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Beca Rita Cetina: quiénes reciben su pago mañana martes 13 de octubre

Conoce las fechas de dispersión y los apoyos económicos por número de estudiantes

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Las familias inscritas en la Beca Rita Cetina reciben esta semana el pago del bimestre septiembre-octubre de 2026. Este martes 13 de octubre corresponde la dispersión a estudiantes cuyo primer apellido inicia con las letras N,Ñ,O,P y Q, mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

El programa entrega 1,900 pesos por familia cuando hay un alumno de secundaria registrado. Cada estudiante adicional suma 700 pesos, por lo que los hogares con dos beneficiarios reciben 2,600 pesos y aquellos con tres obtienen 3,300 pesos durante este bimestre.

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La entrega sigue un calendario alfabético que inició el lunes 5 de octubre y concluye el viernes 16. Las familias deben tomar como referencia la primera letra del apellido de la persona beneficiaria para identificar el día asignado a su depósito.

El pago aparece de forma directa en la tarjeta bancaria. La fecha marcada en el calendario funciona como una guía, pero cada familia debe revisar el saldo de su cuenta para confirmar que el recurso ya está disponible.

La letras que reciben el apoyo este 13 de octubre

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Los estudiantes con apellidos que comienzan con N,Ñ,O,P y Q tienen asignado este martes 13 de octubre para recibir el depósito. Las familias pueden consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar, en sus cajeros automáticos o a través de las líneas de atención telefónica.

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Un día después, el miércoles 14, reciben el apoyo los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con R.

La dispersión continúa el jueves 15 de octubre para las letras S. El viernes 16 de octubre concluye la jornada con los estudiantes que tienen apellidos que inician con T, U, V, W, X, Y o Z.

Las familias reciben 1,900 pesos por el primer estudiante

Una madre y su hijo adolescente sentados en una mesa, mirando una laptop abierta. La pantalla muestra el logo y nombre de la Beca Rita Cetina. El hijo sostiene documentos.
Una madre y su hijo adolescente revisan la página del portal de la Beca Rita Cetina en una laptop, mientras el joven sostiene documentos importantes para la solicitud, reflejando el esfuerzo familiar por la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales a cada familia con un alumno de secundaria inscrito. El monto no se entrega por estudiante en el primer registro, sino por hogar beneficiario.

Cuando una familia tiene más de un estudiante registrado y validado dentro del programa, recibe 700 pesos adicionales por cada alumno. Así, un hogar con dos estudiantes obtiene 2,600 pesos, mientras que uno con tres recibe 3,300 pesos.

La cantidad final depende de los alumnos que cumplan con los requisitos y aparezcan incorporados al padrón. Las familias deben considerar que los montos descritos corresponden a estudiantes de secundaria dentro de esta modalidad del programa.

Los recursos se depositan cada dos meses. El calendario de pagos no contempla julio y agosto debido al periodo vacacional, por lo que la dispersión se reanuda en los bimestres establecidos por las autoridades educativas.

El saldo puede consultarse con la CURP o desde la tarjeta

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

Las familias pueden verificar el depósito mediante el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina. La consulta requiere la CURP del estudiante y permite revisar la información disponible sobre su incorporación al programa.

Otra opción consiste en acudir a un cajero del Banco del Bienestar para consultar el saldo de la tarjeta. La institución también cuenta con una aplicación móvil desde la que los usuarios pueden revisar los movimientos de su cuenta.

La línea 800 900 2000 permite consultar el saldo al ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. Para recibir orientación sobre el programa, las familias pueden llamar al 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Rita Cetina comenzó en 2025 con estudiantes de secundaria de escuelas públicas. Después amplió su cobertura a otros niveles de educación básica, por lo que las condiciones pueden variar según el registro de cada alumno.

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