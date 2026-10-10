México

Monreal reveló que diputados prevén aprobar el Paquete Económico 2027 la siguiente semana

El coordinador la bancada de Morena adelantó el trabajo legislativo que se avecina en San Lázaro

Ricardo Monreal prevé que los diputados aprueben el Paquete Económico 2027 la próxima semana. Crédito: Gaceta UNAM
Ricardo Monreal prevé que los diputados aprueben el Paquete Económico 2027 la próxima semana. Crédito: Gaceta UNAM
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Este viernes, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la próxima semana, en la Cámara de Diputados, prevén aprobar el Paquete Económico 2027.

Aunque tienen como plazo hasta el 20 de octubre, en San Lázaro, ya alistan la discusión y eventual aprobación de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal 2027 la semana entrante.

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Diputados alistan aprobación del Paquete Económico 2027

Cabe señalar que la Comisión de Hacienda está convocada para reunirse el próximo lunes 12 de octubre, a las 13:00 horas, para analizar los tres dictámenes que ya fueron circulados entre los legisladores desde ayer.

Las leyes en cuestión son la de Ingresos y las reformas a la Ley de Derechos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que fueron entregadas el pasado 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del Paquete Económico.

Ese día, en caso de que sean aprobadas, las leyes serán turnadas a la Mesa Directiva, con la finalidad de que su discusión ante el Pleno comience a partir del próximo martes y se extienda al miércoles.

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Ricardo Monreal adelantó la aprobación del Paquete Económico 2027 para la próxima semana. (Captura de pantalla)
Ricardo Monreal adelantó la aprobación del Paquete Económico 2027 para la próxima semana. (Captura de pantalla)

Discusión se podría prolongar: Ricardo Monreal

Monreal Ávila también detalló que, en caso de no concluir la discusión y la eventual aprobación de los tres dictámenes, prevén celebrar una sesión más el día jueves.

De acuerdo con el morenista, el objetivo es aprobar todo lo relacionado con ingresos en el Paquete Económico la semana entrante, sin importar que la ley establece como plazo el 20 de octubre.

“Tenemos una fecha fatal que concluye el 20 de octubre, queremos terminar antes para enviarla al Senado y el Senado haga lo propio, y después de la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal, la Ley de Derechos y la Ley de Impuesto sobre la Renta, viene, después de que se aprueben, viene el Presupuesto de Egresos, que los dos son los principales instrumentos económicos y financieros que tiene el Estado mexicano”, dijo el zacatecano en conferencia de prensa.

Temas económicos acaparan la Cámara de Diputados

El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Aduanera. Los legisladores también avalaron la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Las tres iniciativas llegaron al Congreso enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del Paquete Económico para el próximo año.

Sin dejar de mencionar que el próximo viernes 16 de octubre, a las 11:30 horas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comparecerá ante la Cámara de Diputados. La cita es con motivo del Segundo Informe de Gobierno y se desarrollará ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.

Diputado de Morena advierte riesgos previo a la aprobación del Paquete Económico

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que a México se le acaba el tiempo para fortalecer sus finanzas públicas. El legislador calificó el 2028 como un año “vital” para la economía del país.

Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados
Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramírez Cuéllar sostuvo que 2028 puede representar un punto de no retorno. Advirtió que, si no aumenta la recaudación fiscal, derechos como los apoyos sociales corren el riesgo de quedar solo como promesas constitucionales.

Previo a la discusión del Paquete Económico 2027, el legislador, uno de los que más conoce la situación financiera del país, afirmó que el tiempo se agota. Señaló que esta urgencia ya se discute al interior de la Cuarta Transformación.

“Urge que entre todos construyamos una estrategia y un programa para fortalecer fiscal y financieramente al Estado mexicano de tal manera que sentemos bases sólidas para construir un estado de bienestar. De otra manera, muchos derechos se convertirán en meras ilusiones constitucionales”, dijo en entrevista para Proceso.

En medio de la incertidumbre financiera del país, Ricardo Monreal reveló que la próxima semana, en la Cámara de Diputados, será aprobado el Paquete Económico 2027.

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