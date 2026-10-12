Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP 2026

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

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La Granja VIP 2026 llega a su sexta Gala con la salida del quinto granjero, luego de que el público decidiera con sus votos quién abandona la competencia a poco más de un mes del estreno del reality. La eliminación, transmitida este 11 de octubre, sorprendió tanto a los compañeros como al propio afectado.

La lista de nominados incluyó a Rafa Mercadante, Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Kevyn Contreras y Pascal Nadaud. De los seis, uno solo abandonaría La Granja VIP esa noche, tras una votación que el público siguió de cerca durante toda la semana.

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La producción confirmó el resultado durante la Gala y dio paso a la reacción de los granjeros en el estudio, visiblemente afectados por la decisión del público.

Pascal Nadaud quedó eliminado de La Granja VIP al no recibir los votos suficientes del público para permanecer en el reality. Su salida se suma a las cuatro eliminaciones previas del programa, que ya acumula cinco semanas de transmisión.

La reacción de Nadaud, igual que la de sus compañeros, fue de sorpresa. Ante las cámaras, el exgranjero reconoció la dificultad del proceso: “Si lo esperaba y siento mucha paz, no te voy a mentir”, dijo al salir del reality.

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“Es el proyecto más difícil en el cual he estado”, admitió el eliminado

El reality suma su quinta eliminación con la salida de Pascal Nadaud, quien ahora definirá "El Legado". (Captura de pantalla La Granja VIP)

Nadaud profundizó en su experiencia dentro de la competencia y la calificó como un punto de inflexión en su trayectoria. “Es el proyecto más difícil en el cual he estado, la verdad no sé si estaba listo para un reto y una experiencia así”, expresó.

El exparticipante añadió una descripción personal sobre el formato: “creo que podría describirlo como bizarro”, comentó, en referencia a la dinámica del reality.

Pese a su eliminación, Nadaud conserva un papel activo en la competencia. El exgranjero tiene en sus manos “El Legado”, una decisión que impactará directamente el desarrollo de la sexta semana del programa.

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El mecanismo convierte a cada eliminado en una pieza con incidencia posterior dentro del reality, en lugar de cerrar su participación por completo. La definición de cómo ejercerá Nadaud esa decisión quedó pendiente para los próximos episodios de La Granja VIP 2026.

Tras la eliminación, la dinámica de la Gala dio paso a una prueba que generó tensiones adicionales dentro de La Granja VIP. Los granjeros tuvieron la oportunidad de morder manzanas con tentaciones, cada una con una recompensa y un costo específico.

La tentación ofrecía 25 mil pesos de presupuesto adicional a cambio de dormir en el piso durante la semana. La mayoría de los participantes mordió las manzanas y aceptó el trato, lo que derivó en roces entre quienes buscaban el beneficio económico y quienes preferían priorizar el descanso.

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Kunno rechaza el dinero como capataz y elige las camas para el grupo

La prueba de las manzanas con tentación desató roces entre los granjeros por el presupuesto y las condiciones de descanso.(Captura de pantalla YouTube)

Kunno, en su papel de capataz, tomó una decisión distinta a la del resto. Rechazó el presupuesto adicional y eligió que los granjeros conservaran las camas, pese a la posibilidad de recibir más dinero para la semana.

El capataz justificó su decisión con un argumento centrado en la administración de los recursos del grupo. Kunno explicó que busca que los demás granjeros valoren lo poco del presupuesto que tienen disponible, en lugar de sacrificar condiciones básicas como el descanso a cambio de más dinero.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Mónica Escobedo — Comediante de stand up Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante