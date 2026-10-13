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Cómo acceder al Programa Mercado Comunidad y Abasto si vives en la CDMX

El programa busca apoyar al mismo tiempo el gasto de los hogares y a los comercios de barrio

Mercomuna, es un programa social
Permiten a miles de familias adquirir alimentos frescos y básicos en comercios locales autorizados Crédito: Cuartoscuro
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Los vales Mercomuna son apoyos del programa Mercado, Comunidad y Abasto de la Ciudad de México que se entregan a familias beneficiarias para comprar productos de la canasta básica y otros artículos en negocios locales afiliados, como tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías, verdulerías, farmacias y mercados públicos.

No se pueden cambiar por efectivo. Para usarlos, hay que acudir a establecimientos identificados con la leyenda “Aquí aceptamos tus vales Mercomuna” y revisar la fecha de vigencia impresa en los vales.

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El programa busca apoyar al mismo tiempo el gasto de los hogares y a los comercios de barrio.

De acuerdo con información reciente, algunos apoyos se entregan en paquetes de hasta 3,000 pesos en vales, aunque el monto, requisitos y fechas de entrega pueden variar según la convocatoria.

Mercomuna, es un programa social
Permiten a miles de familias adquirir alimentos frescos y básicos en comercios locales autorizados Crédito: Cuartoscuro

Cómo inscribirme para recibir los vales Mercomuna

Para recibir los vales de Mercomuna debes ser residente de la Ciudad de México y acercarte cuando personal de Participación Ciudadana visite tu colonia mediante el programa Gobierno Casa por Casa.

Ahí realizan el registro de posibles beneficiarios; no se reporta un portal público de inscripción individual.

Si deseas recibir este beneficio, recuerda tener listos los siguientes documentos en caso de que lleguen representantes a tu hogar:

  • INE u otra identificación oficial.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio reciente en CDMX.
  • Tener entre 19 y 56 años, bajo el criterio de jefatura de hogar.
  • No trabajar para el Gobierno de la Ciudad de México ni recibir un apoyo similar que se duplique.

El programa está dirigido a familias que requieren apoyo. La incorporación depende de las visitas territoriales y de la selección de beneficiarios, por lo que entregar documentos no garantiza recibir los vales.

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Puedes solicitar orientación sobre cuándo habrá visitas en tu colonia a través de Locatel: *0311 o 55 5658 1111.

Clara Brugada asegura que el monto de Vales Mercomuna aumentará en 2026 (Foto: Gobierno CDMX)
Clara Brugada asegura que el monto de Vales Mercomuna aumentará en 2026 (Foto: Gobierno CDMX)

Cuáles son los beneficios que otorgan los vales Mercomuna

Los vales Mercomuna otorgan un apoyo para comprar alimentos y productos de consumo básico sin usar efectivo.

Sus beneficios son:

  • Apoyo de hasta 3,000 pesos en vales para las personas incorporadas al programa.
  • Compra de productos de la canasta básica y otros artículos que vendan los comercios participantes.
  • Uso en negocios de la colonia y mercados públicos afiliados: abarrotes, verdulerías, carnicerías, pollerías, cremerías y algunas farmacias.
  • Los recursos se gastan en comercios locales, por lo que el programa también busca apoyar a pequeños negocios de la Ciudad de México.
  • Los vales se entregan en denominaciones como 50 y 100 pesos, de acuerdo con la emisión reportada en octubre de 2026.

No pueden cambiarse por dinero en efectivo. Deben utilizarse antes de la fecha de vencimiento indicada; si se pierden o son robados, no habría reposición, pues funcionan como documentos al portador.

Infografía informativa sobre los vales Mercomuna con ilustraciones de comercios locales, el monto de 3,000 pesos y condiciones de uso.
El programa Mercomuna en la Ciudad de México entrega hasta 3,000 pesos en vales para adquirir productos de la canasta básica en comercios locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son otros programas sociales que ofrece el gobierno de la Ciudad de México

Además de Mercomuna, el Gobierno de la Ciudad de México opera programas para personas mayores, familias con hijas e hijos, estudiantes, personas desempleadas y quienes requieren apoyo de vivienda. Entre los principales están:

  • Pensión Hombres Bienestar: transferencias para hombres de 60 a 64 años.
  • Ingreso Ciudadano Universal: apoyo económico para personas de 57 a 59 años.
  • Desde la Cuna: transferencias para familias con niñas y niños pequeños.
  • Mujeres Sanas, Infancias Protegidas: apoyo dirigido a mujeres y sus hijas e hijos, bajo criterios específicos del programa.
  • Comedores para el Bienestar y Comedores Populares para el Bienestar: acceso a raciones de comida a bajo costo o mediante esquemas de apoyo.
  • Mi Beca para Empezar: apoyo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de la CDMX.
  • Uniformes y Útiles Escolares: apoyo para la compra de materiales y uniformes escolares.
  • Beca Leona Vicario: para niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
  • Va Segur@: cobertura ante accidentes para estudiantes durante actividades y traslados escolares.
  • Seguro de Desempleo: apoyo temporal para personas que perdieron su empleo formal.
  • PILARES: becas, ciberescuelas, capacitación y actividades educativas, deportivas y culturales.
  • Ponte Pila: actividades físicas y deportivas gratuitas en espacios comunitarios.
  • Programas de vivienda del INVI: créditos sociales y subsidios para vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, pago de renta en casos de riesgo o afectaciones por obras públicas, entre otros.

La oferta cambia según las convocatorias, presupuesto y alcaldía. Para 2026, el Sistema de Información para el Bienestar Social reporta 141 programas sociales en la Ciudad de México: 48 del Gobierno central y 93 de las alcaldías.

Puedes revisar requisitos, fechas de registro y convocatorias vigentes en el buscador oficial SIBIS, que permite filtrar opciones por edad, sexo, alcaldía y grupo de atención prioritaria.

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