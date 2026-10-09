Citlalli Hernández contradice al PT y niega presiones de EEUU en la elección de coordinadores de Morena

Morena rechaza acusaciones del PT sobre la influencia de Washington. Crédito: Sara Pablo

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Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rechazó que Estados Unidos haya presionado al partido durante la selección de sus coordinadores estatales de Defensa de la Transformación, luego de que el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusara una supuesta intervención de Washington para impulsar un giro hacia posiciones de centro y derecha.

“No estamos bajo presión de los gringos, no estamos cediendo a ningún grupo de interés”, afirmó Hernández durante el XXX Seminario Internacional organizado por el PT en la Ciudad de México, donde llamó a mantener el diálogo entre ambas fuerzas políticas y a priorizar la unidad de cara a las elecciones de 2027.

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La morenista expresó su desacuerdo con las declaraciones de Anaya, realizadas un día antes, y sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido un equilibrio entre la cooperación con otros países, la negociación y la defensa de la soberanía nacional.

Citlalli Hernández responde a Alberto Anaya por presuntas presiones de EU

Durante su intervención ante representantes del PT y de fuerzas políticas de izquierda de distintas regiones del mundo, Hernández se dirigió a los integrantes del partido aliado para reconocer que existen diferencias y asuntos pendientes dentro del movimiento.

Citlalli Hernández negó que Estados Unidos influyera en la selección de coordinadores de Morena y pidió al PT superar sus diferencias para competir juntos en las elecciones de 2027.

Sin mencionar directamente a Anaya por su nombre, señaló que discrepaba de lo que el dirigente había declarado horas antes y negó que las decisiones internas de Morena respondieran a presiones del gobierno estadounidense.

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“Estamos en un momento donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado, en este equilibrio difícil entre la cooperación, la negociación y la defensa de la soberanía”, expuso.

Hernández también planteó que las diferencias entre Morena y el PT deben discutirse sin perder de vista los objetivos compartidos.

Aseguró que el movimiento de transformación no está integrado únicamente por Morena, sino que históricamente ha contado con la participación del Partido del Trabajo y de otras fuerzas políticas.

Por ello, pidió a los asistentes mantener abiertos los espacios de diálogo y trabajar para construir acuerdos rumbo a los próximos comicios.

¿Qué dijo Alberto Anaya sobre Estados Unidos y las candidaturas de Morena?

Las declaraciones de Hernández se produjeron después de que Alberto Anaya afirmara que Estados Unidos habría ejercido presión sobre Morena durante la selección de sus coordinadores estatales de Defensa de la Transformación, perfiles que serán considerados para las candidaturas a las gubernaturas en disputa en 2027.

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Alberto Anaya acusa presiones de EU en Morena rumbo a 2027. Crédito: Captura de Video

El dirigente petista sostuvo que existió una influencia estadounidense para desplazar al partido hacia posiciones de centro y derecha.

También manifestó preocupación por un posible cambio de orientación política en México y llamó a reforzar la unidad de la Cuarta Transformación ante lo que describió como presiones externas.

Anaya cuestionó los perfiles seleccionados mediante las encuestas de Morena y consideró que el contexto internacional exige mayor atención de los partidos que integran la alianza oficialista.

El proceso interno generó diferencias entre ambas organizaciones debido a que ninguno de los aspirantes del PT resultó seleccionado para encabezar las coordinaciones estatales en las 17 entidades donde se renovarán las gubernaturas en 2027.

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En ese escenario, el dirigente petista ha mantenido abiertas las negociaciones con Morena, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de concretar una coalición total para los comicios del próximo año.

Morena y PT buscan mantener la alianza rumbo a 2027

Pese a las diferencias, Hernández insistió en que ambas fuerzas políticas deben procurar acuerdos para competir juntas en las próximas elecciones.

Citlalli Hernández llama a superar las diferencias con el PT para competir juntos en las elecciones de 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena señaló que, en sus encuentros con integrantes del PT, ha buscado colocar por encima de las diferencias el proyecto político que comparten y el respaldo a la presidenta Sheinbaum.

También afirmó que existen retos dentro del movimiento que requieren discusión y acuerdos para evitar que los errores y las contradicciones dificulten su continuidad.

Entre los principales puntos que destacó durante su intervención se encuentran:

La relación Morena-PT: Hernández llamó a mantener el diálogo entre ambas organizaciones, pese a las diferencias por el proceso de selección de coordinadores.

Las presuntas presiones de EU: la morenista negó que Washington haya condicionado las decisiones internas de su partido.

La defensa de la soberanía: sostuvo que Sheinbaum ha buscado equilibrar la cooperación y la negociación con la protección de los intereses nacionales.

Las elecciones de 2027: pidió construir acuerdos para que Morena y el PT puedan participar juntos en los próximos comicios.

Las diferencias internas: consideró necesario mantener abiertas las discusiones para atender los retos del movimiento.

Citlalli Hernández pidió mantener el diálogo para atender las diferencias y evitar que las contradicciones afecten al movimiento.

Citlalli Hernández llama a cerrar filas ante las elecciones de 2027

En su mensaje, Hernández también advirtió sobre el contexto político que, a su juicio, enfrentará la alianza oficialista durante el próximo proceso electoral.

Señaló que sectores de la derecha nacional e internacional buscarán derrotar electoralmente al movimiento, por lo que llamó a sus integrantes a fortalecer la coordinación política.

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La morenista sostuvo que la continuidad del proyecto de transformación requiere acuerdos entre las fuerzas que lo integran y una disposición para discutir sus diferencias sin romper los espacios de colaboración.

Al concluir su intervención, reiteró su llamado a los petistas para mantener la relación política que ambas organizaciones han construido a lo largo de los años.

Las declaraciones ocurren mientras Morena y el PT mantienen negociaciones sobre las candidaturas a gubernaturas, alcaldías y diputaciones federales y locales para 2027.

Aunque Anaya ha expresado su preferencia por una coalición total, también ha señalado que no observa suficiente disposición para concretarla en todos los cargos.