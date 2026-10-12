Liberan a 12 de los 39 detenidos en Guadalajara durante manifestación por agua limpia: continuarán proceso por tres delitos

Decenas de miles marcharon en la zona metropolitana de Guadalajara para exigir agua potable de calidad; la jornada terminó con gases lacrimógenos, detenidos y un saldo que el gobierno de Jalisco aún no ha precisado oficialmente

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Luego de los disturbios con chorros de agua y gas lacrimógeno con los que culminó la manifestación de Guadalajara, Jalisco, de este domingo para exigir liquido libre de contaminantes, fueron liberadas doce personas de las 39 detenidas, aunque el proceso en su contra continuará.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que las seis personas fueron puestas en libertad tras la movilización por agua limpia realizada al exterior de Casa Jalisco luego de que el agente del Ministerio Público lo dictaminó con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que continuará la integración de las carpetas de investigación sin que permanezcan en prisión preventiva.

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Fueron liberados en un primer momento seis de los detenidos, identificados como Verónica Nayeli “N”, Iván “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N” y Alejandra “N”, quienes pudieron regresar a sus casas, pero con un proceso iniciado en su contra.

Las autoridades detallaron que los delitos por los que fueron puestos a disposición fue por ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Todos serán investigados, pero los señalados estarán en libertad.

Horas después fueron puestos en libertad Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N”, Laura Montserrat “N”, Hannia Montserrat “N”, Alma Rosa “N” y Gustavo “N”, todos bajo los mismos términos de investigación sin prisión preventiva.

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¿Qué pasó en la marcha por agua limpia?

Los agentes estatales emplearon gases lacrimógenos, cañones hídricos y cuatro dispositivos de dispersión luego de que un grupo arrojó objetos contra los antimotines, sin que hubiera saldo oficial de personas heridas

La manifestación, realizada durante la tarde de este domingo involucró a policías antimotines que usaron gas lacrimógeno, cañones hídricos y bombas aturdidoras contra manifestantes frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Esta marcha reunió a miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara para exigir el fin de la distribución de agua color “chocolate” que ha llegado a sus hogares durante meses, y que siguen cobrando las autoridades.

El Gobierno de Jalisco reportó 39 detenidos, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y 31 civiles atendidos médicamente. Además, atribuyeron la violencia a un grupo de 400 personas “ajenas a la protesta” que agredió después de las 12:00 horas, tras dos horas de marcha pacífica.

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Los organizadores ofrecieron cifras distintas. Según Proceso, los inconformes reportaron más de 42 detenciones y denunciaron “presuntos arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza”.

El recorrido terminó en enfrentamientos frente a la residencia del gobernador

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La marcha partió de la glorieta de La Minerva y avanzó durante casi dos horas hacia Casa Jalisco. Los manifestantes derribaron las vallas que cercaban el recinto, para luego registrarse diversos enfrentamientos entre habitantes y policías.

De acuerdo con reportes, los uniformados usaron chorros de agua y gas lacrimógeno, además de al menos cuatro detonaciones de dispositivos de dispersión. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares para garantizar atención médica y respeto a los derechos de las personas detenidas.

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Las motivaciones: meses de agua color “chocolate” y sin cloro

La manifestación derivó de los últimos reportes de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara sobre agua con coloración café oscura y olor a drenaje en cerca de cien colonias, entre ellas Centro, Atlas, Jardines de la Cruz y La Minerva. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reconoció que detectó agua con olor y color procedente de la presa Las Pintas, a través del Sistema Antiguo.

Un monitoreo ciudadano realizado entre abril y junio en 90 colonias con 184 muestras detectó ausencia de cloro residual en 93.48% de los casos, además de indicios de E. coli, plomo, mercurio y aluminio, de acuerdo con Expansión Política. En julio, la Secretaría de Salud de Jalisco recomendó no usar el agua de la llave para beber, cocinar o preparar alimentos.

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Agua contaminada Guadajalara Jalisco Salud garrafones (especial)

El problema no se limitó a Guadalajara. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, reconoció en junio que al menos 50 colonias de esa demarcación recibían agua de mala calidad y estimó que la regularización tardaría un par de meses. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco registró 145 quejas por el suministro o la calidad del agua en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá durante agosto.

El 5 de octubre, habitantes de las colonias El Sauz y Lomas del 4 bloquearon las avenidas Colón y Torres Bodet e interrumpieron la Línea 1 del Tren Ligero para exigir una solución. Días después, el SIAPA instaló una planta potabilizadora móvil en Jardines de la Cruz para atender el pico de la crisis.

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El plan oficial: reducción del 30% del suministro durante seis meses

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Tras las denuncias de la distribución de agua contaminada en los hogares, Pablo Lemus anunció que dejaría de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas para abastecer a la ciudad, decisión que implicó una reducción del 30% en el caudal disponible.

El gobernador explicó que a lo largo del canal que alimenta esa presa se detectaron descargas irregulares que contribuyeron al deterioro de la calidad del agua en la planta potabilizadora de Miravalle.

El esquema de tandeo, con distribución intermitente del servicio según la zona, durará al menos seis meses mientras avanzan las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle.

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