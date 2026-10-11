Obispo de Aguascalientes no cede ante amenazas y llama a evitar confrontaciones: “No deben llevarnos al miedo y callar la verdad”

Foto: Facebook / Diócesis de Aguascalientes

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El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, pidió no dejarse vencer por el miedo ni “callar la verdad” luego de que el creador de contenido, José Lápiz, ofreció 40 mil pesos a quien atentara contra su vida tras realizar críticas contra el gobierno actual.

“Las amenazas no deben llevarnos al miedo, a la confrontación, ni al odio y mucho menos a callar la verdad”, afirmó en un video difundido en las redes de la Diócesis de Aguascalientes tras la difusión de las amenazas en su contra.

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En su mensaje, el obispo sostuvo que sus palabras no pretendían favorecer ni atacar a ninguna persona, partido o grupo político. “Mis palabras nacen de la responsabilidad pastoral de quien está llamado a mirar la realidad con los ojos de la fe”, señaló en el mensaje.

Y es que el creador de contenido ofreció esa recompensa luego de que el padre realizó comentarios sobre la libertad de expresión en el actual gobierno, que es encabezado por el partido Morena.

Comentario y recompensa ofrecida por el creador de contenido en su cuenta de X. Foto: Redes sociales

Tras los hechos, el obispo pidió a sus feligreses mantener la calma y evitar cualquier provocación. “No responder al mal con el mal” fue, según sus palabras, el principio que debe guiar a los católicos frente a la amenaza realizada en su contra.

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Sus declaraciones se suman a una entrevista previa en la que ya había adelantado ese llamado: “No se dejen engañar de estas situaciones, y podría decir, de estas mentiras. Ojalá estemos muy atentos”, afirmó al calificar de esa manera al ofrecimiento de recompensa.

En ese material, el obispo pidió a los sacerdotes y fieles a no preocuparse por lo ocurrido en redes sociales. “Yo estoy tranquilo, estoy sereno”, dijo, y añadió que la situación se había convertido en “una bola de nieve” que crecía cada vez más.

El obispo descartó sentirse intimidado por las amenazas

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

En la entrevista, el obispo de Aguascalientes también negó sentirse intimidado ante la difusión de la recompensa en su contra; sin embargo, destacó que su preocupación era que la personas podían creer que podían difundir situaciones similares.

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“El amenazar a una persona y el ponerle precio a una persona se me hace muy grave. No porque haya sido para el obispo. A mí me preocupa mucho que esto se vaya a extender y que fácilmente se pueda decir: ‘A esta persona elimínala, doy tanto’. Este es como un ingreso, como una puerta. Eso me parecería muy delicado”, acusó.

Ante los hechos, el religioso pidió a la sociedad mexicana construir espacios de diálogo y reconciliación. “México necesita hombres y mujeres que desde sus convicciones trabajen por la paz y no por la división, por la verdad y no por la mentira, por la justicia y no por la violencia”, aseguró.

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El origen de la amenaza

Integrantes de la plataforma Actívate denunciaron las amenazas contra el obispo. Foto: Facebook / Actívate

La recompensa para quien atentara en su contra se originó después de un discurso que dio Espinoza Jiménez el 27 de septiembre, en el que criticó al gobierno federal, encabezado por Morena, en temas de libertad de expresión.

“Nos hablan de libertad y de pluralidad, pero están amenazando con la cárcel al que piensa diferente o al que dice algo”, dijo el obispo.

Espinoza Jiménez insistió en que esa declaración no era una crítica, sino un señalamiento. “Me parece que lo que ha sucedido en estos días es un signo claro de esa primera señalación, porque no era ni crítica, era una señalación, un análisis de lo que estamos viviendo (sic)”, explicó en la entrevista.

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Días después de ese discurso, Lápiz publicó en sus redes sociales: “Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen. Pu*as ratas con sotana”.

La Fiscalía detectó las publicaciones mediante ciberpatrullaje: busca detener al creador de contenido

Foto: X/@dejoselapiz

La Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de Aguascalientes detectó las publicaciones el 1 de octubre mediante un ciberpatrullaje, informó el fiscal del estado, Manuel Alonso García.

El funcionario señaló en días pasados que el caso se agravó porque Lápiz insistió con publicaciones similares durante la semana: “No se identifica que nada más fue una publicación aislada, sino que es un tema reiterativo”, sostuvo.

Además, informó que solicitarán una orden de aprehensión contra José Lápiz, sustentada en dos delitos: amenazas, que requiere querella formal del afectado, y apología del delito, que se persigue de oficio.

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“Estamos trabajando para que en las próximas horas ya solicitemos ante una autoridad judicial la orden de aprehensión”, declaró el pasado 7 de octubre.

El fiscal señaló que sospechaban que el youtuber no residía en México, por lo que se encontraban investigando su posible ubicación.

“Queremos pensar que probablemente no está en Aguascalientes o no está hasta en México”, afirmó. Con esto, la dependencia solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, para rastrear las direcciones IP de las publicaciones.

Lápiz negó la amenaza y acusó el uso de inteligencia artificial

Foto: Redes sociales

Previo a darse a conocer la futura orden de aprehensión en su contra, Lápiz subió un video en sus redes sociales en el que negó haber amenazado al obispo.

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“Ahora se inventaron que yo amenacé a un sotanudo de Aguascalientes y utilizaron la inteligencia artificial para, según ellos, denunciarme públicamente”, acusó.

Sin embargo, en redes sociales circularon otros videos, que luego fueron eliminados de su cuenta, en los que el creador de contenido afirmó que seguiría ofreciendo recompensas por religiosos como el obispo de Aguascalientes. Incluso, en una de esas publicaciones, aseguró que había aumentado el monto ofrecido en un primer momento.