Flor Rubio compara al Dr. Simi con la Virgen de Guadalupe: “Es el personaje más querido por todos los mexicanos”

Flor Rubio enfrenta críticas en redes sociales tras declarar que el Doctor Simi es la figura más querida en México después de la Virgen de Guadalupe. (Especial )

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La periodista Flor Rubio generó críticas en redes sociales tras comparar a la Virgen de Guadalupe con el Doctor Simi durante la emisión de su programa radiofónico y digital.

La comunicadora aseguró en el espacio Fórmula Espectacular con Flor Rubio que la botarga farmacéutica ocupa el segundo lugar en el afecto popular de la sociedad mexicana, justo detrás de la Virgen de Guadalupe.

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Durante la transmisión de su espacio informativo, la periodista afirmó: “Después de la Virgen de Guadalupe, el Doctor Simi es el personaje más querido por todos los mexicanos”.

Un porcentaje de la población en México profesa devoción por la imagen de la basílica del Tepeyac, según encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica, que ubican a la Virgen de Guadalupe con un 47% de adeptos en el país, una cifra que supera a cualquier otra figura de la tradición católica.

Las palabras de la conductora provocaron descontento entre los usuarios de redes sociales, donde se acumularon reclamos por parte de la audiencia y de seguidores religiosos.

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Diversos usuarios recriminaron a la presentadora el uso de la palabra “personaje” para referirse a la Virgen de Guadalupe, una de las representaciones culturales y de fe de mayor arraigo en el territorio nacional desde el siglo XVI.

Otros comentaristas cuestionaron la equiparación entre un símbolo religioso tradicional y la imagen comercial desarrollada por la empresa Farmacias Similares, fundada en 1997 por el empresario Víctor Manuel González Torres.

La comunicadora aseguró que la botarga farmacéutica ocupa el segundo lugar en el afecto popular de la sociedad mexicana, justo detrás de la Virgen de Guadalupe. (Especial )

La relación comercial con Farmacias Similares genera sospechas en redes

En las publicaciones digitales del espacio informativo, parte del público sugirió que la afirmación respondió a compromisos comerciales con la marca farmacéutica y no a una valoración objetiva.

La cadena de medicamentos genéricos figura como uno de los patrocinadores comerciales del programa que conduce la periodista en radio y plataformas de video.

Hasta el momento, la conductora Flor Rubio no ha emitido ningún pronunciamiento ni aclaración sobre los señalamientos recibidos por sus comentarios en la emisión.

La controversia ocurre en un periodo donde la mascota publicitaria registra una presencia amplia en la cultura popular de México y en eventos masivos de entretenimiento.

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Creado como la botarga distintiva de las farmacias de genéricos, el personaje del médico de bigote blanco se inspiró originalmente en el actor Joaquín Pardavé, referente del cine mexicano.

La cadena de medicamentos genéricos figura entre los patrocinadores de la emisión radiofónica de la comunicadora. REUTERS/Hannah Mckay

El Doctor Simi pasó de botarga comercial a fenómeno de la cultura popular

La figura vivió un cambio mediático a partir de noviembre de 2021, cuando un asistente al festival Corona Capital arrojó un peluche de la botarga a la cantante noruega Aurora.

La acción se transformó en un hábito recurrente en conciertos dentro de México, donde los asistentes entregan muñecos caracterizados a artistas internacionales como Adele, Coldplay, Rosalía y Lady Gaga.

La demanda de los muñecos impulsó la producción masiva en la fábrica CINIA, ubicada en Puebla, donde laboran más de 1,000 trabajadores, de los cuales un 90% son personas con alguna discapacidad.

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La comercialización del personaje incluye tiendas temáticas denominadas Similandia en plazas comerciales de la Ciudad de México y el Estado de México, con venta de ropa, juguetes y artículos coleccionables.

La tradición de arrojar peluches del personaje en conciertos masivos comenzó en noviembre de 2021 durante un festival de música en la Ciudad de México. (X/@Adele)

El impacto económico e institucional de la marca en el país

La cadena farmacéutica suma más de 9,600 sucursales en México y América Latina, lo que afianza su presencia en la venta de insumos médicos de bajo costo.

En 2024, la compañía organizó la primera edición del SimiFest en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, un festival de música orientado a causas de reforestación y apoyo social.

El encuentro musical celebró su segunda entrega en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2025 y confirmó una tercera edición para 2026 con artistas de trayectoria internacional.

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El cartel promocional del festival Simifest 2026 anuncia las presentaciones de Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker para el 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Redes)

La empresa también promueve proyectos de intervención comunitaria como la Colonia Simi en Ecatepec, donde pintaron los techos de más de 300 viviendas con el rostro del personaje.

La comparación realizada por la comunicadora en su programa de espectáculos mantiene la discusión digital sobre la división entre las estrategias de marketing corporativo y los símbolos de fe en México.