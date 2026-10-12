Eduin Caz regala 1 millón de pesos a Ese Pérez tras perder LCDLF: “El verdadero ganador”

Eduin Caz sorprendió a Ese Pérez con un cheque de un millón de pesos una semana después de que el creador de contenido no ganara La Casa de los Famosos México y quedara en cuarto lugar. (Instagram: Eduin Caz)

Guardar

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, regaló un millón de pesos a Ese Pérez después de que el influencer terminara en cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026. El cantante entregó el cheque con la leyenda “al verdadero ganador” y compartió el momento en un video publicado en sus redes sociales,.

En el clip, Caz saludó a su amigo con un “mi sangre” antes de sorprenderlo con el anuncio. “Un millón de pesos al verdadero ganador”, dijo el cantante entre aplausos, mientras Pérez reaccionó con sorpresa: “Es significativo el pedo”, comentó, visiblemente descolocado por el monto.

PUBLICIDAD

La broma no tardó en llegar. “¿Un millón de pesos pa’ pagar la luz y el agua?”, preguntó Pérez a su amigo, quien previamente se había quejado de lo caro que le habían llegado unos recibos de agua y luz por 112 mil pesos. Ante la burla, el músico respondió entre risas: “Regalando dinero y no entra pa’l premio, compadre”.

En el texto que acompañó la publicación, el influencer agradeció el gesto sin restarle valor al resultado del reality: “Yo no soy ganador 100 por ciento del ‘reality show’, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya yo gané”.

PUBLICIDAD

Así reaccionaron los internautas

(Captura de pantalla YouTube)

Entre los comentarios más repetidos en la publicación destacaron mensajes como “el verdadero ganador”, “el más leal de esta temporada junto con Gema” y “ocupamos más amigos como Eduin”.

Entre las reacciones incluso apareció Gema Garoa, quien le comentó: “Ya tienes para mi joya que debes”.

Algunos seguidores también aprovecharon el momento para lanzar indirectas sobre la producción del reality. “Para que veas que aquí no se acabó el presupuesto”, escribió un usuario, dirigiéndose directamente a Mariana Ochoa, la ganadora de la temporada, en tono irónico sobre el manejo económico detrás de la competencia.

Eduin Caz calificó de “fraude” el resultado de la competencia

Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)

La final de La Casa de los Famosos México, celebrada este 4 de octubre, terminó con Mariana Ochoa como ganadora tras recibir 10,825,542 votos del público. El segundo lugar fue para el comentarista deportivo Memo Schutz, con 9,834,625 votos, una diferencia de menos de un millón de sufragios entre ambos finalistas.

PUBLICIDAD

Karina Torres obtuvo el tercer puesto, Ese Pérez el cuarto y Gema Garoa el quinto. El resultado generó controversia entre los seguidores del programa.

Horas antes de conocerse el desenlace, Caz utilizó sus redes sociales para pedir apoyo directo a su amigo. “Hoy todo mundo votando por mi sangre, por favor. Aquí les dejo el link. Échenme la mano. Puro team Ese Pérez”, escribió el cantante, acompañando el mensaje con el enlace de votación.

Una vez confirmado el cuarto lugar de Pérez, la postura del vocalista cambió por completo. Caz publicó un video en el que mostró su enojo con frases como “qué fraude”, “así es el sistema” y “no entiendo la neta”, cuestionando públicamente el desenlace sin presentar pruebas de irregularidades en la votación.

PUBLICIDAD

Días después, en entrevista para La Mejor Mexicali, Caz fue cuestionado directamente sobre los rumores de un supuesto patrocinio económico a la participación de su amigo. “Yo no le he invertido ni un peso”, respondió, y atribuyó el respaldo del público al carácter de Pérez: “Él con su forma de ser se ha ganado al público”.

Para Caz, la lealtad fue la principal cualidad que destacó de su amigo. “Si él es tu amigo, te defiende”, explicó.

Una amistad que nació en Instagram y se tradujo en una moto, un departamento y un Rolex

Ese Pérez y su amistad con Eduin Caz de Grupo Firme (Redes Sociales)

El vínculo entre Jesús Ángel Pérez Bravo —nombre de pila del influencer— y el cantante tuvo dos versiones sobre su origen. La primera indica que la amistad comenzó alrededor de 2023, cuando Pérez etiquetó a Caz en una historia de Instagram; el cantante vio la publicación y la compartió con el mensaje “gracias, carnal”, además de invitarlo a uno de sus conciertos.

PUBLICIDAD

La segunda versión señala que el primer acercamiento ocurrió cuando un conocido con contactos en aerolíneas le ofreció a Pérez la posibilidad de tomarse una foto con Caz a cambio de 500 pesos, situación que generó confusión, pues el cantante aseguró que nunca cobra por fotografiarse con sus seguidores. En entrevista para La Mejor Mexicali, Caz relató con humor cómo se consolidó el vínculo: “Cuando lo empecé a cotorrear, lo invité y ya no se fue”.

A partir de ese primer contacto, ambos consolidaron una relación que se reflejó en videos, transmisiones en vivo y fotografías compartidas en redes sociales. Pérez acompañó con frecuencia a Caz en giras, conciertos y reuniones privadas de Grupo Firme, y antes del cheque de un millón de pesos ya había recibido un departamento en Tijuana, una moto valuada en más de 400,000 pesos y un reloj de la marca Rolex.

PUBLICIDAD

El respaldo también se manifestó dentro del reality. El día del ingreso de Pérez a la casa, la producción proyectó un mensaje grabado del cantante en el que lo llamó “mi sangre” y le deseó éxito en la competencia. Caz también salió en defensa de su amigo tras el conflicto que este sostuvo con Masad Altamimi, y reaccionó públicamente cuando Pérez fue enviado al Exilio, periodo en el que coincidió con Yanet García y Luis Chaparro fuera de la casa principal.

Durante ese tiempo en el Exilio coincidió también el cumpleaños de Caz, y el cantante acudió a verlo acompañado de una banda y de amigos. La celebración generó movimiento alrededor del lugar, al grado de que acudieron medios de comunicación y se utilizó un autobús para trasladar a las personas que se reunieron durante ese momento, una escena que mostró públicamente la cercanía entre ambos.

PUBLICIDAD