia prudente.

Una mujer sentada en la hierba con expresión de miedo, un hombre arrodillado acariciando a un perro golden retriever a su lado, en un parque con árboles.
El listón complementa, pero no sustituye, las obligaciones legales de tenencia responsable de una mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actuar si ves un perro con listón rojo

Ante un animal identificado con este color, la recomendación es mantener distancia prudente y no intentar acariciarlo sin autorización del dueño.

La Secretaría de Salud federal, a través de su Campaña de Prevención de Mordeduras por Perro, instruye no acercarse a un perro que muestre señales de agresividad o miedo, tenga o no un distintivo visible.

Evitar movimientos bruscos y el contacto visual directo reduce el riesgo de provocar una reacción defensiva.

Un perro blanco y negro con pañuelo morado se sienta en un pasillo con techo naranja, paredes claras y suelo de madera. Hay puertas, un espejo ovalado y un cojín rayado.
La reactividad de un perro puede originarse en ansiedad, miedo o una lesión reciente, no solo en agresividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listón no predice con certeza cómo reaccionará el animal; funciona como una alerta preventiva, no como una garantía de peligro.

Si el perro va acompañado de su dueño, lo adecuado es pedir permiso antes de cualquier acercamiento, incluso cuando no se vea ningún listón.

La misma recomendación aplica para perros sin correa y sin supervisión visible de un propietario.

Qué hacer en caso de una mordedura

Si pese a las precauciones ocurre una mordedura, la Secretaría de Salud instruye acudir de inmediato a cualquier unidad del Sistema Nacional de Salud para una valoración médica.

Ahí se determina, según el historial de vacunación de la mascota, si es necesario aplicar el esquema de profilaxis antirrábica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No acariciar al animal sin autorización explícita del dueño, incluso si el perro parece tranquilo es la recomendación general para todos los casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agresiones de perros o gatos con vacunación antirrábica vigente, comprobable y con más de un mes y menos de un año desde la última dosis, no requieren la aplicación del esquema preventivo, según precisa la dependencia federal.

Otros colores del código y su significado

El sistema completo contempla siete tonalidades. El naranja indica que el perro no se lleva bien con otros canes, mientras que el amarillo señala nerviosismo o imprevisibilidad y pide igualmente mantener distancia.

El morado advierte que el animal no debe recibir comida de ningún tipo, por motivos de salud o entrenamiento.

Dos perros en un parque, uno con pañuelo amarillo de espaldas en primer plano, otro perro al fondo en un sendero de tierra, césped, árboles y bancos.
El amarillo señala nerviosismo o imprevisibilidad y también pide distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verde identifica a un perro sociable, abierto a interactuar con humanos y otros animales, aunque pedir permiso al dueño sigue siendo la recomendación general antes de tocar a cualquier mascota.

El azul distingue a los animales en servicio o entrenamiento, como los perros guía, y el blanco marca una discapacidad, ya sea ceguera, sordera u otra condición.

La responsabilidad legal del dueño va más allá del listón

La legislación de Nuevo León establece que, independientemente del uso del código de colores, el propietario de un animal es responsable de la reparación de daños y perjuicios que su mascota ocasione a terceros, conforme al Artículo 7 de la ley estatal.

El listón no exime al dueño de esa obligación ni transfiere responsabilidad a quien se acerque al animal.

Un perro chihuahua de color beige con collar azul permanece sentado sobre el césped rodeado de árboles.
El propietario de un animal es responsable legal de los daños que su mascota ocasione a terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma norma obliga a los tutores a colocar avisos de alerta de riesgo cuando el animal represente peligro o molestia para los vecinos, y en el caso de animales considerados potencialmente peligrosos, exige contar con un seguro de responsabilidad civil.

El listón rojo, en ese sentido, complementa pero no sustituye estas obligaciones legales de tenencia responsable.

El código aún depende de la voluntad de cada dueño

El sistema de colores sigue dependiendo de que cada tutor decida usarlo.

Esta clasificación no es una ley obligatoria, no contempla multas en la capital y tampoco ha sido adoptada de forma coercitiva por ningún estado del país, manteniéndose estrictamente como una campaña de concientización y cultura cívica.

Una perrita pincher de color negro y marrón con un collar rojo está sentada sobre césped verde bajo la luz del sol en un parque arbolado.
Un perro sin ningún listón no garantiza que sea seguro acercarse sin pedir autorización previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras eso ocurre, un perro sin ningún listón tampoco garantiza que sea seguro acercarse sin pedir autorización previa.

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