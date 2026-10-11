México conmemora el Día Internacional de la Niña con cientos de menores desaparecidas y miles de víctimas de violencia sexual

Entre enero y agosto de 2026, se contabilizaron 31 víctimas de feminicidio de entre cero y 17 años, según cifras retomadas por REDIM. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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El hallazgo sin vida de Sofía Madai, de 11 años, en el Estado de México, y el asesinato de Dariana Valencia Soriano, de 15, en Puebla, son dos casos recientes que muestran la violencia que enfrentan niñas y adolescentes en México. Ambos ocurrieron en los días previos al Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre.

Sofía desapareció el 26 de septiembre en Tultitlán, Estado de México. Tres días después, su cuerpo fue localizado cerca de la autopista Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli. La menor había sido reportada como desaparecida y su identidad fue confirmada mediante estudios forenses.

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En Puebla, Dariana Valencia salió de la secundaria el 5 de octubre y no regresó a casa. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en la comunidad de Xoloco, en el municipio de Teziutlán. La adolescente presentaba lesiones que, de acuerdo con reportes periodísticos, habrían sido provocadas con un objeto punzocortante.

Por el caso de Dariana fue detenido Abraham “N”, de 17 años, conocido como “Zancudo”, señalado por su probable relación con los hechos. Al momento de los reportes, el adolescente había sido puesto a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. Su situación jurídica debía determinarse durante el procedimiento correspondiente.

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En el caso de Sofía, la investigación se abrió bajo el protocolo de feminicidio. Hasta los reportes consultados no se había informado públicamente de una persona detenida ni de una conclusión oficial sobre la responsabilidad de algún sospechoso.

La familia también denunció dificultades y demoras durante las gestiones para la búsqueda de la niña, así como falta de acompañamiento institucional y la difusión indebida de imágenes relacionadas con la investigación.

Sofía Madai, de 11 años, desapareció en Tultitlán el 26 de septiembre y fue localizada sin vida tres días después en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (Crédito: redes sociales)

Feminicidios, homicidios y trata: los registros de 2026

Entre enero y agosto de 2026, México registró 31 víctimas de feminicidio de entre cero y 17 años, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomadas por REDIM. En el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 42 víctimas.

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En ese mismo lapso de 2026 se registraron 47 niñas y adolescentes víctimas de homicidio intencional, frente a 76 durante los primeros ocho meses del año anterior. Las víctimas menores de edad asesinadas con armas de fuego pasaron de 60 a 38 entre ambos periodos.

Los registros también muestran una reducción en las víctimas menores de edad de trata de personas: de 174 entre enero y agosto de 2025 a 132 en los mismos meses de 2026. En los casos de secuestro, la cifra descendió de 19 a 10.

Sin embargo, el comportamiento no fue igual en todos los delitos. Las víctimas de extorsión de entre cero y 17 años aumentaron de 51 en los primeros ocho meses de 2025 a 56 durante el mismo periodo de 2026.

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Estas cifras corresponden a víctimas registradas en las estadísticas de incidencia delictiva y no representan necesariamente el universo completo de casos ocurridos, pues dependen de los hechos denunciados e incorporados a los registros oficiales.

Dariana Valencia Soriano tenía 15 años y estudiaba en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, en Teziutlán, Puebla. Crédito: Especial

Más de 7 mil reportes de desaparición de niñas y adolescentes en 2025

Durante 2025 se registraron 7 mil 186 reportes de desaparición de niñas y adolescentes de entre cero y 17 años en México. De ese total, 857 permanecían sin ser localizadas al 10 de octubre de 2026, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas retomadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La cifra de reportes aumentó 5.5% respecto de 2024, cuando se contabilizaron 6 mil 809. También creció el número de niñas y adolescentes que seguían sin ser localizadas: pasó de 847 a 857, un incremento de 1.2%.

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Los datos corresponden a reportes registrados durante cada año y a la situación de localización actualizada al 10 de octubre de 2026. Por ello, las 7 mil 186 desapariciones reportadas en 2025 no deben interpretarse como el número de menores que continúan desaparecidas.

La violencia sexual aumentó 5% en un año

La violencia sexual también aparece entre los principales riesgos documentados. En 2025, un total de 10 mil 337 niñas y adolescentes de entre uno y 17 años recibieron atención hospitalaria por esta causa, frente a 9 mil 849 en 2024, un incremento de 5%, según los registros de la Secretaría de Salud analizados por REDIM.

Las niñas y adolescentes representaron 92.9% de las personas de entre uno y 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual durante 2025. El indicador contabiliza atenciones médicas y no debe confundirse con el total de delitos denunciados o de víctimas registradas por las fiscalías.

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En cuanto a la violencia familiar, 17 mil 224 niñas y adolescentes recibieron atención hospitalaria en 2025, frente a 17 mil 838 el año anterior, una disminución de 3.4%. Las mujeres representaron 86.7% de las personas de entre uno y 17 años atendidas por esta causa.

Los datos permiten dimensionar distintas formas de violencia contra la población infantil y adolescente, aunque cada registro mide fenómenos diferentes: desapariciones reportadas, víctimas incorporadas a estadísticas delictivas y atenciones en unidades médicas.

El Día Internacional de la Niña, frente a la realidad nacional

El Día Internacional de la Niña se conmemora cada 11 de octubre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. La fecha busca visibilizar los derechos de las niñas y los obstáculos que enfrentan para acceder a condiciones de vida seguras, educación y oportunidades de desarrollo.

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En México, las cifras de desaparición y atención hospitalaria por violencia sexual muestran que los riesgos persisten. Los casos de Sofía Madai y Dariana Valencia, ocurridos en septiembre y octubre de 2026, colocaron nuevamente en el debate público la seguridad de las menores y la necesidad de esclarecer las circunstancias de sus muertes.

Las investigaciones de ambos casos deben avanzar conforme a los procedimientos legales. Mientras tanto, los registros nacionales ofrecen una dimensión más amplia del problema: miles de reportes de desaparición y más de diez mil atenciones hospitalarias por violencia sexual contra niñas y adolescentes en un solo año.

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