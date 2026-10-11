Viviana Chávez nos habla de la obra “Si no me acuerdo de ti”

Cortesía Daniel Reyes

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Viviana Chávez, actriz y productora de Si no me acuerdo de ti, platicó con Infobae México sobre la obra que se presenta los sábados a las 20:00 horas en El Círculo Teatral, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, con temporada del 3 de octubre al 12 de diciembre. El elenco incluye a Alberto Quijano, Andrés Jurado, Ignacio Vega y Mariana León, bajo la dirección de Javier Mira.

¿De qué trata Si no me acuerdo de ti?

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Cortesía Daniel Reyes

“Si no me acuerdo de ti es una obra que pasa en la memoria de nuestro personaje principal, Miguel, y él está tratando de descubrir de quién es el funeral. Tenemos un funeral sin cuerpo presente y él está tratando de averiguar quién es. Y no solo está tratando de averiguar quién es, sino haciendo conciencia de su memoria y de sus recuerdos y tratando de acomodarlos, porque cuando alguien se va no es nada fácil. Está tratando de acomodar todo eso mientras descubrimos quién es el muerto”.

¿Qué temas aborda la obra?

“Tocamos la muerte desde la enfermedad, es uno de los temas que tocamos. ¿Qué pasa cuando alguien está a punto de morir, que está enfermo? ¿Se van o no se van? ¿Qué nos hace sentir a nosotros eso? Es complejo y es complicado cuando alguien está enfermo, pero también creemos que queremos dignificar el... Esto es un espóiler, pero mi personaje tiene cáncer en ciertos momentos de la obra y, ¿cómo es lidiar con eso? Desde un lugar muy honesto, pero también con muchísima dignidad.

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Otra de las cosas de las que hablamos es de las muertes en los noventas de las personas LGBT. Y no solo la muerte física, sino también la muerte de sus ideales. Había campamentos de conversión donde vivían cosas horribles y que todavía sigue sucediendo. Son dos cosas que hablamos un montón: cómo se acaba la vida un poco en las enfermedades y en el no poder decidir o el no poder ser tú.

Además de hablar de la memoria y de la muerte, tratamos mucho de hablar de la bisexualidad. Es un tema muy importante para nosotros, que a veces no se habla un montón en el teatro. Hablamos mucho de las personas de la comunidad LGBT, pero en específico de la bisexualidad no se habla tanto. Es un tema muy importante dentro de nuestra obra".

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¿Por qué crees que las personas bisexuales no siempre están representadas, ni en el teatro ni en el movimiento LGBT?

“Sí, pasa mucho. Yo formo parte de la comunidad LGBT y pasa un montón que a veces a las personas bisexuales se les llama que están confundidos. Parece muy moderno poder amar a una persona más allá de su género. Creo que eso pasa un montón: que ya es difícil amar a alguien de tu mismo género, pero amar a dos géneros es extraño. Muchas veces la conversación va sobre: «No, es que está confundide» o «No, es que no sabe qué quiere», pero no es así.

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Yo soy pansexual y puedo decir que me enamoro de las personas independientemente del género. El género va y viene, pero es irrelevante para ello. Dentro de la comunidad LGBT pasa un montón. No quiero llamarlo discriminación, pero sí hay un montón de críticas hacia las personas bisexuales. Creo que va de eso, de que piensan que están confundidos, porque cómo es posible. Es extraño para las personas entender que se puede amar a dos géneros sin importar y se puede amar con la misma intensidad".

¿Cómo fue la creación de tu personaje, Karen?

“Híjole, creo que es un poco de las dos. Creo que Karen tiene muchas cosas de mí, pero porque creo, y esta es mi opinión personal, la actuación va de las situaciones que vivimos. A pesar de que, por ejemplo, nosotros esperamos nunca haber matado a nadie, podemos sentir esa frustración y podemos sentir el miedo de hacerlo y la desesperación y la impotencia que te lleva a esa situación.

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Creo que si bien Karen no se parece a mí en muchas cosas, todos los personajes se parecen a nosotros, porque todos somos humanos. Prefiero que sean alejados de la realidad que estoy viviendo yo actualmente, porque luego es complejo emocionalmente y porque aparte te permite encontrarte en espacios en los que no estás. Pero sí creo que, independientemente de las diferencias que tengas con tu personaje, hay un montón de vivir que se parece un montón.

El proceso de crear a Karen ha sido muy complejo, la verdad. Karen es un personaje con muchas capas y que tiene un arco actoral bien grande y que pasa por muchos espacios.

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Ha sido un trabajo de mucha cuestión corporal. Ha sido meterle mucho al cuerpo para Karen, pero también ahondar en lo que me duele a mí. Y en preguntarme qué significaría para mí si yo mañana estoy enferma y me puedo morir. O qué pasa si mañana me muero, porque esa es una posibilidad para todos. Ha sido un proceso muy precioso, y Karen me ha enseñado un montón".

¿Cómo reaccionó el público en el ensayo general?

“Sí, tuvimos un ensayo general esta semana. Ayer, justamente, tuvimos unos invitados, unos chicos de una escuela de teatro musical del Estado de México.

Fue una joya grandísima. Abrieron muchas preguntas sobre qué hacer en el escenario, pero también qué hacer cuando te enfrentas a realidades o a personajes que no se parecen tanto. Esas eran preguntas actorales.

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Pero fue bien bonito, porque como estamos hablando constantemente sobre la vida y sobre vivir y sobre elegir y sobre elegirte, creo que ver al público y sentir su energía fue bien increíble. Te puedo decir que del último ensayo al ensayo que tuvimos ayer hubo una diferencia increíble en la energía, que le agregó un montón, al menos a mi personaje, y creo que a toda la obra.

Creo que el público que nos va a acompañar nos va a nutrir un montón. Les robaremos un poco de su energía, pero sí nos nutre un montón. ¿Y qué preguntas queremos que se lleven? Creo que queremos que se lleven una sensación de como cuando se te cae el peso de los hombros y dices: ¿sabes qué? Puede ser que no tenga la respuesta.

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Puede ser que no sepa si estoy bien o si estoy mal, o qué me está pasando, pero aquí estoy y eso es suficiente. Creo que este es el mensaje de todo esto: no pasa nada. Está bien, aunque estén mal las cosas".

¿Qué hace falta para que la gente vaya más al teatro?

“Claro, mira, yo soy de Chihuahua. Creo que una de las cuestiones principales que tenemos que hacer como sociedad, como actores y como creativos, es descentralizar el teatro. Es bien complejo ver teatro fuera del círculo cerrado de la Ciudad de México. Hay un espacio muy céntrico donde puedes venir a ver teatro, pero no hay tanto teatro afuera. Esa es una de las primeras cosas.

También tenemos que pensar para quién estamos haciendo teatro. Estamos haciendo teatro para que nos guste solo a nosotros y para sentirnos orgullosos y que esté padrísimo, o también estamos haciendo teatro para la audiencia y para la gente que a lo mejor es su primera obra y que a lo mejor puede ser aterrador, porque las primeras experiencias son aterradoras.

Esa pregunta es importante. ¿Para quién estamos haciendo teatro? ¿Estamos haciendo teatro para aplaudirnos a nosotros mismos o para compartirlo? Creo que desde muchos lugares hay que meterle más al teatro. Hacer teatro es caro y no es tan redituable, la verdad.

Pero creo que necesitamos mucho más apoyo del público, y sobre todo de nuestro gobierno. Nos hace falta un montón de apoyo desde su parte".