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Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 9 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
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Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Melate. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este viernes 09 de octubre.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez terminado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá vencido y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se comunican los resultados del sorteo de Melate.

Resultados del Mealte, Revancha y Revanchita

Melate.

Números ganadores: 14 19 21 47 54 55. Número adicional: 4 1.

Melate Revancha.

Números ganadores: 14 22 25 48 49 51.

Melate Revanchita.

Números ganadores: 21 23 31 32 37 38.

¿Cómo ganar Melate?

Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)

Con 15 pesos puedes adquirir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate cuenta con cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número elegir, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna sacará seis esferas también al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma jugada ganadora.

Solo tienes que llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes solicitarle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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