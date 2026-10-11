México

Precio de la gasolina en Puebla este domingo 11 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Guardar

El precio de los combustibles Puebla, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determina a partir de factores como la cotización internacional del petróleo, el valor de los productos derivados y el tipo de cambio del dólar, además de impuestos y gastos de distribución y comercialización.

El mercado regula las primeras tres variables, mientras que los impuestos corresponden a las autoridades y los márgenes comerciales responden a la ubicación, así como a los acuerdos entre petroleras y distribuidores.

PUBLICIDAD

Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los consumidores elegir opciones que se ajusten mejor a su economía.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.73pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.108pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 26.982pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Pueblamexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

La agresión ocurrió al sur de la entidad, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del sábado 10 de octubre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del sábado 10 de octubre

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de octubre de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 11 de octubre: activan alerta roja por el huracán Simón

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 11 de octubre: activan alerta roja por el huracán Simón

¿Cuándo, dónde y con qué fuerza tocará tierra el huracán Simón?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene alerta roja en Colima y Jalisco por el embate del ciclón

¿Cuándo, dónde y con qué fuerza tocará tierra el huracán Simón?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

Ataque armado deja un policía herido en Chipilo, Puebla: despliegan operativo con apoyo federal para detener a responsables

ENTRETENIMIENTO

¿De qué murió Álvaro Pava? La voz de La Sonora Dinamita se apagó en Monterrey a los 65 años

¿De qué murió Álvaro Pava? La voz de La Sonora Dinamita se apagó en Monterrey a los 65 años

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

La relación entre Andrea Legarreta y Timbiriche: de la cercanía como fan a ignorar al elenco de la nueva serie

Viviana Chávez nos habla de la obra “Si no me acuerdo de ti”

Así se encontraba Jorge Kahwagi antes de su fallecimiento, según Leonardo García

DEPORTES

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal

De los Hermanos Rodríguez a Checo Pérez: los pilotos que enorgullecen a México en el automovilismo

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Checo Pérez defendió su clasificación y aseguró que solo quienes entienden el deporte valoran su vuelta