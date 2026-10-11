México

Cuáles fueron los acuerdos entre alumnos y autoridades del CCH Sur para regresar a clases el lunes

La asamblea estudiantil dañó los dispositivos de entrada tras una denuncia de presunto acoso de un docente contra una alumna

UNAM
Este es el CCH que pide más aciertos para entrar Crédito: Wikimedia Commons / Halcon.0
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El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur reanudará sus clases presenciales el próximo lunes 12 de octubre de 2026, tras concretar una primera mesa de trabajo entre autoridades del plantel y representantes del alumnado para atender el pliego petitorio estudiantil.

¿Por qué se suspendieron las clases en el CCH Sur?

Las actividades académicas fueron suspendidas el pasado 8 de octubre mediante un comunicado de prensa de las autoridades educativas. La medida se tomó luego de que los torniquetes de acceso al plantel fueran vandalizados durante una asamblea estudiantil, argumentando que el regreso a clases ocurriría hasta garantizar un ingreso seguro.

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Dichos dispositivos de seguridad fueron instalados en 2025 como respuesta al asesinato del estudiante Jesús Israel, quien fue atacado con un arma blanca al interior de las instalaciones por Lex Ashton.

Los torniquetes fueron dañados luego de una asamblea por denuncias donde la comunidad estudiantil denunció presunto acoso por parte de un profesor contra una estudiante. Ante esto, las autoridades estudiantiles señalaron que la alumna está recibiendo atención en apego a protocolos institucionales.

Acuerdos principales para el regreso a clases

Para garantizar el retorno seguro a las aulas y evitar la interrupción de las actividades, ambas partes establecieron las siguientes medidas inmediatas:

Documento en papel blanco con el escudo del Colegio de Ciencias y Humanidades que contiene el texto del Boletín Número 160
Un boletín del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur informa los acuerdos para reanudar clases y el requisito de mostrar la credencial para ingresar al plantel. (@cchsur_oficial)
  • Ingreso con credencial: Durante el lunes 12 de octubre, los torniquetes permanecerán cerrados durante la jornada. El acceso será estrictamente mediante la presentación de la credencial de estudiante, sin excepciones.
  • Reparación nocturna: La reparación de los dispositivos de acceso se realizará durante la noche del lunes para que vuelvan a operar con normalidad el martes.
  • Rechazo al paro de labores: El alumnado confirmó que no planea realizar un paro ni tomar las instalaciones, proponiendo resolver sus demandas exclusivamente mediante mesas de diálogo y acuerdos con la administración.

Compromisos y seguimiento al pliego petitorio

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Dirección del Plantel Sur se comprometió a mantener las actividades académicas regulares y a respetar la organización estudiantil. Asimismo, se determinó que las reuniones y mesas de diálogo continuarán en los próximos días para revisar y dar solución a los puntos pendientes del pliego petitorio entregado por los estudiantes.

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