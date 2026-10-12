México

CCH Sur regresa a clases presenciales: así será el ingreso al plantel para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil

Las autoridades escolares llegaron a un acuerdo con los estudiantes para la reanudación de actividades presenciales

El CCH Sur informó que suspendieron las clases por vandalización de torniquetes ( CCH SUR/FB)
CCH Sur regresa a clases presenciales: así será el ingreso al plantel para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil ( CCH SUR/FB)
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El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reanudará clases presenciales este lunes 12 de septiembre, esto luego de que suspendieran sus actividades por temas de seguridad. La dirección del plantel denunció que vandalizaron los torniquetes de acceso, en consecuencia no podían garantizar la seguridad de todos aquellos que ingresaran al plantel.

A la par se presentaron manifestaciones estudiantiles para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio, así que, tras una reunión en donde se llegaron a acuerdos, la dirección del CCH Sur informó cómo será el ingreso al plantel este lunes.

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Por medio de un comunicado oficial explicaron que todos los estudiantes deberán de presentar su credencial vigente o tira de materias reselladas para ingresar al plantel, de lo contrario, se les negará el acceso, por lo que pidieron a toda la comunidad estudiantil cumplir con las normas de seguridad.

¿Cómo será el ingreso al CCH Sur para estudiantes y profesores?

Comunicado del CCH Sur titulado Aviso Ingreso al Plantel con escudos institucionales y texto sobre requisitos de credencial y puntos de acceso
La Dirección del CCH Sur de la UNAM informa que el acceso al plantel requiere credencial vigente o tira de materias resellada a partir del 12 de octubre de 2026. (X/ @cchsur_oficial)

De acuerdo con el plantel, a partir del 12 de septiembre todos los estudiantes tendrán que presentar su credencial vigente o tira de materias, el acceso será únicamente por la puerta ubicada en calle Llanura. Cabe recordar que el colegio tiene diversas entradas, por lo que las autoridades escolares vigilarán el único acceso por la puerta indicada.

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Los profesones ingresarán por el costado izquierdo de la puerta calle Llanura, según precisó el comunicado.

Se informa a la comunidad que este lunes 12 de octubre de 2026, el ingreso al plantel será únicamente con credencial vigente o tira de materias resellada. El acceso peatonal a este centro educativo por la puerta principal se realizará por la calle Llanura (puerta amarilla); mientras que por el Estacionamiento de Profesores será por el costado izquierdo de la entrada del mismo”, informaron las autoridades escolares.

CCH Sur resuelve conflictos con estudiantes para reanudar clases

CCH Sur resuelve conflictos con estudiantes para reanudar clases (FB/ CCH Sur Oficial)
CCH Sur resuelve conflictos con estudiantes para reanudar clases (FB/ CCH Sur Oficial)

El CCH Sur reanudará las clases presenciales este lunes 12 de octubre de 2026, luego de que estudiantes y autoridades acordaron medidas para atender el pliego petitorio surgido tras una denuncia de presunto acoso de un profesor contra una alumna.

Las actividades académicas fueron suspendidas el 8 de octubre, después de que los torniquetes fueron dañados durante una asamblea estudiantil. La reparación de los torniquetes se realizará durante la noche del lunes, con el objetivo de que vuelvan a operar el martes 13 de octubre. Mientras tanto el alumnado también confirmó que no realizará un paro ni tomará las instalaciones por un acuerdo con la dirección del plantel.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Dirección del Plantel Sur se comprometió a mantener las actividades académicas regulares y a respetar la organización estudiantil. Asimismo, se determinó que las reuniones y mesas de diálogo continuarán en los próximos días para revisar y dar solución a los puntos pendientes del pliego petitorio entregado por los estudiantes.

Los dispositivos de seguridad en los accesos fueron instalados en 2025, tras el asesinato de Jesús Israel, quien fue atacado con un arma blanca dentro del plantel por Lex Ashton.

La Dirección del Plantel Sur mantendrá las actividades regulares y respetará la organización estudiantil. Las mesas de diálogo continuarán para revisar los puntos pendientes del pliego petitorio, mientras la alumna recibe atención conforme a los protocolos institucionales.

Nuevo giro en el caso CCH Sur: así va el caso de Lex Ashton horas antes de su audiencia clave

(CUARTOSCURO/Redes sociales)
(CUARTOSCURO/Redes sociales)

Lex Ashton ‘N’ fue trasladado de urgencia a un hospital el 30 de septiembre, horas antes de la audiencia intermedia que enfrentaba en el Reclusorio Oriente por el ataque ocurrido en el CCH Sur. La diligencia, que debía revisar las pruebas previas al juicio oral, fue aplazada para el próximo 22 de octubre.

El joven permanece bajo prisión preventiva justificada desde octubre de 2025, por lo que continúa recluido en el Reclusorio Oriente y no en arresto domiciliario. La defensa informó que uno de los recursos contra esa medida cautelar sigue pendiente de resolución.

David Retes, abogado de Ashton, explicó que la madre del acusado le llamó cerca de las 05:00 horas para avisarle que su hijo sería llevado al hospital. La mujer no detalló el padecimiento ni el centro médico al que sería trasladado, aunque le prometió que le daría más información.

El acusado no llegó a la sala de oralidad después de más de 45 minutos de espera. El juez señaló que desconocía el motivo del traslado médico y determinó diferir la audiencia.

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