EEUU quiere negociar solo con México: Sheinbaum confirma conversaciones, pero aclara que el T-MEC “no se termina”

En la conferencia matutina, la mandataria describe un vínculo “complejo” con Washington y afirma que su administración busca sostenerlo con cordialidad pese a episodios de tensión registrados desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes 12 de octubre, durante su conferencia matutina, a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el T-MEC. Sostuvo que no se trata de terminar con el tratado y confirmó que hay conversaciones con Washington, aunque todavía sin acuerdo final.

La pregunta se originó en las declaraciones atribuidas a Trump sobre el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Un reportero planteó que el mandatario habría anunciado el posible fin del pacto y recordó la frase “No necesitamos sus productos”, referida a Canadá. También señaló que Trump aseguró tener un avance importante con México.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el futuro del T-MEC?

La mandataria afirmó que el T-MEC es una ley, pues fue aprobado por el Senado de cada uno de los tres países. Explicó que el texto establece que, después de seis años, se define si el acuerdo continúa por diez años más o si se amplía por 16.

Detalló las posturas de cada país:

México y Canadá solicitaron ampliar la vigencia por 16 años.

Estados Unidos planteó mantenerla por diez años, con una revisión anual.

Según Sheinbaum, eso no significa que la decisión quede cerrada: puede volver a discutirse en uno, dos o tres años para definir si se amplía por otros 16. “No está cerrada esa posibilidad”, dijo.

Sheinbaum rechazó esa lectura y ubicó la decisión de Washington dentro del mecanismo de revisión previsto en el propio tratado.

Negociaciones por separado con México y Canadá

El primer ministro canadiense, Mark Carney, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en el Club Económico de Nueva York el jueves 28 de mayo de 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

Sheinbaum indicó que, por ahora, Estados Unidos decidió negociar por separado con Canadá y con México. Precisó que su gobierno mantiene conversaciones, pero aún no se llega a acuerdos porque el tratado continúa vigente.

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Entre los temas pendientes mencionó los aranceles a automóviles, acero y aluminio. El objetivo de México, explicó, es lograr una disminución de esos gravámenes y que no se impongan nuevos durante el periodo de revisión, mientras se analizan otros temas de interés común.

Ante la pregunta sobre la confirmación de avances importantes en las negociaciones, respondió: “Hay avances. Todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”.

¿Qué dijo Trump sobre el T-MEC y Canadá?

Durante un encuentro con el primer ministro irlandés, el mandatario respondió a preguntas sobre una posible salida del acuerdo comercial norteamericano, sin detallar cambios en la política de Washington en curso. EFE/EPA/Ron Sachs / Pool

Durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. Ahí, Trump respondió a la prensa, que le preguntó si consideraba retirarse del T-MEC, que Estados Unidos tendrá una excelente relación con México.

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El medio añadió que Trump sostuvo que Canadá necesita los productos estadounidenses y que Estados Unidos hace pocos negocios con ese país. En la nota de ese diario no consta un anuncio formal de la Casa Blanca sobre el fin del tratado.

En Canadá, ha aumentado la presión de consumidores para comprar productos locales y boicotear los estadounidenses, en medio del fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países.

¿Cómo ha avanzado la revisión del T-MEC?

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y contempla una revisión conjunta a los seis años. La revisión formal estaba prevista para el 1 de julio de 2026, según medios que dieron seguimiento a las rondas previas entre ambos gobiernos.

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Marzo de 2026: Sheinbaum planteó como prioridad cero aranceles en la industria automotriz, el acero y el aluminio, y dijo que casi todas las 54 medidas no arancelarias señaladas por Estados Unidos estaban saldadas, aunque persisten algunas controversias, según El Financiero.

Junio: Sheinbaum señaló que cerrar la revisión con el tratado vigente por 16 años y una reducción de los aranceles de 50% al acero y aluminio y de 25% a las exportaciones automotrices sería “un éxito”, según El Cronista.

Septiembre: Sheinbaum confirmó una llamada con Trump el 18 de septiembre sobre aranceles y la revisión del tratado, y señaló que no se discutió un pacto exclusivamente bilateral, de acuerdo con reportes del 21 de septiembre.

Déficit comercial: Sheinbaum indicó en septiembre que Washington pide reducir su déficit comercial, por lo que México evalúa comprar más insumos estadounidenses y sustituir productos de otras regiones.

Bloomberg Línea reportó que en una de las rondas de revisión se abordaron acero, aluminio, automóviles, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico, y que Estados Unidos planteó endurecer las reglas de origen.

Hasta el momento, no se ha informado de un acuerdo final entre México y Estados Unidos. Lo declarado por la presidenta señala que las conversaciones continúan en paralelo a la vigencia del tratado, con los aranceles a automóviles, acero y aluminio como tema central.