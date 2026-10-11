México

Rapiña tras accidentes en carreteras: qué castigo enfrenta quien roba mercancía en México

La sustracción de lechones, carne de cerdo, cerveza y refrescos tras volcaduras recientes muestra cómo una emergencia puede terminar en el saqueo de la carga; las penas dependen de la legislación aplicable en cada estado

Un video captó cómo varias personas recogieron y se llevaron los lechones tras el accidente. (Crédito: redes sociales)

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La tarde de este sábado, decenas de lechones fueron sustraídos de un tractocamión volcado en la autopista Puebla-Orizaba; días antes, personas se llevaron artículos desechables de otra unidad accidentada en la misma carretera, cuyo conductor murió.

Algunos de estos casos registrados en octubre de 2026 vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que suele quedar fuera de la cobertura de estos percances: ¿qué castigo puede enfrentar quien aprovecha un accidente para llevarse mercancía ajena?

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La conducta se conoce como rapiña, pero su tratamiento legal depende de las circunstancias y del código penal que corresponda. En Puebla, el apoderamiento de bienes ajenos puede investigarse como robo, mientras que en Veracruz el Congreso estatal aprobó recientemente una reforma para incorporar una figura específica relacionada con la sustracción de mercancías después de accidentes viales.

De lechones a cerveza y carne de cerdo: los casos recientes

El sábado 10 de octubre, un tractocamión que transportaba cerdos vivos se volcó en el kilómetro 223 de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Potrerillos, en el tramo Ciudad Mendoza-Esperanza.

Mientras paramédicos de Caminos y Puentes Federales atendían al conductor lesionado y elementos de la Guardia Nacional abanderaban la zona, varias personas se llevaron los lechones que transportaba la unidad. No hay reportes o información sobre la recuperación de los animales.

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El episodio ocurrió apenas tres días después de otro accidente en las Cumbres de Maltrata. El 7 de octubre, un tractocamión que remolcaba una caja con artículos desechables para fiestas sufrió una volcadura en el kilómetro 232 de la autopista 150D. El conductor murió y, de acuerdo con reportes de medios locales, decenas de personas sustrajeron la carga pese a que la zona fue acordonada.

(Crédito: imagen de redes sociales potenciada con IA)
(Crédito: imagen de redes sociales potenciada con IA)

En septiembre, otro accidente mostró una escena similar en Guanajuato. El día 15, dos tráileres chocaron en la carretera federal 45, en el tramo Celaya-Paseo, cerca del Parque Industrial Amistad. Una de las unidades transportaba carne de cerdo y, tras la volcadura, personas recogieron las piezas con bolsas, cajas y cobijas.

La cerveza también ha sido parte de estos episodios. El 10 de agosto, un tráiler se volcó en la carretera federal El Seco-Azumbilla, en Puebla, a la altura de El Sabinal. Decenas de cartones quedaron expuestos y pobladores y transeúntes se acercaron para llevarse las bebidas. Policías estatales y bomberos intervinieron para intentar frenar el saqueo.

En junio, un tráiler cargado con refrescos se volcó en la carretera 57, a la altura de Enramadas, en Santa María del Río, San Luis Potosí. Videos difundidos después del percance mostraron a numerosas personas retirando paquetes de las cajas dañadas, incluso cuando había personal de emergencia y elementos de la Guardia Nacional en el sitio.

Ese mismo mes, el 19 de junio, la volcadura de un tráiler con varias toneladas de pollo provocó actos de rapiña en el kilómetro 186 de la Carretera Nacional, en Montemorelos, Nuevo León. La caja refrigerada se abrió con el impacto y los contenedores con el producto quedaron dispersos; automovilistas aprovecharon para llevarse parte de la carga.

Los casos muestran que el saqueo tras un accidente puede involucrar alimentos, bebidas, animales vivos y artículos de uso cotidiano. Sin embargo, cada episodio debe analizarse según sus circunstancias: no basta con que la carga quede fuera de la unidad para considerar que su propietario renunció a ella.

¿Qué castigo puede recibir quien roba la carga?

En México no existe una sola pena nacional que se aplique automáticamente a todos los casos de rapiña. La sanción depende de la legislación aplicable, de cómo se clasifique la conducta y, cuando se investiga como robo, de factores como el valor de los bienes sustraídos.

No hay reporte de detenidos
La rapiña de mercancías puede tener consecuencias penales cuando la conducta encuadra en delitos como el robo, cuya sanción depende de la legislación aplicable y de las circunstancias del hecho. (Crédito: X|@GN_Carreteras)

En Puebla, el artículo 374 del Código Penal estatal establece penas que aumentan conforme al valor de lo robado. En los supuestos generales, contempla desde seis meses hasta ocho años de prisión, además de multas. La pena concreta no se determina únicamente por el hecho de que varias personas hayan participado en la sustracción.

Legislación mexicana 2026

Veracruz, por su parte, dio un paso para castigar expresamente la rapiña después de accidentes. El 6 de octubre de 2026, el Congreso estatal aprobó una reforma que incorpora el artículo 208 Bis al Código Penal y contempla de dos a cinco años de prisión, además de multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes se apoderen de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados aprovechando la confusión, vulnerabilidad o desorden provocados por un accidente, siniestro o hecho de tránsito.

La diferencia importa porque una persona que se lleva mercancía de un vehículo accidentado puede enfrentar una investigación por robo incluso cuando la legislación estatal no utiliza expresamente la palabra rapiña. La calificación y la pena dependen de los hechos acreditados y de la norma aplicable.

La carga no queda abandonada por sufrir un accidente

Que un camión se vuelque y que su mercancía quede dispersa sobre la carretera no significa que los bienes se vuelvan propiedad de quienes llegan al lugar. La carga conserva un propietario o una persona con derecho a disponer de ella, y llevársela sin autorización puede constituir un delito.

También es necesario distinguir entre el saqueo y los casos en que el propietario, la empresa transportista o la aseguradora autorizan la entrega de los productos. Por ejemplo, N+ reportó que, después de la volcadura de un tráiler con bebidas energéticas en Arteaga, Coahuila, el 24 de septiembre, la aseguradora permitió que pobladores recogieran parte de la mercancía. Ese supuesto no debe equipararse automáticamente con una sustracción no autorizada.

Las escenas de personas cargando lechones, carne, cerveza o refrescos después de una volcadura suelen concentrar la atención en el momento del saqueo y en las afectaciones viales. Pero también plantean una cuestión jurídica concreta: aprovechar una emergencia para llevarse bienes ajenos puede tener consecuencias penales, aunque el castigo exacto dependa del estado y de las circunstancias del caso.

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