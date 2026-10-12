Dónde ver en vivo Quién es la Máscara 2026: cuáles son los personajes, investigadores y conductores

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La octava temporada de ¿Quién es la máscara? arranca este domingo 11 de octubre por Las Estrellas, a las 20:30 horas, con 18 personajes inéditos y un panel de investigadores que suma a Mauricio Ochmann como nueva incorporación. La producción, encabezada por Miguel Ángel Fox, contempla 10 emisiones y promete un comodín sorpresa a mitad de competencia.

El programa reemplaza en la pantalla a La Casa de los Famosos, cuya cuarta temporada terminó el fin de semana anterior. La transmisión también está disponible por la plataforma ViX y, para el público de Estados Unidos, por Univision.

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Omar Chaparro repite en la conducción con dos anfitrionas de backstage

Omar Chaparro continúa al frente de la conducción principal, labor que ha ocupado durante varias temporadas consecutivas. Marisol González se mantiene en las intervenciones de backstage para la audiencia en México, mientras que Kiara Liz asume el mismo rol para el público de Estados Unidos.

Conductores de Quién es la Máscara

La producción suma además a Jair Sánchez como host digital del programa, una incorporación que la propia producción presentó como sorpresa para los seguidores del formato.

Conductores de la temporada:

Omar Chaparro continúa al frente de la conducción principal.

Marisol González se mantiene en el backstage para México.

Kiara Liz conduce el backstage para la audiencia de Estados Unidos.

Jair Sánchez se suma como host digital del programa, una incorporación nueva para esta edición.

Mauricio Ochmann debuta en el panel en el lugar que ocupaba Carlos Rivera

El panel de investigadores tiene un cambio respecto a la edición anterior. Anahí y Juanpa Zurita regresan a sus asientos, Yuri vuelve tras su ausencia en la temporada pasada y Mauricio Ochmann se incorpora por primera vez, en el lugar que dejó Carlos Rivera.

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Investigadores Quién es la Máscara

Los cuatro integrantes deberán analizar voces, movimientos y pistas distorsionadas sobre la trayectoria de cada participante para formular sus apuestas sobre la identidad detrás de cada disfraz.

Panel de investigadores:

Anahí – regresa al programa.

Juanpa Zurita – vuelve al panel.

Yuri – también de regreso.

Mauricio Ochmann – debuta como investigador, en el lugar que antes ocupaba Carlos Rivera.

Los personajes confirmados de ¿Quién es la Máscara? 2026

La lista de personajes confirmados incluye a Alex Loro, Ana Conda, Atrapasueños, Beto Batazo, Caco Mixtle, Carmela Tarantela, Dr. Kaboom, El Paisa y Fifí Ñera. A ellos se suman Gárgola, La Patrona, Licua Checo, Octavia Ventosa, Patito Feo, Rito Cangurito, Roseta Palomares, Slash y Tiburcio.

Quién es la Máscara

Cada personaje aporta una personalidad y una historia particular que funciona como pista para que investigadores y audiencia intenten descifrar la identidad real detrás del disfraz.

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Quién es la Máscara 2026: Dónde ver en vivo hoy

Puedes ver ¿Quién es la máscara? 2026 en vivo cada domingo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) por las siguientes opciones:

Las Estrellas , el canal de televisión abierta de Televisa, transmite el programa en su horario original.

ViX , la plataforma de streaming, ofrece la transmisión simultánea, aunque requiere una suscripción con costo.

Univision transmite el programa para el público de Estados Unidos, también en simultáneo con la señal mexicana.

La producción contempla 10 emisiones en total para esta octava temporada, todas los domingos en el mismo horario.

Quién es la Máscara

La mecánica combina duelos musicales y votación del panel y del público

La competencia arranca con enfrentamientos en grupos pequeños donde cada personaje interpreta una canción en vivo. Al finalizar las actuaciones, el panel de investigadores vota para salvar a uno de los participantes, mientras el público presente en el foro decide el destino del resto.

El personaje con menos votos de la audiencia debe abandonar el programa. En ese momento se retira la máscara ante las cámaras y revela su identidad real.

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Las novedades de la temporada de ¿Quién es la Máscara? 2026

Miguel Ángel Fox adelantó que, alrededor del sexto o séptimo episodio, se incorporará a la competencia una especie de wild card, un elemento sorpresa fuera del grupo original de 18 personajes.

Quién es la Máscara

La misma producción incluye La Bóveda, un espacio que se abre después de cada presentación para dar pistas adicionales al público sobre la identidad de los personajes en competencia.

El premio no es económico sino el reconocimiento de la victoria

A diferencia de otros realities, el ganador de ¿Quién es la máscara? no recibe una cantidad de dinero. El premio consiste en un trofeo para el primer lugar, de acuerdo con declaraciones de Fox a Las Estrellas.

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“Este proyecto está hecho para que la gente y la familia en su casa juegue en conjunto y no tanto darle un premio porque los que están participando lo hacen por el interés de subirse a un escenario sin revelar su identidad”, explicó el productor al mismo medio.