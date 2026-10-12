México

Diputados retoman análisis del Paquete Económico 2027: prevén ingresos récord y más deuda

La Comisión de Hacienda analizará la Ley de Ingresos, cambios al ISR y ajustes a cuotas migratorias, mientras el Gobierno federal proyecta una deuda pública de 55% del PIB para 2027

Ingresos récord y deuda al alza marcan el presupuesto de 2027. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Ingresos récord y deuda al alza marcan el presupuesto de 2027. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
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La Cámara de Diputados retomó este lunes 12 de octubre el análisis del Paquete Económico 2027, con la revisión de tres dictámenes que contemplan cambios fiscales y establecen las proyecciones de ingresos para el próximo año.

La propuesta prevé una recaudación histórica, modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y ajustes en cuotas migratorias, mientras la deuda pública podría alcanzar 55% del Producto Interno Bruto (PIB).

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El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, afirmó que el paquete entra en una semana decisiva y señaló que las comisiones legislativas realizan una revisión de las iniciativas para atender las necesidades económicas del país.

Diputados revisan la Ley de Ingresos y las reformas fiscales

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el diputado de Morena Carol Antonio Altamirano, tiene previsto discutir y votar los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley Federal de Derechos.

Los documentos fueron presentados por el Ejecutivo federal en septiembre. Tras su eventual aprobación en comisión, podrían pasar al Pleno para su discusión y votación.

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Bolaños-Cacho aseguró que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han seguido las deliberaciones legislativas.

También calificó la propuesta como un presupuesto sobrio y responsable, con ingresos presupuestarios estimados en 9.16 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB.

Paquete Económico 2027 proyecta ingresos por 10.6 billones de pesos

El proyecto de Ley de Ingresos calcula recursos totales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. De esa cantidad, 6 billones 263 mil 886.8 millones corresponderían a impuestos.

El ISR aportaría 3 billones 288 mil 975.3 millones de pesos, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representaría 1 billón 768 mil 17.3 millones. Además, se estiman ingresos por financiamiento de aproximadamente 1.48 billones de pesos.

Entre los principales puntos de la propuesta destacan:

  • Ingresos presupuestarios: 9.16 billones de pesos.
  • Recaudación tributaria: 6.26 billones de pesos.
  • Deuda pública proyectada: 55% del PIB en 2027.
  • Déficit fiscal previsto: 3.9% del PIB.

La estrategia busca fortalecer la recaudación mediante ajustes fiscales y medidas para mejorar el cumplimiento tributario, sin crear nuevos impuestos.

RESICO y cuotas migratorias tendrán modificaciones

La reforma al ISR propone elevar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite anual de ingresos para personas físicas que tributan en RESICO.

Para las personas morales, el umbral aumentaría de 35 a 50 millones de pesos y el régimen sería opcional, sujeto a las condiciones legales.

También se permitiría regresar a este esquema a contribuyentes que hayan salido por superar los límites de ingresos, siempre que cumplan los requisitos fiscales y estén al corriente en sus obligaciones.

Además, se plantea aumentar de 900,000 a 1,000,000 de pesos el monto anual de ingresos exentos del ISR para personas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

En materia migratoria, la reforma a la Ley Federal de Derechos propone incrementar 35% la cuota para visitantes sin permiso de realizar actividades remuneradas, hasta 1,334.80 pesos.

También contempla una cuota de 1,639.80 pesos para determinados servicios consulares relacionados con visas.

Deuda pública y déficit marcan el debate presupuestario

Hacienda estima que la deuda pública aumentará de 54% del PIB en 2026 a 55% en 2027.

La propuesta incluye un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno federal de 1.7 billones de pesos y uno externo de 13,500 millones de dólares, incluido el correspondiente a la Banca de Desarrollo.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público, indicador del déficit fiscal, se calculan en 3.9% del PIB. México Evalúa advierte que el plan depende de incrementar 5.9% en términos reales la recaudación tributaria respecto al cierre estimado de 2026.

Para el próximo año, Hacienda proyecta un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5%. Monex estima un avance de 1.8%, mientras que Banamex prevé 1.7%.

Seguridad y salud, prioridades del presupuesto

Bolaños-Cacho señaló que los recursos para seguridad y salud tendrán prioridad. Sobre el conflicto laboral del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que ha provocado movilizaciones y bloqueos, sostuvo que corresponde a las autoridades federales y a los dirigentes sindicales atender las diferencias.

El calendario legislativo establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre y el Senado tendrá como límite el 31 de octubre. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá aprobarse en San Lázaro antes del 15 de noviembre.

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