Jorge Falcón prepara su muerte desde hace 30 años con testamento y funeral pagados

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Jorge Falcón ya firmó su voluntad anticipada y decidió hace 10 años qué pasará con su cuerpo si enfrenta una enfermedad terminal. El comediante, conocido como “Jo Jo Jorge”, reveló en entrevista con el programa De Primera Mano que su documento establece una condición única: solo medicamentos para el dolor, sin intervenciones médicas adicionales.

“Todo está en orden, tengo un papel que, si me llega a dar una enfermedad, voluntad anticipada desde hace 10 años, donde no se me haga nada, medicina para el dolor y adiós”, explicó Falcón al medio.

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Jorge Falcón tiene listos su testamento y servicios funerarios desde hace 30 años

El comediante de 74 años contó que desde hace tres décadas compró sus servicios funerarios y definió el lugar donde descansarán sus restos. También dejó resuelto su testamento con el mismo objetivo: evitar que su familia enfrente trámites legales tras su muerte.

Jorge Falcón (Foto: Cuartoscuro)

En entrevista previa con Yordi Rosado, Falcón detalló que su decisión responde a una experiencia personal. Relató que cuando su padre enfrentó una enfermedad grave, un médico le pidió autorización para intervenciones que él mismo cuestiona ahora en su propio caso.

El comediante asegura que no le teme a la muerte, sino al dolor

Falcón ha repetido en distintas entrevistas —con Ventaneando y con Yordi Rosado— que su temor no es morir, sino padecer una enfermedad dolorosa sin control. “No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor de morir de una enfermedad fea”, declaró el comediante.

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Según el portal gubernamental mexicano, la carta de voluntad anticipada es un instrumento legal que protege el derecho a una muerte digna. La Ciudad de México fue la primera entidad en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada, en enero de 2008, y actualmente el mecanismo se aplica en 14 estados de la República.

Jorge Falcón (Foto: Cuartoscuro)

El trámite requiere ser mayor de edad, contar con pleno uso de facultades mentales y acudir ante un notario público. El solicitante debe elegir un representante y un representante sustituto, además de firmar el documento ante dos testigos con identificación oficial vigente.

Falcón subrayó que no es necesario padecer una enfermedad para firmar el documento, ya que el trámite puede realizarse de forma preventiva desde que se alcanza la mayoría de edad. El comediante insistió en que su prioridad es disfrutar el tiempo que le queda, sin planear un desenlace dramático sobre el escenario.

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¿Quién es y dónde nació Jorge Falcón?

Jorge Falcón, cuyo nombre real es Jorge Hernández Ramírez, es un comediante mexicano nacido el 14 de julio de 1953 en Chilpancingo, Guerrero. Es conocido artísticamente como “Jo Jo Jorge Falcón” y actualmente tiene 73 años.

El comediante mexicano 'Jo Jo' Jorge Falcón, posa este miércoles al termino de una entrevista con EFE, en la ciudad de Mérida, en Yucatán (México). EFE/Martha López Huan

Estudió en la Preparatoria 4 de la UNAM y se graduó como cirujano dentista en 1973. Mientras cursaba la carrera, comenzó a cantar y tocar guitarra en cafeterías y centros nocturnos para ganar dinero extra, espacio donde descubrió su talento para contar chistes.

La carrera de comediante de Jorge Falcón

Se consolidó como comediante en el centro nocturno Capri y luego en “El Patio”, en la Ciudad de México. Su estilo se caracteriza por gestos exagerados, muecas, cambios de voz y la imitación de personajes dentro de sus rutinas de comedia.

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Saltó a la fama en los años 80 y 90 participando en programas icónicos de Televisa como Alegrías de mediodía, La Hora del Loco, Siempre en Domingo (producido por Raúl Velasco) y el show internacional Sábado Gigante, conducido por Don Francisco desde Miami. También condujo La Casa de la Risa.

Foto: Francisco Guasco/Cuartoscuro

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, compartió escenario con figuras como Piporro, Pompín Iglesias y Chabelo, y se presentó en recintos como el Teatro Blanquita. Es autor de varios libros de chistes y autoayuda, y ha grabado discos como cantante.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Falcón?

Se ha casado dos veces: tiene una hija de su primer matrimonio y cuatro hijos del segundo. Actualmente reside en Jacksonville, Florida. En 2021 anunció su retiro de los shows en vivo por considerarlos demasiado demandantes para su edad, aunque ha seguido presentándose ocasionalmente hasta este 2026.

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