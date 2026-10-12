Imágenes registradas durante un concierto del músico Ramón Ayala en la Ciudad de México. La presentación finalizó de manera anticipada al apagarse el sistema de iluminación y sonido del escenario. En los fragmentos visuales se observa al público en las tribunas y al personal técnico sobre la tarima tras la interrupción del espectáculo.

Guardar

El concierto de despedida de Ramón Ayala terminó con el desalojo de asistentes el pasado sábado 10 de octubre en la Plaza de Toros La México, luego de que el recinto apagara el sonido y las luces cuando el cantante aún permanecía en el escenario en una aparente silla de ruedes.

La causa de la interrupción no ha sido confirmada. La alcaldía Benito Juárez niega haber ordenado el cierre y atribuye la decisión a la producción del músico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con testimonios recopilados en redes, el público recibió instrucciones para abandonar el inmueble minutos antes del horario previsto para terminar el espectáculo. El Rey del Acordeón no pudo despedirse de sus seguidores ni concluir el repertorio anunciado para su presentación en Ciudad de México.

Tras las múltiples quejas difundidas en redes sociales por la interrupción del concierto de Ramón Ayala, Infobae México se puso en contacto este lunes 12 de octubre de 2026 con el área de comunicación y prensa de la Plaza de Toros La México para conocer si el recinto emitirá una postura oficial o alguna aclaración sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

La consulta también incluyó los comentarios publicados en las redes sociales del inmueble, donde usuarios han cuestionado el apagón del sonido y las luces, así como el desalojo de los asistentes antes de que concluyera el espectáculo. Hasta la fecha de publicación original de esta nota, no hemos recibido una respuesta o postura oficial.

Por qué concierto de Ramón Ayala terminó en desalojo: La México apagó el sonido y luces con el cantante en silla de ruedas (Fotos: SS de Instagram/@lamexicomonumental)

La noche reunía a miles de personas para acompañar al intérprete de “Tragos amargos”, “Un puño de tierra” y “Rinconcito en el cielo” en una fecha anunciada como parte de su despedida de los escenarios. A sus 80 años, el músico subió al escenario en aparente silla de ruedas y tocó el acordeón ante sus seguidores.

PUBLICIDAD

La alcaldía Benito Juárez descarta haber ordenado el desalojo

La alcaldía Benito Juárez informó que no solicitó la conclusión del concierto ni instruyó el desalojo de los asistentes de La México. La demarcación sostuvo que la decisión correspondió de forma exclusiva a la producción de Ramón Ayala.

El posicionamiento surgió después de que el periodista de espectáculos Gil Barrera señalara en X al alcalde Luis Mendoza como presunto responsable de la suspensión. El comunicador afirmó que el funcionario habría ordenado desalojar a 45,000 personas antes de que concluyera la presentación.

Esos señalamientos no constituyen una confirmación oficial sobre la intervención de Luis Mendoza. La alcaldía rechazó públicamente haber solicitado que se interrumpiera el espectáculo, aunque no precisó qué instancia o persona tomó la decisión final.

PUBLICIDAD

Hasta este lunes 12 de octubre de 2026, tampoco existe una explicación pública de la producción del cantante sobre el apagón del sonido, la suspensión de las luces y las instrucciones para que el público abandonara la Plaza de Toros La México.

La México apagó luces y sonido antes del cierre de Ramón Ayala

La presentación también contaba con participaciones de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo.

Asistentes relataron en redes sociales que la presentación se interrumpió cuando el espectáculo todavía estaba en marcha. El sonido dejó de funcionar y las luces del recinto fueron apagadas, mientras el cantante continuaba sobre el escenario.

Después comenzaron las indicaciones para desalojar las gradas y las áreas del inmueble. El público salió sin escuchar el cierre previsto ni presenciar una despedida formal del músico, quien celebra 72 años de trayectoria con Los Bravos del Norte y su carrera como solista.

PUBLICIDAD

La presentación también contaba con participaciones de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo. Ramón Ayala había anunciado que su nieto Christopher formaría parte de la noche y que pretendía grabar el concierto para conservar un registro audiovisual de la función.

Antes de subir al escenario, el acordeonista expresó su interés por presentarse en el recinto donde también cantaron Vicente Fernández y Juan Gabriel. La expectativa aumentó porque se trataba de una de las fechas más anunciadas de su gira de despedida.

El cantante cuenta con 113 producciones discográficas y una carrera que abarca varias generaciones de intérpretes y público del regional mexicano. La interrupción dejó sin cierre una función que había sido promovida como un homenaje a su trayectoria.

PUBLICIDAD

Asistentes plantean reclamos ante Profeco por los boletos

Tras el desalojo, usuarios de redes sociales expresaron molestia por la forma en que concluyó el concierto. Algunos asistentes señalaron que podrían presentar una queja ante la Profeco para conocer quién tendría responsabilidad por la interrupción y si procede algún reembolso por los boletos.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre devolución de dinero, compensaciones o mecanismos de atención para quienes acudieron al espectáculo. Tampoco se ha difundido una postura sobre la duración final del concierto ni sobre el repertorio que quedó pendiente.

Entre los comentarios difundidos en redes sociales también aparecen versiones que atribuyen el desenlace a una presunta mala organización de la producción. Esa hipótesis no ha sido confirmada por Ramón Ayala, su equipo, la empresa organizadora o la administración de La México.

PUBLICIDAD

Otros usuarios responsabilizan a las quejas por ruido y actividades alrededor del recinto, además de relacionar el caso con el debate sobre gentrificación en zonas de Ciudad de México. No hay información oficial que vincule esas opiniones con la decisión de apagar el sonido o desalojar el inmueble.

La discusión sobre la llegada de extranjeros, el aumento de rentas y las transformaciones urbanas en distintas zonas de la capital ha provocado reclamos de habitantes. En el caso del concierto de Ramón Ayala, esas publicaciones permanecen como expresiones de usuarios y no como una causa confirmada del cierre.

Lo que prometía ser una noche histórica para Ramón Ayala terminó entre desconcierto y reclamos.

La producción de Ramón Ayala no explica el final del concierto

La versión de la alcaldía Benito Juárez coloca la responsabilidad en la producción del cantante, pero hasta este 12 de octubre no existe una respuesta pública de esa parte que permita conocer si la interrupción obedeció a horarios, permisos, seguridad, operación técnica o alguna otra razón.

PUBLICIDAD

El concierto terminó sin que Ramón Ayala pudiera dirigirse al público para despedirse. Los asistentes abandonaron La México tras el apagón del sonido y las luces, mientras continúa sin aclararse quién decidió concluir la presentación.