Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú tras restablecer relaciones diplomáticas

La integrante del Servicio Exterior Mexicano, con rango de ministra, fue designada para representar al país sudamericano; el nombramiento, informado por la SRE el 12 de octubre, espera la ratificación senatorial

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República del Perú. El nombramiento fue enviado al Senado de la República y se da en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, informó este 12 de octubre de 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Un nombramiento con peso político

@SRE_mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 12 de octubre, mediante el comunicado 199/2026, que De la Garza será embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Perú. Es la primera designación de este tipo desde el restablecimiento de los vínculos. Hasta ahora no se ha localizado el anuncio del embajador peruano en México, que la presidenta Keiko Fujimori adelantó para “los próximos días”.

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¿Cómo se rompieron las relaciones?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a solidarizarse con el pueblo de Perú.

La crisis diplomática nació de la caída de Pedro Castillo. El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente peruano fue destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Lo sustituyó su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Desde México, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el relevo. Lima consideró “injerencia” sus declaraciones del 16 y 19 de diciembre sobre el estado de emergencia, el orden democrático y la detención de Castillo. López Obrador llegó a calificar de “usurpadora” a Boluarte.

Una escalada en tres tiempos

9 de diciembre de 2022: la cancillería peruana convocó al embajador mexicano para expresarle su extrañeza por los dichos de López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard.

20 de diciembre de 2022: México confirmó que concedió asilo diplomático a la familia de Castillo y Perú otorgó salvoconducto a su esposa, Lilia Paredes, y a sus hijos. Ese mismo día, Lima declaró persona non grata al embajador mexicano, Pablo Monroy , y le dio 72 horas para salir del país. Ebrard calificó la medida de “infundada y reprobable”.

Febrero de 2023: Boluarte ordenó el “retiro definitivo” de su embajador en México y denunció una “injerencia inaceptable” en los asuntos internos de Perú. La decisión se anunció el mismo día en que López Obrador reiteró que México seguiría apoyando a Castillo.

Desde entonces, las representaciones quedaron sin embajador y a cargo de encargados de negocios. Tanto López Obrador como Sheinbaum han exigido en varias ocasiones la libertad de Castillo.

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La ruptura formal de 2025

El asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez fue el detonante final. El 3 de noviembre de 2025, Perú rompió relaciones diplomáticas con México. Se mantuvieron las relaciones consulares y comerciales. Chávez permaneció desde entonces en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

*Información en desarrollo