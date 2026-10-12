Qué enfermedades padece Ramón Ayala: la complicada situación médica por la que cantó en silla de ruedas en su despedida en La México (Foto: Instagram/@iamramonayala)

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Ramón Ayala enfrenta una enfermedad que, en consecuencia, le ha provocado debilidad motriz en las piernas y otros padecimientos que explican que el músico de 80 años se presentara en aparente silla de ruedas durante su concierto de despedida del sábado 10 de octubre de 2026 en la Plaza de Toros La México.

El cantante tocó el acordeón ante miles de asistentes, pero la función terminó con el apagón del sonido y las luces, así como el desalojo del público antes del cierre anunciado.

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El intérprete de “Tragos amargos” también tiene antecedentes de una operación por una obstrucción causada por un tumor en el colon y problemas de presión arterial. A lo largo de su carrera, el acordeonista ha hablado sobre las afectaciones físicas que enfrenta y sobre la necesidad de continuar con atención médica.

La información sobre sus padecimientos cobra atención después de la presentación en Ciudad de México, donde Ayala aparece sobre el escenario en una silla de ruedas. El músico no logra despedirse de los asistentes ni concluir el repertorio previsto para la noche.

Ramón Ayala fue hospitalizado por neumonía en septiembre de 2026

El pasado 18 de septiembre de 2026, Ramón Ayala revela que pasó varios días internado por un cuadro de neumonía. El cantante explica que su estado de salud lo obligó a recibir atención hospitalaria antes de retomar sus compromisos profesionales.

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La neumonía es una de las afecciones más recientes que ha enfrentado el cantante. El problema respiratorio se suma a otros diagnósticos que han marcado su trayectoria y que han limitado su movilidad en algunos momentos.

Imágenes registradas durante un concierto del músico Ramón Ayala en la Ciudad de México. La presentación finalizó de manera anticipada al apagarse el sistema de iluminación y sonido del escenario. En los fragmentos visuales se observa al público en las tribunas y al personal técnico sobre la tarima tras la interrupción del espectáculo.

Durante esa aparición, Ayala también habla de las caídas que ha sufrido por la falta de fuerza en las piernas. El músico comparte una reflexión sobre su recuperación: “Estamos pidiéndole a Dios”.

La hospitalización ocurre semanas antes de su concierto de despedida en La México. Aunque logra subir al escenario y tocar el acordeón, la condición física del intérprete llama la atención entre sus seguidores por el uso de la silla de ruedas.

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La diabetes afecta el estado general de salud del acordeonista

La diabetes forma parte de los padecimientos crónicos que Ramón Ayala ha enfrentado. La enfermedad puede afectar distintos sistemas del cuerpo y requiere vigilancia médica constante, en especial cuando existen otros problemas de salud.

El cantante no ha detallado públicamente todos los tratamientos que sigue ni el grado de control de la enfermedad. La diabetes aparece entre los diagnósticos que han influido en su condición física durante los últimos años.

A sus 80 años, el músico mantiene actividades en los escenarios pese a las complicaciones médicas. Su carrera suma 113 producciones discográficas y más de siete décadas vinculadas al regional mexicano con Los Bravos del Norte y como solista.

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La salud del artista ha sido un tema recurrente entre su público, sobre todo por las ocasiones en que ha tenido que reducir su ritmo de trabajo o apoyarse en una silla de ruedas para desplazarse.

Más de 20 caídas debilitan las piernas de Ramón Ayala

Ramón Ayala ha explicado que la debilidad motriz en las piernas está relacionada con las múltiples caídas que ha sufrido a lo largo de su vida. El cantante ha mencionado que han sido más de 20 caídas, incluida una ocurrida durante una presentación.

Las lesiones y tropiezos han afectado su movilidad. En algunos eventos, el acordeonista utiliza silla de ruedas como apoyo para trasladarse o permanecer sobre el escenario sin exigir demasiado a sus piernas.

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La condición no le ha impedido tocar el acordeón frente a sus seguidores. Durante la función del 10 de octubre, el cantante permanece en el escenario y participa en una fecha anunciada como parte de su despedida de los escenarios.

La noche incluía apariciones de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo. Ramón Ayala también había anunciado la participación de su nieto Christopher y la intención de grabar el concierto para conservar un registro audiovisual.

Más de 20 caídas debilitan las piernas de Ramón Ayala (Fotos: SS de Instagram/@lamexicomonumental)

El cantante fue operado por un tumor en el colon

Entre los antecedentes médicos de Ramón Ayala también aparece una operación por una obstrucción causada por un tumor en el colon. El artista enfrenta ese procedimiento quirúrgico antes de los problemas respiratorios y de movilidad que ha referido en tiempos recientes.

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Los antecedentes de presión arterial completan el cuadro de salud que ha acompañado al músico durante su carrera. Ayala ha mantenido presentaciones públicas pese a los periodos de recuperación y las limitaciones físicas.

El concierto en La México reúne a miles de personas que buscan acompañarlo en una fecha promovida como despedida. El intérprete toca temas como “Un puño de tierra” y “Rinconcito en el cielo” antes de que el espectáculo se interrumpa.

El sonido deja de funcionar y las luces del recinto se apagan mientras Ayala continúa sobre el escenario. Después, los asistentes reciben indicaciones para abandonar las gradas y otras áreas de la plaza.

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Alcaldía Benito Juárez niega haber ordenado el desalojo de La México

La alcaldía Benito Juárez sostiene que no solicitó la conclusión del concierto ni ordenó desalojar a los asistentes. La demarcación atribuye la decisión a la producción de Ramón Ayala, aunque hasta este lunes 12 de octubre de 2026 no existe una explicación pública de esa parte.

El posicionamiento surge después de que el periodista de espectáculos Gil Barrera señala en X al alcalde Luis Mendoza como presunto responsable de la suspensión. Esos señalamientos no constituyen una confirmación oficial de que el funcionario interviniera en la decisión.

La producción del cantante, la empresa organizadora y la administración de La México no han detallado si la interrupción se relaciona con horarios, permisos, seguridad o una falla técnica. Tampoco hay un anuncio oficial sobre reembolsos o compensaciones para quienes compraron boletos.

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La presentación termina sin una despedida formal de Ramón Ayala. El público abandona el inmueble tras el apagón del sonido y las luces, mientras siguen sin aclararse las causas de la interrupción y la responsabilidad por el cierre anticipado.