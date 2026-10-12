Ken Salazar pide una “nueva alianza de América del Norte” mientras Trump habla de un nuevo acuerdo con México y cuestiona el comercio con Canadá

En un video difundido en X, el exdiplomático destacó que México se convirtió en el principal socio comercial estadounidense y planteó producir en la región para fortalecer empleos y seguridad fronteriza. REUTERS/Raquel Cunha

Guardar

El exembajador de Estados Unidos Ken Salazar pidió una “nueva, más fuerte alianza de América del Norte” en un video publicado en X, en plena revisión del T-MEC. Salazar llegará a la Ciudad de México el miércoles 14 de octubre para presentar su libro Borderlands (Fronteras, en español).

¿Qué dijo Salazar?

Mientras el exembajador reivindica la integración económica que hizo de México el principal socio comercial de Estados Unidos, la Casa Blanca evalúa negociaciones separadas que rediseñarían la arquitectura comercial del continente

El exdiplomático afirmó que, durante su gestión, México llegó a ser el primer socio comercial de Estados Unidos, no solo por un tratado, sino porque “nuestras familias y nuestras fábricas ya estaban unidas”.

PUBLICIDAD

Entre sus planteamientos:

Una pieza puede cruzar la frontera siete u ocho veces en la producción de vehículos.

México, Estados Unidos y Canadá suman 500 millones de personas .

La región debe producir en el continente, capacitar trabajadores y tener una frontera “moderna, eficiente y segura” .

Con buen empleo en ambos países, “menos gente tiene que dejar su tierra. Eso también es seguridad”.

Salazar no mencionó a Andrés Manuel López Obrador, su libro ni el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

Lo que dijo Trump

El mandatario estadounidense cuestionó la relación económica bilateral y aseguró que Ottawa realiza todos sus negocios con Washington, mientras Estados Unidos mantiene intercambios limitados con su vecino del norte, según sus declaraciones

El sábado, en un acto en Clarksville, Tennessee, Trump adelantó un posible acuerdo comercial independiente con México y dijo no necesitar el comercio con Canadá.

Según la transcripción de sus palabras, afirmó que Estados Unidos pierde 190 mil millones de dólares al año (cifra del mandatario) y que harán “un nuevo acuerdo con México, eso es excelente”. Sobre Canadá dijo que no necesitan “palos de hockey” ni “mascarillas”, pero añadió: “Veremos cómo resulta todo, pero tengo el presentimiento de que les va a ir muy bien”.

PUBLICIDAD

Sheinbaum: “el tratado continúa”

Las diferencias sobre el plazo de vigencia y las condiciones arancelarias exponen la asimetría de intereses entre los tres socios comerciales, en un proceso de negociación que se conduce de forma separada para cada país

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el T-MEC es una ley aprobada por los Senados de los tres países. Reconoció que Estados Unidos decidió negociar por separado con México y Canadá, y que aún no hay acuerdo final, aunque dijo que “hay avances”.

México y Canadá pidieron extender el tratado 16 años, mientras Estados Unidos propuso mantener los diez restantes con revisiones anuales. Para México, la prioridad es reducir aranceles a automóviles, acero y aluminio y evitar nuevos gravámenes.

¿Cómo ha avanzado la revisión del T-MEC?

Durante un encuentro con el primer ministro irlandés, el mandatario respondió a preguntas sobre una posible salida del acuerdo comercial norteamericano, sin detallar cambios en la política de Washington en curso. EFE/EPA/Ron Sachs / Pool

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y contempla una revisión conjunta a los seis años. La revisión formal estaba prevista para el 1 de julio de 2026, según medios que dieron seguimiento a las rondas previas entre ambos gobiernos.

PUBLICIDAD

Marzo de 2026: Sheinbaum planteó como prioridad cero aranceles en la industria automotriz, el acero y el aluminio, y dijo que casi todas las 54 medidas no arancelarias señaladas por Estados Unidos estaban saldadas, aunque persisten algunas controversias, según El Financiero.

Junio: Sheinbaum señaló que cerrar la revisión con el tratado vigente por 16 años y una reducción de los aranceles de 50% al acero y aluminio y de 25% a las exportaciones automotrices sería “un éxito”, según El Cronista.

Septiembre: Sheinbaum confirmó una llamada con Trump el 18 de septiembre sobre aranceles y la revisión del tratado, y señaló que no se discutió un pacto exclusivamente bilateral, de acuerdo con reportes del 21 de septiembre.

Déficit comercial: Sheinbaum indicó en septiembre que Washington pide reducir su déficit comercial, por lo que México evalúa comprar más insumos estadounidenses y sustituir productos de otras regiones.

Bloomberg Línea reportó que en una de las rondas de revisión se abordaron acero, aluminio, automóviles, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico, y que Estados Unidos planteó endurecer las reglas de origen.

Hasta el momento, no se ha informado de un acuerdo final entre México y Estados Unidos. Lo declarado por la presidenta señala que las conversaciones continúan en paralelo a la vigencia del tratado, con los aranceles a automóviles, acero y aluminio como tema central.