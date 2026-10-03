México

Primer frente frio llega al norte de México y se combina con el huracán Rachel categoría 1: provocará lluvias intensas en la mayoría de los estados

Durante la tarde, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el oeste y suroeste del Edomex, además de precipitaciones fuertes en la Ciudad de México

Huracán Rachel en Mexico, October 1, 2026. REUTERS/Christian Ruano
Huracán Rachel en Mexico, October 1, 2026. REUTERS/Christian Ruano
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El frente frío número 1 avanzará este sábado 3 de octubre sobre el noreste de México y, al combinarse con otros sistemas atmosféricos, provocará lluvias de distinta intensidad en buena parte del territorio nacional. Algunas regiones enfrentarán precipitaciones intensas, mientras que en otras también se esperan descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que las lluvias más intensas se concentrarán en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche, donde se prevén acumulados de 75 a 150 milímetros. También habrá precipitaciones muy fuertes en entidades como Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

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A estas condiciones se suma el huracán Rachel, que continuará desplazándose hacia el oeste y alejándose paulatinamente de las costas nacionales. Su circulación reforzará los chubascos en el sur de Baja California Sur y mantendrá elevado el oleaje en distintas zonas del Pacífico. Ante este panorama, las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y reducción de la visibilidad.

¿Dónde habrá lluvias intensas este sábado?

El frente frío número 1 se desplazará sobre el noreste del país y tendrá la presencia de una zona de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera. Como resultado, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí tendrán lluvias puntuales muy fuertes, mientras que Aguascalientes registrará precipitaciones fuertes.

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En el sur y sureste, la presencia de una circulación ciclónica, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos favorecerá tormentas intensas. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche registrarán acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Quintana Roo. En tanto, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Yucatán tendrán precipitaciones fuertes.

Sonora, Chihuahua y Guanajuato registrarán intervalos de chubascos. En diversas zonas, las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Tres paneles informativos con mapas de México, íconos de nubes, lluvia, olas, termómetro y gráficos meteorológicos sobre un fondo claro.
Una infografía de Infobae detalla el impacto del frente frío número 1 y el huracán Rachel en el territorio de México con lluvias de hasta 150 milímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clima en CDMX y Edomex

Para el Valle de México se pronostica una mañana con cielo nublado, bruma y ambiente fresco. En las zonas altas del Estado de México también habrá frío y bancos de niebla.

Durante la tarde, las condiciones cambiarán hacia un ambiente templado a cálido, el cielo permanecerá medio nublado a nublado y se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el oeste y suroeste del Edomex, además de precipitaciones fuertes en la Ciudad de México.

Estas tormentas podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. En la capital del país, la temperatura mínima será de 14 a 16 grados Celsius y la máxima alcanzará entre 23 y 25 grados. Para Toluca se prevén registros de 11 a 13 grados como mínima y de 20 a 22 grados como máxima.

En las zonas altas de Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, las temperaturas matutinas podrían descender hasta entre 0 y 5 grados.

Rachel mantiene oleaje elevado en el Pacífico

Mientras el frente frío afecta principalmente al norte y otras regiones del país enfrentan lluvias, el huracán Rachel continuará su trayectoria hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Su circulación favorecerá lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur. Además, se prevé oleaje de 3 a 4 metros en las costas de esta entidad y de 2 a 3 metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

También se esperan olas de 1 a 2 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

El viento será otro factor a considerar: Baja California tendrá rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, mientras que en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El SMN mantiene vigilancia sobre los efectos del frente frío número 1 y advierte que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

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