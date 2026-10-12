¿Fallas de fábrica en el iPhone 18 Pro Max? Los problemas técnicos reportados en México hasta ahora

A customer holds an Apple iPhone 18 Pro autographed by Apple CEO John Ternus at the Apple Fifth Avenue flagship store during the launch of the Apple iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in New York City, US, September 18, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

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El iPhone 18 Pro Max lleva pocas semanas disponible en México, pero ya comenzaron a circular reportes de usuarios sobre algunas fallas experimentadas en la nueva generación. Los señalamientos incluyen reinicios inesperados, problemas con Face ID, errores de color en fotografías, bloqueos de la pantalla táctil y calentamiento durante la carga.

No obstante, hasta este lunes no hay evidencia de que los equipos comercializados oficialmente en México presenten un defecto generalizado de fabricación. Parte de los inconvenientes reconocidos por Apple están relacionados con el sistema operativo iOS 27 y fueron atendidos mediante una actualización.

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La falla más delicada detectada hasta ahora afecta la conexión a la red celular, pero está vinculada con un número limitado de unidades vendidas por AT&T en Estados Unidos. En estos casos, el teléfono puede quedarse permanentemente en modo “SOS” y debe ser reemplazado.

¿Qué fallas se han reportado en el iPhone 18 Pro Max?

Una de las primeras anomalías identificadas en el iPhone 18 Pro Max estaba relacionada con Face ID. Algunos propietarios reportaron que el dispositivo dejaba de responder o se reiniciaba después de que el sistema de reconocimiento facial no lograba autenticar su identidad.

Algunos iPhone 18 Pro presentan problemas con el Face ID que puede provocar que el sistema se bloquee. (Apple composición)

El problema podía presentarse al intentar acceder a una aplicación protegida. Después de una autenticación fallida, el teléfono se congelaba durante algunos segundos y posteriormente mostraba el logotipo de Apple como parte de un reinicio inesperado.

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Apple reconoció esta falla en las notas de la actualización iOS 27.0.1, publicada el 29 de septiembre. La empresa confirmó que tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max podían reiniciarse cuando Face ID no conseguía completar una autenticación.

Por esa razón, los propietarios de uno de estos dispositivos deben revisar que tengan instalada la versión más reciente de iOS. La actualización puede buscarse desde la siguiente ruta:

Abrir Configuración .

Seleccionar el apartado General .

Ingresar en Actualización de software .

Descargar e instalar iOS 27.0.1 o una versión posterior.

Si los reinicios continúan después de actualizar el teléfono, es recomendable solicitar un diagnóstico en una Apple Store o con un proveedor de servicio autorizado.

Apple reconoce error de color en algunas fotografías

La compañía también documentó una falla que podía ocasionar un artefacto de color en determinadas imágenes capturadas con el iPhone 18 Pro Max. El problema aparecía al utilizar el zoom de 2x bajo condiciones específicas de iluminación y con la apertura de la cámara ajustada en f/1.48.

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Una persona toma una fotografía con el nuevo iPhone 18 Pro este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

De acuerdo con las notas oficiales, la anomalía afectaba solamente a un número reducido de equipos. No se trataba de un daño permanente en el sensor fotográfico, sino de un error que podía corregirse mediante software.

La solución también fue incluida en iOS 27.0.1, por lo que no sería necesario reemplazar la cámara o el dispositivo cuando la distorsión desaparezca después de actualizar el sistema operativo.

Los usuarios pueden comprobar el funcionamiento de la cámara tomando varias fotografías con el zoom de 2x, especialmente en escenarios con iluminación artificial. Si el artefacto de color aparece de manera recurrente después de instalar la actualización, deberán acudir a soporte técnico.

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Pantalla táctil podía quedar temporalmente bloqueada

Otro de los problemas corregidos por Apple provocaba que la pantalla táctil dejara de responder al abrir simultáneamente el Centro de notificaciones y el Centro de control.

An iPhone 18 Pro and an iPhone 18 Pro Max are displayed at the Apple Fifth Avenue flagship store during the launch of the Apple iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in New York City, US, September 18, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

La falla no estaba limitada exclusivamente al iPhone 18 Pro Max, pero podía afectar la experiencia de quienes compraron el nuevo modelo. La actualización de software publicada por la compañía incluyó un ajuste para evitar este bloqueo.

Estos son los principales errores reconocidos y atendidos mediante iOS:

Reinicios inesperados cuando Face ID no conseguía autenticar al usuario.

Artefactos de color en fotografías capturadas con zoom de 2x bajo condiciones determinadas.

Bloqueo temporal de la pantalla táctil al desplegar simultáneamente dos paneles del sistema.

Hasta ahora, Apple no ha anunciado un programa de reparación o sustitución en México por estos tres inconvenientes. Esto refuerza la conclusión de que se trataba principalmente de fallas de software y no de defectos extendidos en los componentes del dispositivo.

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¿El iPhone 18 Pro Max se sobrecalienta al cargar?

También existen testimonios aislados de propietarios que aseguran que el iPhone 18 Pro Max se calienta durante la carga rápida. En algunos casos, los usuarios señalan que el sistema detiene temporalmente el proceso para proteger la batería cuando detecta una temperatura elevada.

Un teléfono móvil con funda protectora y una advertencia de sobrecalentamiento en pantalla se carga sobre una mesa en un ambiente doméstico moderno y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento no necesariamente significa que el teléfono esté defectuoso. El equipo puede aumentar su temperatura durante la configuración inicial, restauración de una copia de seguridad, indexación de fotografías, instalación de aplicaciones, grabación de video en alta resolución, ejecución de videojuegos o carga rápida.

Pruebas independientes han encontrado que la nueva cámara de vapor mejora la disipación del calor durante actividades exigentes. Sin embargo, el dispositivo todavía puede calentarse durante la carga, especialmente cuando se utiliza al mismo tiempo o se encuentra en un espacio con poca ventilación.

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Una señal de alerta sería que el teléfono muestre avisos de temperatura constantemente durante tareas básicas, interrumpa la carga con frecuencia o se caliente aun cuando permanece en reposo. En ese escenario, conviene verificar el cargador, retirar temporalmente la funda y acudir a soporte si el comportamiento continúa.

¿Hay una falla generalizada del iPhone 18 Pro Max en México?

Por el momento, Apple México no ha informado sobre un defecto generalizado del modelo ni ha abierto un programa especial de reemplazo para los dispositivos vendidos en el país.

Las fallas confirmadas mediante las notas de iOS fueron atendidas con una actualización, mientras que otros señalamientos —como el calentamiento, cambios en el acabado exterior o problemas esporádicos de batería— proceden de testimonios individuales y no permiten concluir que todas las unidades estén afectadas.

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Quienes compraron el teléfono en México deben conservar su comprobante, verificar la cobertura de garantía y evitar reparaciones con terceros no autorizados. También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo, debido a que los primeros meses posteriores al lanzamiento suelen incluir correcciones de estabilidad.

Falla de conectividad deja sin servicio a unidades de AT&T en EEUU

La anomalía más grave confirmada hasta ahora afecta a un número limitado de iPhone 18 Pro Max vendidos por AT&T en Estados Unidos. Los dispositivos involucrados pueden perder completamente la conexión celular y mostrar de manera permanente el indicador “SOS”.

El Apple iPhone 18 Pro y el Apple iPhone 18 Pro Max se exhiben en la tienda insignia de Apple en la Quinta Avenida durante su lanzamiento en la ciudad de Nueva York, EEUU. 18 de septiembre de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Cuando esto ocurre, el usuario no puede realizar llamadas convencionales, utilizar datos móviles ni enviar mensajes mediante la red de su operador. Reiniciar el teléfono, restablecer la configuración de red o volver a instalar la eSIM no soluciona la avería.

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Apple confirmó el problema el 2 de octubre de 2026 y determinó que las unidades afectadas deben ser reemplazadas, debido a que la falla no puede corregirse mediante una actualización ni con una reparación convencional. La compañía indicó que se trata de un número reducido de equipos.

Esta situación no significa que todos los iPhone 18 Pro Max de AT&T estén defectuosos. Además, hasta ahora no existe confirmación de que el problema afecte a los dispositivos distribuidos oficialmente por Telcel, AT&T México, Movistar, distribuidores autorizados o la tienda de Apple México.

El antecedente resulta relevante para quienes compraron el teléfono en Estados Unidos y posteriormente lo llevaron a México. Si un equipo adquirido mediante AT&T estadounidense permanece en “SOS”, el propietario debe contactar a Apple o al operador y solicitar que revisen si el número de serie forma parte de las unidades afectadas.