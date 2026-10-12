México

Ramón Ayala: Concierto cancelado se suma a las últimas polémicas del “Rey del Acordeón”

La interrupción del espectáculo en la Plaza de Toros México ocurre mientras el músico enfrenta tres juicios civiles en Estados Unidos que acusan a su hijo de agresión sexual

Primer plano de Ramón Ayala con un sombrero marrón, bigote, tocando un acordeón blanco personalizado en un escenario con un micrófono
Ramón Ayala, líder de Los Bravos del Norte, interpreta su música con el acordeón en el escenario, llevando su emblemático estilo norteño al público. (Ramón Ayala: Instagram)
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Ramón Ayala suma en 2026 tres demandas por agresión sexual presentada contra su hijo, Ramón Ayala Jr., y termina su concierto de despedida en la Plaza de Toros La México con un desalojo abrupto, en el episodio más reciente de una carrera marcada por controversias que se remontan a 2009.

El Rey del Acordeón, de 80 años, también enfrentó en diciembre de 2009 un arraigo por parte de la entonces PGR luego de que él y sus músicos tocaran en una fiesta en Tepoztlán, Morelos, organizada presuntamente por el Cártel Beltrán Leyva. Fue absuelto días después por falta de pruebas.

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Tres demandas en Texas acusan a Ramón Ayala Jr. de agresión sexual

La primera demanda contra Ramón Ayala Jr. se presenta el 17 de febrero de 2026 en el condado de Hidalgo, Texas. El denunciante, identificado como “John Doe #1” y contratado por la banda en septiembre de 2024, alega que Ayala Jr. exponía sus genitales en el autobús de gira y cometió agresiones sexuales, según el documento compartido en exclusiva con Chron. La demanda exige más de 25,000,000 de dólares.

Cuatro hombres sentados en una mesa negra con micrófonos de prensa; el hombre de la derecha, Ramón Ayala Jr., habla por un micrófono. Dos hombres llevan sombreros vaqueros blancos
Ramón Ayala Jr. y su padre, el “Rey del Acordeón”, en una conferencia de prensa sobre la demanda civil que enfrentan por exmúsicos de su agrupación debido a presunto acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder. (Captura de pantalla: YouTube)

En mayo se suma una segunda demanda y un acusador habla en público. Eliud González, en conferencia de prensa, afirma: “Ramón Ayala Jr. me dijo que podía violarme, y yo haría absolutamente cualquier cosa, porque no querría que alguien más tomara mi lugar”, según reportó ABC7. González asegura que intentó hablar con “Don Ramón” tras los hechos, pero no se lo permitieron.

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El 7 de octubre se presenta una tercera demanda, también por más de 25,000,000 de dólares, de acuerdo con documentos judiciales citados por KRGV. El escrito describe mordidas, tocamientos forzados en los genitales, actos sexuales no consentidos y acusa a Ayala Jr. de arrojar cocaína sobre el denunciante y de exhibir un arma de fuego para intimidarlo.

La defensa de los Ayala habla de extorsión

El abogado Ray Thomas, representante de la familia, calificó el caso como “el intento de extorsión de Toby Buzbee contra don Ramón Ayala”, en referencia al abogado Tony Buzbee, quien representa a los tres denunciantes. Thomas sostiene que los comportamientos descritos corresponden a “bromas o dinámicas comunes entre músicos durante las giras”.

En una rueda de prensa, Ramón Ayala con sombrero de vaquero y sus abogados en trajes, uno de ellos hablando por un micrófono, con un fondo oscuro
Ramón Ayala lloró durante una rueda de prensa para abordar una demanda por presunta agresión sexual contra su hijo en Estados Unidos. (Captura de pantalla: YouTube / Telemundo)

Ramón Ayala difundió un comunicado en el que afirma: “Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”. El cantante declaró además que no dará entrevistas por razones legales mientras avanza el proceso.

Las tres demandas también acusan a Ramón Ayala y a la agrupación de negligencia y supervisión inadecuada. Bajo la Sección 21.141 del Código Laboral de Texas, un empleador puede ser responsable si “sabía o debería haber sabido” que ocurría la conducta inapropiada y no tomó medidas correctivas.

Ramón Ayala admite caídas y problemas de salud antes de su despedida

En conferencia de prensa el 17 de septiembre, previa a su concierto de despedida, Ramón Ayala reconoce que le hace falta fuerza en las piernas y que ha sufrido alrededor de veinte caídas, incluida una sobre un escenario en Hidalgo, Texas, donde reside. “Ahorita estamos pidiéndole a Dios primeramente que nos dé la salud, porque también en vez de ahorita yo estoy tomando medicinas”, declaró el cantante.

El cantante mexicano Ramón Ayala y sus Bravos del Norte se presentan durante el segundo día del festival Arre en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)
El cantante mexicano Ramón Ayala y sus Bravos del Norte se presentan durante el segundo día del festival Arre en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)

El músico agregó: “Pero gracias a Dios estoy bien controlado”. El 10 de octubre, durante el concierto en La México, Ayala apareció sobre el escenario en silla de ruedas, aunque conserva la energía para interpretar sus éxitos y tocar el acordeón.

El desalojo en La México interrumpe el concierto de despedida de Ramón Ayala

El 10 de octubre, en plena gira de despedida Historia de un Final, Ramón Ayala se presenta en la Plaza de Toros La México para celebrar sus 80 años de vida y 72 de trayectoria. El concierto incluyó invitados como Eduin Caz de Grupo Firme y Banda El Recodo.

Minutos antes del cierre, el sonido y las luces del recinto se apagan de manera abrupta. El personal de seguridad ordena el desalojo de miles de asistentes sin que Ayala pudiera despedirse formalmente del escenario, según testimonios de asistentes.

Personas con sombreros caminan por un recinto nocturno cerca de un letrero con la inscripción Túnel 6
Decenas de personas se retiran del recinto tras la finalización anticipada del concierto del cantante Ramón Ayala. (X: Gil Barrera)

La alcaldía Benito Juárez niega haber solicitado la conclusión del concierto y afirma que la decisión correspondió “exclusivamente a la producción del cantante”. El periodista Gil Barrera había señalado en redes sociales al alcalde Luis Mendoza como presunto responsable, señalamiento que no cuenta con confirmación oficial.

Hasta la tarde de este domingo 11 de octubre no existe una explicación oficial sobre la interrupción del espectáculo. La cuenta de Instagram de La México restringió los comentarios en algunas publicaciones tras la polémica.

La gira Historia de un Final continuará su recorrido por otras plazas de México y Estados Unidos mientras persisten los cuestionamientos sobre lo ocurrido en la capital y avanzan las tres demandas civiles en Texas.

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