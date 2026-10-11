México

Querétaro: Partido Verde cede y respalda la candidatura de Santiago Nieto

El PVEM aún no reconocía del todo el destape de la “corcholata” de Morena, pero ya cambió de parecer

El Partido Verde ya formalizó su respaldo a Santiago Nieto en Querétaro. Crédito: X / @SNietoCastillo
El Partido Verde ya formalizó su respaldo a Santiago Nieto en Querétaro. Crédito: X / @SNietoCastillo
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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cedió a sus intenciones de solicitar una nueva encuesta para medir a su aspirante a la gubernatura de Querétaro, Ricardo Astudillo, con Santiago Nieto, coordinador en defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena.

Ayer, la dirigencia nacional del partido del tucán, junto con Astudillo, adelantaron que respaldarán la aspiración del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Partido Verde respalda candidatura de Santiago Nieto

De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y el coordinador nacional del PVEM, Arturo Escobar, viajaron a Querétaro para concretar el acuerdo.

El equipo de Nieto Castillo reveló que el acuerdo en cuestión tiene como objetivo impulsar una candidatura común. Lo anterior, pese a que será hasta enero de 2027 cuando los partidos políticos en Querétaro deberán presentar su convenio de coalición.

Nieto se muestra optimista para arrebatar la gubernatura al PAN

Por su parte, Nieto Castillo —se mostró optimista– al afirmar que ambos partidos políticos tienen posibilidad de arrebatarle la gubernatura al Partido Acción Nacional (PAN), pero deben ir unidos, pues en el 2024 la falta de una alianza entre Morena y el PVEM provocó que perdieran varios espacios.

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Además, la intención es que Nieto Castillo y Astudillo, quien es diputado federal, realicen acercamientos con diversos sectores de la entidad, y empezarán con el empresarial.

Santiago Nieto ya tuvo el visto bueno del Verde para ser candidato en Querétaro. Crédito: X / @SNietoCastillo
Santiago Nieto ya tuvo el visto bueno del Verde para ser candidato en Querétaro. Crédito: X / @SNietoCastillo

Sin embargo, en un principio, el Partido Verde insistía en que su aspirante tenía mayor potencial que Nieto. Aunque en las encuestas de Morena ocupó el cuarto lugar en preferencias.

“Corcholata” se lanza contra gobierno de Mauricio Kuri

El pasado 6 de octubre, Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena en Querétaro, cuestionó el acercamiento del gobierno estatal con Estados Unidos. El señalamiento surgió tras la colocación de la primera piedra de una academia policial, acto encabezado junto al embajador Ronald Johnson. “Me parece terrible, me parece lamentable”, declara.

Nieto Castillo escribió en su cuenta de X que el gobierno de Mauricio Kuri incurre en “entreguismo”. Cuestionó además qué beneficio obtiene el estado con una cooperación directa con Washington en materia de seguridad.

Nieto puso en duda la participación de un gobierno estatal en un proyecto de seguridad con un representante extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, sostuvo, en su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, que el evento se realizó sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), única autoridad facultada para este tipo de diligencias.

Exfuncionario pidió respetar los canales institucionales

En su publicación, Nieto afirmó que la coordinación en materia de seguridad debe realizarse a través de la SRE y de las instituciones federales correspondientes. “Existen límites que deben respetarse y canales institucionales para cualquier cooperación con un gobierno extranjero”, escribió.

El exfuncionario mencionó también el Entendimiento Bicentenario, mecanismo que sustituyó al Plan Mérida y que estableció una nueva lógica de cooperación binacional entre México y Estados Unidos. Según su mensaje, los gobiernos estatales no deben sostener intercambios de esa naturaleza al margen de la Cancillería.

“La soberanía nacional se defiende respetando nuestras instituciones, nuestra legislación y los mecanismos que México ha establecido para conducir su relación con otros países”, concluyó Nieto.

Aprovecha eventos de Sheinbaum para promocionar imagen

Santiago Nieto fue designado coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro, el pasado 26 de agosto, por lo que en el mes de septiembre pasado aprovechó un evento de Claudia Sheinbaum para promocionar su imagen.

Durante la visita de Sheinbaum Pardo a la entidad, Santiago Nieto, virtual candidato de Morena para la gubernatura del estado, buscó destacar entre los asistentes al evento en el Centro de Congresos. Llegó acompañado de simpatizantes que portaban lonas y carteles con su nombre.

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2026.- Santiago Nieto fue designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM. Lo acompañaron: Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2026.- Santiago Nieto fue designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM. Lo acompañaron: Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum Pardo visitó la entidad para rendir cuentas en el marco de su Segundo Informe de Gobierno. El aspirante a la gubernatura acudió al sitio “como ciudadano”, según declaró ante la prensa.

Nieto fue tajante al asegurar que su presencia, rodeada de pancartas a su favor y con cobertura de medios nacionales, no constituía un acto de campaña anticipada.

Se calificó como un “simple” ciudadano que solo “acompaña a la presidenta”, pues “no manejo recursos públicos” ni es “servidor”. Ante la insistencia de la prensa, Nieto afirmó que sus actos “no son inmorales... ni que fuera del PAN” y detalló que los asistentes que portaban chalecos con mensajes de apoyo actuaban al amparo de su libertad de expresión.

Luego de que el Partido Verde pusiera trabas a la designación de Santiago Nieto a la coordinación estatal de Morena en Querétaro, éste cedió y respaldó su eventual candidatura.

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