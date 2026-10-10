Hackean cuenta del vicepresidente de la Cámara de Diputados: publicaciones promocionaban un juego en X. (RS)

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El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se sumó a los políticos a los que les “hackean” sus redes sociales para publicar mensajes ligados a juegos relacionados con criptomonedas.

El diputado de Morena refirió que su cuenta de X (antes Twitter) fue hackeada durante este 9 de octubre de 2026, la noticia la dio a conocer luego de haber recuperado su cuenta, con un breve mensaje:

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“Sufrimos un hackeo en nuestra cuenta de X, que ya pudimos controlar. Estamos eliminando las publicaciones que alguien realizó ilícitamente”.

En el mismo texto, el vicepresidente aclaró que fueron realizados los reportes correspondientes y horas después del ciberataque obtuvo el control de la cuenta.

Entre las 13:11 y las 13:17 horas de este viernes, se realizaron alrededor de 236 publicaciones, por lo que aproximadamente se hicieron 15 publicaciones por minuto, todas relacionadas a un juego donde decía el siguiente mensaje: “El juego CATE ya está disponible para toda la comunidad”.

Suplantación de identidad, un delito frecuente en redes sociales

Suplantación de identidad, un delito frecuente en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX alerta sobre el aumento de casos de suplantación de identidad en redes sociales, páginas web, llamadas telefónicas y mensajes SMS; cada mes recibe alrededor de 300 reportes de personas afectadas.

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Los estafadores usan fotografías, nombres, datos biográficos y otra información personal para crear perfiles falsos, engañar a contactos de las víctimas o hacerse pasar por representantes de instituciones bancarias. Estas prácticas pueden derivar en acoso, difamación, robo de datos personales y financieros, afectaciones a la reputación y fraudes económicos.

En llamadas telefónicas, correos electrónicos y sitios falsos, los delincuentes buscan obtener números de cuenta, contraseñas y códigos de verificación. También pueden pedir a las víctimas descargar aplicaciones que les permiten acceder a sus dispositivos.

Recomendaciones para evitar fraudes y proteger información personal

Mantén actualizados el sistema operativo, los navegadores y el antivirus de tu celular, computadora y otros dispositivos. Estas actualizaciones corrigen fallas de seguridad que pueden ser aprovechadas por delincuentes para acceder a datos personales o cuentas digitales.

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Configura la privacidad de tus perfiles en redes sociales y limita la visibilidad de publicaciones, fotografías y datos personales a contactos de confianza. Evita publicar números telefónicos, direcciones, documentos de identificación, información financiera o detalles que puedan facilitar la creación de perfiles falsos.

Utiliza contraseñas largas, distintas para cada cuenta y difíciles de adivinar. Combina mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Antes de aceptar una solicitud de amistad o responder un mensaje, revisa si el perfil es auténtico y desconfía de cuentas con poca actividad, información incompleta o comportamientos inusuales.

Si recibes una llamada, correo o mensaje que solicita datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, no proporciones información. Cuelga o cierra la conversación y contacta directamente a la institución mediante los números oficiales de su tarjeta o sitio web. No descargues aplicaciones, archivos adjuntos ni abras enlaces enviados por remitentes desconocidos.

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Las instituciones públicas tampoco se salvan de la vulneración en Internet

Las instituciones públicas tampoco se salvan de la vulneración en Internet.

Las instituciones públicas tampoco se salvan de la vulneración en Internet, el 4 de octubre de 2026, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reportó que su cuenta oficial de Instagram, fue hackeada a la 01:52 de la madrugada.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargado de regular la seguridad industrial y ambiental del sector hidrocarburos, pidió a sus seguidores ignorar cualquier mensaje difundido desde ese perfil hasta nuevo aviso.

La dependencia, que supervisa a gaseras y gasolineras en toda la cadena de valor de hidrocarburos, aclaró que nunca solicita información personal por redes sociales y remitió a su correo oficial, contacto@asea.gob.mx, como único canal confiable.

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Hasta el momento no se confirma el origen del ataque ni si se publicó contenido falso durante la vulneración. El episodio se suma a una serie de incidentes en Meta durante 2026, entre ellos fallas en su asistente de soporte con inteligencia artificial que permitían cambiar el correo asociado a cuentas de alto perfil sin controles suficientes.