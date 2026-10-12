Con sus mejores escenas de Breaking Bad, fans mexicanos despiden a RJ Mitte tras su muerte

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RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió este lunes 12 de octubre a los 34 años en Brownsville, Texas. Un funcionario del condado confirmó a TMZ que falleció por suicidio y que la investigación policial sobre su muerte continúa.

Representantes de Mitte confirmaron el deceso con un comunicado difundido a Deadline: “Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”.

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El actor vivía con parálisis cerebral, igual que su personaje

Mitte apareció en 56 episodios de Breaking Bad y también participó en The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!). Como su personaje Walt Jr., vivía con parálisis cerebral y construyó una plataforma de conciencia pública a partir de esa condición compartida.

(AMC)

Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidente de The Mitte Foundation, organización dedicada a impulsar iniciativas comunitarias. Trabajó para cuestionar estereotipos y promover mayor representación de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Días antes de su muerte promovía su más reciente película, Talking to Strangers, en entrevistas y podcasts. Semanas atrás compartió publicaciones en redes sociales junto a su excompañero de elenco Luis Moncada, en las que ambos aparecían sonrientes.

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La escena de Ozymandias, la favorita de los fans mexicanos de Breaking Bad

Entre fans mexicanos en redes sociales, la escena que concentra la mayoría de las menciones tras conocerse su muerte es la de Ozymandias, el penúltimo episodio de la serie. En ese capítulo, Walt Jr. se enfrenta físicamente a su padre tras descubrir la verdad sobre él y llama a la policía para proteger a su madre, Skyler.

Walter White, Jr. (RJ Mitte) and Walter White (Bryan Cranston) - Breaking Bad _ Season 5, Episode 14 - Photo Credit: Ursula Coyote/AMC

El propio Mitte había hablado de esa escena apenas unos días antes de morir. En una aparición en el podcast Joe Vulpis el pasado 6 de octubre, el actor recordó el rodaje de esa pelea como “mi única parte de acción en Breaking Bad, que me emocionaba mucho”.

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“Y luego llegué y pensé: ‘Ay, esto va a estar mal’”, relató Mitte sobre la coreografía de la secuencia, que realizó sin doble de riesgo junto a Bryan Cranston y Anna Gunn. El actor contó que tuvieron que repetir la toma porque “arruiné el primer empujón” y estuvo a punto de lastimar seriamente a Cranston.

Otras escenas disputan el lugar de favorita entre seguidores

Fuera del consenso mayoritario por Ozymandias, otros seguidores en foros como Reddit destacan momentos distintos del arco de Walt Jr. Algunos mencionan la escena en que visita a su padre en su “casa de divorcio” y rompe en llanto al intentar consolarlo sin entender la situación familiar.

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RJ Mitte tuvo varios proyectos más tras el termino de Breaking Bad.

Otros usuarios señalan la confrontación del episodio Dead Freight, en la quinta temporada, cuando Walt Jr. cuestiona a su padre sobre lo que realmente ocurre en la familia. El propio Mitte había calificado esa escena como una de sus favoritas en una entrevista previa con AMC, por reunir “todo el dolor que ambos han sufrido”.

La crítica especializada también reconoció el trabajo de Mitte en el episodio Salud, de la segunda temporada, donde Uproxx destacó su reacción al ver a su padre “golpeado, triste y arrepentido” como un momento que le dio “mucho más que hacer emocionalmente” al entonces joven actor.

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Ozymandias es considerado ampliamente el mejor episodio de Breaking Bad y uno de los capítulos de televisión mejor valorados de la historia, lo que explica buena parte de su peso en el recuerdo colectivo de los fans tras la muerte del actor.

La reacción de los fans mexicanos a la muerte de RJ Mitte

Reacción a muerte de RJ Mitte

La serie Breaking Bad es una de las más populares a nivel mundial, y en México no es la excepción, considerada por muchos como la mejor serie de todos los tiempos.

En las redes sociales, los fans mexicanos de la serie se manifestaron reconociendo la gran actuación de RJ Mitte como el hijo mayor de Walter White, además de lamentar su muerte prematura y la causa.

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“Descanse en paz, nos regaló una inolvidable actuación”, comentó un usuario en Instagram. “No puedo creerlo, justo estoy viendo Breaking Bad por sexta vez”, agregó otro.

¿Dónde ver Breaking Bad en México?

En México, Breaking Bad está disponible actualmente en Netflix, con sus cinco temporadas completas en el catálogo. También puede rentarse o comprarse en formato digital a través de Amazon Video.