México

Fuegos artificiales, la tradición de cumpleaños de Ángela Aguilar y Christian Nodal cuestionada por la contaminación del aire

La cantante celebró su cumpleaños 23 con una fiesta de pijamas en Zacatecas

La cantante celebró su cumpleaños 23 con una pijamada temática en Zacateca y un espectáculo de fuegos artificiales. (@angelicazenitram)

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En plena disputa legal que Christian Nodal mantiene con Cazzu por la custodia de su hija Inti, Ángela Aguilar festejó su cumpleaños número 23 con una fiesta de pijamas en la casa que la pareja tiene en Zacatecas, un evento que terminó bajo cuestionamiento por el uso de pirotecnia durante el festejo.

El inmueble fue decorado por completo para albergar la celebración, con una paleta de tonos rosa, fucsia y magenta que definió cada rincón del espacio. Una wedding planner estuvo a cargo de la organización integral del evento, desde la decoración hasta el menú y el espectáculo nocturno.

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La temática de pijamada obligó a los invitados a presentarse con atuendos acordes. Nodal lució un conjunto verde oscuro, mientras que Aguilar usó una pijama de satín rosa, en sintonía con los colores del festejo.

Los asistentes recibieron un menú de nueve tiempos que mezcló platillos de autor con antojos personales de los festejados. Entre las entradas hubo una selección de caviar, bocadillos de langosta y crispy rice con spicy tuna, además de cortes marinados de yellowtail con toques de jalapeño.

El banquete también incluyó mini hamburguesas de carne wagyu, nuggets de pollo y ensalada césar, acompañados de una barra de bebidas personalizadas y una estación de postres artesanales.

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Ángela Aguilar lució los anillos de su boda con Nodal durante el festejo. (Capturas de pantalla)
Ángela Aguilar lució los anillos de su boda con Nodal durante el festejo. (Capturas de pantalla)

A la celebración asistieron Leonardo Aguilar, hermano de la cumpleañera; Aneliz Álvarez, madre de Ángela; Pepe Aguilar, patriarca de la familia, y el periodista de espectáculos Jomari Goyso. El hermano de la festejada compartió en sus redes algunos momentos del festejo, incluido el espectáculo pirotécnico de la noche.

Ángela Aguilar también publicó una fotografía de una cruz con arreglos florales, imagen que generó especulación entre sus seguidores sobre una posible misa o ceremonia religiosa vinculada al festejo.

Los fuegos artificiales y las críticas por contaminación del aire

El cierre de la fiesta incluyó una lluvia de fuegos artificiales con una gama de colores que iba del dorado al rosado, en línea con la temática del evento. Usuarios en redes sociales señalaron que este tipo de pirotecnia genera contaminación del aire, una crítica que también se repitió en el cumpleaños de Christian Nodal en 2026, donde se usó el mismo recurso.

Entre los detalles que más llamaron la atención estuvieron los cuatro anillos que lució Ángela Aguilar durante la noche. Dos de esas piezas corresponden a las que utilizó en su boda con Nodal, lo que reforzó la lectura de la fiesta como una celebración también de su vida en pareja.

Después de la media noche, Christian Nodal utilizó sus redes sociales para felicitar a Ángela Aguilar con una fotografía del festejo en la que ella aparece tomándolo de la mano y besándolo. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, escribió Nodal junto a la imagen.

Ángela Aguilar
La cantante celebró su cumpleaños 23 con una fiesta de pijamas en Zacatecas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Por otro lado, el conductor de espectáculos Jomari Goyso, quien asistió al festejo, publicó un mensaje en Instagram dirigido a la cantante horas después de la celebración. En el texto, Goyso relató que escuchar las mañanitas que le cantaron a Aguilar le provocó sentimiento al recordar a su propia abuela, fallecida, cantando rancheras junto a su padre.

“Las celebraciones más bonitas no tienen nada que ver con el espectáculo que montas, sino con las personas que te rodean (...) Personas que, sin llevar tu sangre, terminas llamando familia”, escribió el periodista en su publicación, que acumuló más de 22 mil “me gusta” en las primeras horas.

Goyso también se refirió a los 23 años de vida de Aguilar como un camino de “retos, privilegios, lágrimas, aprendizajes y risas” y destacó el hogar que la cantante ha construido como su “mayor tesoro”. “Ese refugio de amor que has creado y que ninguna tormenta debería poder arrebatarte”, añadió, en una frase que sus seguidores vincularon con el litigio legal que enfrenta Nodal con Cazzu. El mensaje cerró con una felicitación por el cumpleaños y una referencia a México, país de origen de la familia Aguilar.

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